Android 14, uydu SMS desteğiyle gelebilir

Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemi, her yıl gelen büyük güncellemeler ile birlikte kullanıcılarına ilgi çekici özellikler sunmaya devam ediyor. iOS’a karşı güçlü bir rakip olarak karşımıza çıkan ve piyasada geniş bir kullanıcı topluluğuna hitap etmeyi başaran yazılım, yeni güncellemeyle beraber büyük bir sürprize ev sahipliği yapacak. GooglePixelFC adlı Twitter sayfasının iddialarına göre Android 14, uydu SMS desteğine sahip olacak.

Uydu SMS özelliği Android 14 işletim sistemi ile birlikte kullanıma sunulmaya başlandığında, ilk olarak uyumlu Google Pixel ve Samsung Galaxy akıllı telefonlar bu özellikten yararlanmaya başlayabilecek. Cihazın bu özellik için resmi olarak destek vermemesine rağmen, Samsung Galaxy S22 Ultra’nın ilk uydu aramasını yapmak için daha önce zaten kullanıldığı biliniyor. Geçtiğimiz aylarda AST SpaceMobile ekibi, AT&T operatör firmasının da yardımıyla ilk kez bu cihaz üzerinden çift yönlü sesli aramayı gerçekleştirmişti.

Android 14, uydu SMS özelliği ile beklentileri artırdı

Android 14 ile geleceği öne sürülen uydu desteğinin uygulama kapsamı henüz ne yazık ki tam olarak açıklanmış değil. Yine de yeni işletim sistemi güncellemesi, bu özellikle birlikte büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Fakat hangi telefonların bu özellikten yararlanabileceği şimdilik büyük bir merak konusu haline geldi. Samsung’un pek çok cihazının söz konusu fonksiyondan faydalanabileceği tahmin edilirken, piyasada Android’in en son sürümünü desteklemesine rağmen diğer markaların bu özelliği uygulamayabileceğini hatırlatmakta yarar var.

Android 14 işletim sisteminin Google tarafından geliştirilen Pixel 8 akıllı telefon serisinin lansmanı ile birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Yani merakla beklenen yazılım güncellemesi, Ekim ayında kullanıcılar ile buluşacak gibi görünüyor.

Yeni Tensor G3 çipinin uydu mesajlaşma özelliğini desteklemesi muhtemel dururken, aynı zamanda yeni amiral gemisi telefonların tanıtımı, farklı şirketlerden ilginç bir donanım ortamını ortaya çıkaracak ve bize hangi cihazların uydu iletişimini destekleyeceğini öğrenme fırsatı da sağlayacak.

Akıllı telefonlarda uydu bağlantısı özelliği hala geliştirilmeye devam ediliyor. Android 14 işletim sistemi ile birlikte bu özellik için bir dönüm noktası olabilir. Fakat yine de cihazınızın yeni güncellemeye uyumlu olması, özellikten faydalanmanız adına yeterli olmayacak. Bununla birlikte kullandığınız akıllı telefonun da yine uydu bağlantısını desteklemesi gerekmektedir.