Android 14 güncellemesi alacak OPPO telefonlar doğrulandı

Google çok yakında Android 14 yazılım güncellemesini hayranlarına sunacak. Yılın son çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen güncelleme, ilk olarak teknoloji devi Google’ın kendi geliştirmiş olduğu akıllı telefon ailesi olan Pixel cihazlarında kullanıma sunulacak. Sonrasında ise Samsung, Xiaomi, Realme, Vivo ve OPPO gibi diğer üreticiler Android 14 güncellemesini cihazlarına kademeli bir şekilde dağıtmaya başlayacak.

Android 14 alacak OPPO telefonlar ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Heyecanla beklenen güncelleme haberi OPPO Benelux tarafından DroidApp’e doğrulandı. Ancak listede yer alan cihazlar, yalnızca bu bölgede satılan telefonları kapsıyor. Yani listeye dahil edilen 11 akıllı telefon modelinin yanı sıra şimdilik yalnızca Çin’de satışı devam eden OPPO Find X6 serisi gibi bazı modellerin de bu güncellemeden yararlanabileceği tahmin ediliyor.

Android 14 alacak OPPO modelleri

Android 14 güncellemesi için geri sayım başladı. Çinli teknoloji şirketi OPPO, hangi cihazlarının bu işletim sistemi güncellemesinden faydalanacağını duyurdu. Açıklanan bilgilere göre güncellemeyi alacak ilk modeller arasında Find X, Reno ve A serisinden bazı ileri seviye telefonlar bulunuyor. İşte o cihazlar:

Find X serisi OPPO Find X5 OPPO Find X5 Pro OPPO Find X3 Pro

Reno serisi OPPO Reno 8 OPPO Reno 8 Pro OPPO Reno 8T OPPO Reno 7

A serisi OPPO A98 OPPO A78 OPPO A77 OPPO A57



Android 14 alacak OPPO telefonlar yukarıdaki şekilde karşımıza çıkıyor. Fakat merakla beklenen yazılım güncellemesinin hangi tarihlerde dağıtımına başlanacağı henüz ne yazık ki bilinmiyor.

OPPO Find N3 için geri sayım başladı

OPPO çok yakında Çin pazarında yeni katlanabilir akıllı telefon modeli olan Find N3’ü karşımıza çıkaracak. Digital Chat Station’dan gelen rapora göre cihaz, kablosuz şarj desteği ile raflarda yerini alacak. Modelin pil kapasitesi henüz maalesef bilinmiyor. Ancak pilin 80 watt kablolu şarj desteği göz önüne alındığına, muhtemelen 20 watt kablosuz hızlı şarjla karşılaşacağız.

İddialara göre OPPO Find N3, 4.805 mAh pil kapasitesi ve 8 inçlik dahili ekranıyla olağanüstü bir performans sunacak. Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı desteğiyle beraber telefonda 6,5 inç harici ekrana alan açılacak. Öte yandan cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye yer verilecek. 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama bulunacak.

Son olarak OPPO Find N3’ün kamera performansı konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılayacağı düşünülüyor. Optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP ana kamera ile birlikte cihazda 48 MP ultra geniş açılı lens ve 64 MP telefoto lense izin verilecek. Ön tarafta ise 32 MP ve 20 MP’lik iki adet selfie kamerası taşınacak.