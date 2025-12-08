Google Pixel telefonlar Switch 2’de webcam olarak kullanılabiliyor

Reklam

Google Pixel telefonlar, yeni güncellemeyle beraber Switch 2'de webcam olarak kullanılabiliyor.

Pixel kullanıcıları artık telefonlarını USB-C ile konsola bağlayıp webcam modunu seçerek GameChat'te görüntülü görüşmelere katılabiliyor.

Bu önemli entegrasyon, GameChat için ek bir webcam satın alma ya da karmaşık adaptörler kullanma ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor.

Son güncellemeler ile birlikte artık Google Pixel akıllı telefonlar Nintendo Switch 2 için webcam olarak rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu ilgi çekici entegrasyon sayede resmi çevre birimini satın almanıza gerek kalmadan konsolun GameChat işlevine erişmenize izin veriliyor.

Japon oyun devi Nintendo, Switch 2’nin çoğu USB webcam modeli ile uyumlu olacağını belirtiyor. Fakat gerçekte ne yazık ki durum uzun zamandır oldukça karmaşık bir şekilde işliyor. iOS ya da Android akıllı telefonunu bu şekilde kullanmak isteyen kullanıcıların biraz daha karmaşık stratejilere başvurmak zorunda kaldığı biliniyor.

Pixel modelleri nasıl Switch’te webcam olarak kullanılır?

Ortaya çıkan son raporlara göre bu belirsizlikler artık geçmişte kalmış gibi görünüyor. Bazı testlere göre Nintendo Switch 2’nin üst USB-C portuna doğrudan bağlanan bir Pixel 9 Pro, sistem tarafından doğru bir şekilde tanınmakla kalmadı, aynı zamanda webcam olarak da son derece sorunsuz bir şekilde çalıştı.

The Verge’e göre kullanıcılar için bu işlemin epey basit çalıştığı aktarılıyor. Bunun için öncelikle Pixel cihazınızı standart bir USB-C kablosuyla Nintendo Switch 2’nize bağlayın, akıllı telefonunuzun USB tercihlerine gidin ve webcam modunu seçin. Ardından konsol, cihazınızın kamerasını GameChat için video girişi olarak otomatik olarak etkinleştirecek.

Google’ın ürettiği Pixel serisi akıllı telefonlar artık GameChat’i denemek isteyen Nintendo Switch 2 sahiplerinin ilgisini çekecek bir ekstrayla daha karşımıza çıkıyor. Öte yandan telefonu kamera olarak kullanmak görüntü kalitesini de artırıyor.

Özellikle de Google Pixel telefonların yüksek çözünürlük kalitesine sahip olan kamera sensörleri, piyasada şu anda mevcut olan pek çok ucuz webcam’e kıyasla belirgin şekilde üstün kalite ortaya koyuyor. Aynı zamanda belirli bir parlaklık, çözünürlük ve renk seviyesi garantisi de vaat ediyor.