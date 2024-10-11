Amiral gemisi OnePlus 13 muazzam pil gücüyle öne çıkacak

Amiral gemisi OnePlus 13 modeli için geri sayım başlarken, ortaya çıkan son raporlar ile birlikte merakla beklenen cihazın pil yetenekleri ortaya çıktı. Pek çok tüketici için temel bir unsur olan batarya konusunda büyük iyileştirmeler sunmaya hazırlanan Çinli şirket, ortalamanın üzerinde pil ömrüyle zaten takdir edilen OnePlus 12’nin başarısının ardından daha büyük pille donatılan yeni modelle beklentileri aşmayı planlıyor.

Yüksek bir performansa ev sahipliği yapacak yeni OnePlus modelinin uzun ömürlü bir pil deneyimi ortaya koyacağı vurgulanıyor. Heyecan uyandıran bir donanımla karşımıza çıkacak cihaz, gelişmiş batarya gücüyle rakiplerinin önüne geçmek istiyor. İşte cihazla alakalı ortaya çıkan son raporlar…

OnePlus 13 pil kapasitesi ve hızlı şarj gücü ortaya çıktı

91mobiles’ın aktardığı bilgilere göre OnePlus 13 modeli Çin’deki TAF veritabanında ortaya çıktı. Bu da cihazın pil ömrü ile ilgili merak edilen detayları ortaya çıkardı. Cihaz 5.840 mAh nominal kapasiteye sahip çift hücreli bir konfigürasyona sahip olacak. Beklenen telefon yaklaşık 6.000 mAh tipik kapasiteye dönüşecek. OnePlus 12’ye kıyasla yüzde 10’dan fazla artış sağlanarak daha uzun pil ömrü garanti edilecek.

OnePlus, 6.100 mAh bataryaya sahip OnePlus Ace 3 Pro’da da görüldüğü gibi, daha büyük batarya trendini takip etmeye devam edecek gibi görünüyor. Bunun dışında OnePlus 13 modelinin 100 watt SUPERVOOC hızlı şarj teknolojisiyle donatılacağı ve aynı zamanda manyetik kablosuz şarjı da destekleyeceği söyleniyor.

Snapdragon 8 Elite ile olağanüstü bir performans sunulacak

Elbette ki OnePlus 13 yalnızca pil yetenekleri ile dikkat çekmeyecek. Bunun yanı sıra amiral gemisi telefon, Snapdragon 8 Elite (Snapdragon 8 Gen 4) çipini kalbinde taşıyarak üstün bir performans ortaya koyacak. 2K LTPO ekranla gelecek cihaz, mobil fotoğrafçılar için üçlü kamera setine ev sahipliği yapacak. Cihazda 50 MP ana kamera, bir ultra geniş açılı lens ve bir telefoto lense yer verilecek.

Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performanslı Snapdragon 8 Elite yonga seti, mobil cihazlar için yeni bir seviye ortaya koyacak. İlk olarak Xiaomi 15 serisi akıllı telefon ailesinde yer alması beklenen bu çip, ilerleyen süreçte ise iQOO 13 ve Honor Magic 7 gibi cihazlarda da karşımıza çıkacak.

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