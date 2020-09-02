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Amazon’un yeni fitness cihazı “Halo” ses tonunuzdan ruh halinizi anlıyor

Zeynep Yaprak Demirtaş
Zeynep Yaprak Demirtaş
Görsel: Amazon

Günümüzde birçok teknoloji ürünü, takip cihazı ve akıllı cihaz kalp ritimlerini ölçmek için EKG araçları kullanıyor. Fakat Amazon’un yeni çıkardığı fitness takip cihazı, yapay zeka (AI) algoritmalarıyla çalışıyor ve sesinizi dinliyor. 99 dolardan satışa sunulan “Halo” isimli bu fitness cihazında, hız ölçer ve ısı sensörü haricinde bir de kalp ritmi için bir monitör bulunuyor.

Cihazın şimdiye kadarki en ilgi çekici özelliklerinden biri ise üzerinde bulunan mikrofonlar ile ses tonunu algılayan “Tone” özelliği olarak karşımıza çıkıyor.

Halo ilk olarak sesinizi sizin adınıza bir profil oluşturmak için kullanıyor. Tüm gün sizi dinliyor ve konuşmanızı baz alıp algoritma sayesinde kullanıcıya bir pozitiflik skoru sunuyor ve buna göre de geri bildirimler yapıyor.

Amazon‘un açıklamasına göre, isteğe bağlı olarak cihazı tüm gün sesinizi dinlemek için ayarlayabilir ya da sadece bir tuşa basarak 30 dakikaya kadar ulaşan ayarlanmış zaman dilimlerinde dinlemesini sağlayabiliyorsunuz. Dilerseniz mikrofonları basit bir işlem ile tamamen kapatmanız da mümkün.

Görsel: Amazon

Şirketin verdiği bilgilere göre, konuşmanın işlenmesi ya da analiz verileri yalnızca kullanılan cihaz üzerinde kalıyor. İşlenme bittikten sonra ise veriler siliniyor. Amazon’un dijital asistanı Alexa ile ayrıldıkları nokta ise bu oluyor.

Bu güvenli kayıt işlemlerine rağmen halen algoritmanın kişinin konuşma kalıplarını nasıl algıladığına dair belirsiz noktalar olduğunu da söylemek gerekiyor. Öyle ki konuşmadaki değişiklikliğin anlık ruh halinden kaynaklanması ya da basit bir burun tıkanıklığı dahi verilerin manipüle edilmesine sebebiyet verebilir.

Buna benzer bir yöntem izleyen gramer yazılımı Grammarly de benzer bir “ton tanıma” sistemine sahip. Bu sistem, yazılan cümleleri analiz edip tonunuzu nasıl kavradığına dair basit emojiler sunuyor. Ayrıca yazınızı “ciddi”, “cesaretlendirici” ya da “pişmanlık içeren” gibi ifadeler ile değerlendirebiliyor.

Görsel: Amazon

Görünen o ki Amazon Halo için olan planlarını genişletme niyetinde. Cihaz şu an için 99 dolar değerinde olsa da bu fiyatın önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor. Ayrıca aylık 3.99 dolar üyelik bedeliyle beraber 65 dolar üzerinden erken sipariş imkanı da bulunuyor. 

Bunların yanı sıra Amazon, kullanıcılarını diğer fitness takip cihazlarına benzer olarak bir sağlık puanlama tekniği oluşturup sisteme bağlı tutmayı hedefliyor. Hafta bazında yaklaşık olarak 150 gibi bir başlangıç skoru bulunuyor. Bu puanlar yürüyerek kazanılabiliyor; koşulduğunda ise daha yüksek puanlar elde ediliyor. Gün içinde oturarak geçirdiğiniz sürenin 8 saati geçmesi durumunda ise puan kaybetmeye başlıyorsunuz.

Ses tonu bu puanlara tam olarak etki etmiyor, ancak yapay zeka tabanlı öneriler ile kullanıcılar spora teşvik ediliyor.

KAYNAKAmazon Blog
VIAPopular Science

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