AI sayesinde tamamlanan son The Beatles şarkısı: Now and Then

Dünya çapında müzik sektörüne adeta yeni bir yön veren, bir döneme damgasını vuran ve kalabalık bir hayran kitlesi tarafından hala daha bir klasik olarak anılmaya devam eden The Beatles efsanesi, yirmi yıldan fazla bir süre sonra ilk kez yeni bir şarkı yayınladı. Now and Then adı verilen parça, The Beatles’ın son şarkısı olarak biliniyor ve müziğin yarım kalan kısımları yapay zeka teknolojilerinin de yardımıyla tamamlanıyor.

Kapağında tüm grup üyelerinin yer aldığı bu heyecan verici parça, ilk olarak 1970’li yıllarda John Lennon tarafından yazılıp söylendi. 1995 yılında ise grubun bir başka üyesi olan George Harrison, şarkıya yeni gitar notaları yazdı. Fakat ne yazık ki grup bir aradayken bu parça hiçbir zaman hayata geçirilemedi. 27 yıl sonra ise şarkı nihayet tamamlandı.

Yapay zeka ile kaydedilen The Beatles şarkısı yayınlandı

The Beatles’ın hayatta kalan son üyeleri olan Paul McCartney ve Ringo Starr, John Lennon tarafından kayıt edilen vokallerin, sesin netliğinden herhangi bir şekilde ödün vermeden orijinal piyano kısımlarının çıkarılmasına olanak sağlayan makine öğrenimi teknolojisinin de yardımıyla parçayı son haline getirdi. Son versiyonda parçada melodi kendisine ait olmasına rağmen gitar solosu esas olarak George Harrison tarafından çalınmıyor. Yapay zekanın yardımıyla Harrison’un tarzına benzer bir gitar solosuna yer veriliyor.

Grubun tecrübeli üyesi Paul McCartney, parçanın yapay zeka teknolojilerinin de yardımı sayesinde hayata geçmesine rağmen şarkıdaki herhangi bir unsurun kesinlikle yapay olmadığını vurguluyor. Ünlü şarkıcı, Now and Then parçasında yer alan John Lennon vokal parçasının yeniden yaratılmadığını, yalnızca var olan kaydın temiz bir şekilde kurtarıldığını ifade ediyor.

McCartney’in parçanın son haliyle alakalı olarak açıklaması şu şekilde oluyor:

“Hiçbir şey yapay ya da sentetik olarak yaratılmadı. Hepsi gerçek ve hepimiz pistte yer alıyoruz. Yıllar süren bir süreç olan önceden var olan bazı kayıtları temizledik. Umarım siz de bizim kadar seversiniz.”

The Beatles grubunun son şarkısı olan Now and Then şu anda YouTube, Spotify, Apple Music ve diğer müzik platformlarında yer alıyor. Öte yandan parçanın yapay zeka ile yeniden yaratılması sürecini ele alan 12 dakikalık kamera arkası belgeseli de izleyicilere sunuluyor.

The Beatles’ın son şarkısı olan Now and Then’i aşağıdaki videoya tıklayarak da dinleyebilirsiniz: