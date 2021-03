Adınızı Mars’a göndermek ister misiniz? (2026)

18 Şubat 2021 tarihinde NASA’nın “Perseverance” isimli rover tipi uzay aracı Mars’a iniş yapmıştı. 11 milyon kişinin adının yazılı olduğu küçük silikon çipi de beraberinde kızıl gezegene götürmüştü.

Canlı olarak milyonlarca kişinin izlediği heyecan verici Mars seyahatinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından, NASA şimdi de bir sonraki Mars görevi için isim gönderme başvurularının açıldığını duyurdu.

2026 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanan bir sonraki Mars görevinde NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın milyarlarca dolar maliyetli ortak projesi ile daha küçük bir aracın Jezero kraterine gönderilmesi bekleniyor.

Bu küçük uzay aracı sayesinde geçtiğimiz Şubat ayında Mars’a iniş yapan Perseverance’ın bıraktığı tüpler içindeki kaya örneklerinin toplanması planlanıyor. Daha sonra yörüngeye çıkacak olan aracın, bir uydu tarafından yakalanarak ileri araştırmalar için Dünya’ya geri getirilmesi bekleniyor.

NASA ise şimdiden 2026’da gönderilmesi planlanan bu küçük uzay aracıyla birlikte Mars’a gönderilecek isimleri toplamaya başlamış durumda.

İsminizi Mars’a nasıl gönderebilirsiniz?

Bir sonraki Mars görevi için isminizi yazdırmak ve Mars biletinizi oluşturmak hem ücretsiz, hem de oldukça basit.

İlk olarak yapmanız gereken şey, NASA’nın Send Your Name to Mars isimli sayfasını ziyaret etmek ve Sign Up butonuna tıklamak.

Daha sonra Ad, Soyad, Ülke, Posta Kodu ve E-posta bilgilerini girmeniz gerekiyor. Bilgileri girdikten sonra Send butonuna basarak kaydınızı tamamlayabilirsiniz.

Açılan ekranda adınıza özel olarak oluşturulmuş temsili Mars biletinizi görebilirsiniz. Dilerseniz yeniden aynı sayfayı ziyaret ederek, kaydolurken girmiş olduğunuz bilgiler ile varolan biletinize yeniden erişim sağlayabilirsiniz.