Activision CEO’sundan dikkat çeken Call of Duty itirafı

Activision CEO’su Bobby Kotick bugün dikkat çekici bir açıklama ile karşımıza çıktı. Kotick, Activision Blizzard’ın Microsoft tarafından satın alınma girişimi ile ilgili olarak FTC aleyhine yapılan duruşmada ifade verdi. Kotick’e göre Call of Duty serisini Nintendo Switch el konsoluna getirmeme kararı, kendi adına büyük bir hata oldu.

Oyuncuların dikkatini üzerinde toplamayı başaran bu açıklama, Activision Blizzard’ın satın alınması duyurulmadan önce seriyi hibrit konsola getirmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt olarak geldi. Bobby Kotick, Call of Duty’yi Nintendo Switch’e getirmediği için duyduğu pişmanlığı ifade ederken, bunun sebebini ise o dönem konsolun başarılı olacağına inanmadığı için böyle bir karar aldığını dile getirdi.

Activision CEO’su: Yanlış karar verdim

Bobby Kotick, aldığı bu karardan dolayı şu anda pişmanlık yaşadığını söyledi ve “Yanlış karar verdim” dedi. “Nintendo Switch prototipini gördüğümde, Wii prototipini gördüğümden farklıydı. Onun şimdiye dek yaratılmış olan en sıra dışı video oyun sistemi olduğunu düşünmüştüm” cümlelerini de sözlerine ekledi.

Son olarak bir Nintendo konsolunda piyasaya çıkan son Call of Duty oyunu, Wii U cihazında yer alan ve ne yazık ki oldukça düşük bir satış gerçekleştiren 2013 yapımı Ghost olmuştu. Şirket, 10 yıldır Nintendo’ya yönelik bir oyun yayınlamadı.

Kotick’e göre Activision şirketi, Nintendo’nun oyun konsolunun başarılı olma yeteneği hakkında bir dizi endişeye sahipti. Kotick şu sözleri paylaştı: “Taşınabilir yeteneklere sahip bir konsol ile çok fazla şey yapmaya çalıştıkları için endişelendim. Yeterince başarılı olacağını düşünmemiştim.”

Nintendo Switch el konsolu 2017 yılının Mart ayında piyasaya çıktı. Başta Japonya olmak üzere tüm dünyada büyük satış rakamlarına ulaşmayı başaran cihaz, küresel çapta 125 milyondan fazla sattı. Her ne kadar satışlar son aylarda biraz yavaşlamış gibi görünse de konsolun başarısı artmaya devam ediyor. Japon şirket, 2023 yılının sonuna kadar bazı yeni büyük oyunlar ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Fakat konsolun merakla beklenen halefinin ne zaman piyasaya duyurulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Kotick, Nintendo Switch’in tüm zamanların en başarılı ikinci oyun konsolu olduğunu dile getirdi ve bunun kendisi açısından kötü bir karar olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Call of Duty serisini Switch’in halefine getirmeyi düşünebileceğini, fakat yine de nihai bir karar vermeden önce teknik özelliklerine erişmesi gerekeceğini aktardı.