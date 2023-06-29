ABD, Nvidia’nın AI GPU’larını Çin’e kısıtlamak istiyor

Nvidia, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından getirilen ihracat kısıtlamalarına rağmen Çin pazarında yapay zeka tabanlı ekran kartlarını satmaya devam etmenin bir yolunu bulmuştu. Ancak GPU pazarında lider konumda yer alan şirket, her ne kadar bu kısıtlamadan kaçmaya çalışsa da bunda başarılı olamayacak gibi görünüyor. ABD, şirkete karşı bu noktada baskısını artırdı.

Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, Çinli grupların önceden izin almadan gelişmiş performans yongaları ve bunların üretimi için gerekli ekipmanı satın almasını önlemek adına bazı sert önlemler aldı. Bu önlemlerin üretken yapay zeka modellerini eğitmek için tasarlanan en son Nvidia ekran kartlarını önemli bir ölçüde etkileyeceği görüldü.

Nvidia, ABD’nin Çin kısıtlamasına nasıl direnecek?

Nvidia mali açıdan alabileceği önlemleri göz önünde bulundurarak, amiral gemisi ürünleri olan A100 ve en son H100 olmak üzere iki yeni çip piyasaya sürdü. A800 ve H800 olarak adlandırılan çipler, yapay zeka teknolojilerini eğitme yeteneğine sahiptir. Fakat bunlar Çin’e yapılan ihracat kısıtlamalarından etkilenecek kadar da güçlü değiller.

Bu strateji Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin de gözünden kaçmadı. The Wall Street Journal’ın haberine göre bu nedenle Çin’deki A800 ve H800 GPU satışını sınırlamak adına yaptırımların kapsamını genişletmeleri gerekiyor. Gazete, bu değişikliklerin önümüzdeki ay gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

Washington yönetimi, ihracat kısıtlamalarını şu anda etkilenmeyen bulut hizmetlerine de genişletmeyi amaçlıyor. Yaptırımlar olmasa bile modellerini bulut platformlarında eğitebilen yapay zeka üzerinde çalışan Çinli şirketler bu eksiklikten faydalanıyor.

Yakın zamanda gerçekleştirilen bir anket sonucunda bu önlemlerin büyüklüğüne rağmen Çin’de A100 ve H100 GPU satın almanın hala mümkün olduğu ortaya çıktı. Liste fiyatının iki katı değerine satılan bu bileşenler, komşu ülkelerdeki şirketler tarafından temin edilebiliyor. Fakat mevcut miktarlar talebi karşılamak adına pek de yeterli görünmüyor.

Mayıs ayında Financial Times ile konuşan Jensen Huang, cirosunun bir kısmını azaltan Amerikan kısıtlamalarından dolayı pişmanlığını dile getirmişti. Analistlerin tahminlerine göre Çin, veri faaliyet merkezinin yüzde 10 ila yüzde 15’ini temsil edecek. Nvidia patronu ise Çin pazarının yapay zekaya yönelik çipler geliştirme çabalarını hızlandırabileceklerine de dikkat çekmiş durumda.