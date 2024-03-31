ABD Kongresi, Microsoft Copilot kullanımını yasaklandı

Şu anda Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayarda Microsoft Copilot yapay zekasını devre dışı bırakmak mümkün değil. Bazı kullanıcılar bu noktada Microsoft ve OpenAI şirketlerine olan güvensizliğini açık bir şekilde ifade ederken, gizliliklerinin suiistimal edilebileceği korkusunu gündeme getiriyor.

Elbette ki bu güvensizlik yalnızca standart kullanıcılar ile sınırlı değil. Devlet kurumlarında da benzer bir tehlike potansiyeli göz önünde bulundurulmaya başlandı. ABD Kongresi, Washington’daki personellerin Microsoft Copilot hizmetini kullanmasını yasakladı.

ABD Kongresi, Copilot hizmetinin tehdit yarattığını söyledi

Axios tarafından duyurulan bu gelişmeye göre Copilot’un artık Temsilciler Meclisi üyeleri ve asistanlarının masaüstü bilgisayarları, tablet cihazları, dizüstü bilgisayarları ve akıllı telefonları da dahil olmak üzere tüm elektronik aygıtlarında kullanılmasına karşı katı bir yasak uygulandı.

Siber güvenlik zafiyetleri konusundaki kaygıları sebebiyle böyle bir karar alan ABD Kongresi Siber Güvenlik Ofisi, Copilot’un politikacıların veri gizliliğini tehdit ettiğini bildirdi. Özellikle de söz konusu verilerin, yetkilendirilmeyen bulut hizmetleriyle paylaşılabileceğine yönelik endişeler vurgulandı.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi’nin Baş İdari Sorumlusu Catherine Szpindor konuya ilişkin şu açıklamayla karşımıza çıktı:

“Microsoft Copilot uygulaması, Washington’a ait verilerin Washington tarafından onaylanmayan bulut hizmetlerine sızdırılması tehdidi nedeniyle Siber Güvenlik Ofisi tarafından kullanıcılar için bir risk olarak değerlendirildi.”

Konuya ilişkin bir Microsoft sözcüsü, Reuters’a verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi:

“Hükümet kullanıcılarının veriler için daha yüksek güvenlik gereksinimlerine sahip olduğunun farkındayız. Bu nedenle, bu yılın ilerleyen dönemlerinde sunmayı planladığımız federal hükümet güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayan Copilot gibi Microsoft AI araçlarına ilişkin bir yol haritasını duyurduk.”

Microsoft, Kongre kararını kabul etti

ABD Kongresi her ne kadar personellerin Microsoft Copilot hizmetini kullanmasını yasaklamış olsa da personeller halen daha kişisel cihazları üzerinden Copilot’a erişim sağlamaya devam edebilecek.

ABD Kongresi çok yakında Copilot’u Senato ve Temsilciler Meclisi yetkisi altında olan tüm Windows işletim sistemine sahip cihazlardan çıkarmayı planlıyor. Dikkat çekici bir şekilde Microsoft şirketi de Kongre tarafından alınan bu kararı kabul ediyor. Şirket, standart kullanıcılar ile devlet kurumları arasında daha keskin bir ayrım yapmayı amaçlıyor.

Samsung da çalışanlarına ChatGPT’yi yasaklamıştı

Son dönemlerde yapay zeka ile kurumlar arasındaki çatışmalar artmaya başladı. Örneğin geçen sene Samsung, iki geliştiricinin One UI arayüzünün bazı kod satırlarını yanlışlıkla halka açık hale getirdi. Kod satırlarını ChatGPT’de düzenleyen geliştiriciler, büyük bir skandala yol açtı. Bunun üzerine şirket, çalışanlarının ChatGPT kullanmasını yasaklama kararı aldı.

Anlaşılan o ki yapay zeka ile ilgili gizlilik endişeleri ilerleyen süreçte daha fazla gündeme gelen bir konu olacak.