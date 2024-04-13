A101’den iPhone 15 Pro için 9 bin TL indirim avantajı

Premium segment akıllı telefon satın almak isteyenler için piyasada mevcut olan en iyi seçeneklerden bir tanesi hiç şüphesiz ki Apple tarafından geçen yılın Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 15 serisi olacaktır. Serinin en güçlü seçeneklerinden biri olan iPhone 15 Pro modeli üst düzey donanımı ve son derece dayanıklı titanyum yapısıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Apple’ın üst düzey telefon modeli iPhone 15 Pro, A101 mağazalarında ayrıcalıklı fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Performans canavarı yapısıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran model, 9 bin TL’lik fiyat indirimiyle geliyor. Peki ya iPhone 15 Pro’nun indirimli fiyatı ne kadar oldu? İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

iPhone 15 Pro indirimli A101 fiyatı

Apple’ın amiral gemisi akıllı telefonu cazip bir fiyat indirimi ile ilgi odağı haline geldi. Apple’ın resmi internet sitesinde 75 bin 499 TL’den başlayan fiyatlarla (128 GB) alıcılara hitap eden cihaz, 1 TB depolama alanına sahip sürümüyle 97 bin 999 TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

iPhone 15 Pro “A101 Ekstra’ya Özel” indirim ayrıcalığı sayesinde son derece avantajlı rakamlarla alıcılarla buluşuyor. Cihazın 128 GB’lık sürümü 75 bin 999 TL’den satılırken; 1 TB depolama alanına sahip versiyonu ise 88 bin 999 TL karşılığında elde edilebiliyor. Yani A101 internet sitesinde 9 bin TL’lik cazip bir indirim görülüyor. Cihaz natural, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satılıyor.

iPhone 15 Pro özellikleri

Piyasadaki en iyi telefonlar arasında kabul edilen iPhone 15 Pro’da 120 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inçlik Super Retina XDR OLED ekran bulunuyor. Apple tarafından geliştirilen A17 Pro çipinden güç alan cihaz, bu sayede son derece gelişmiş bir performansa kapı aralıyor.

8 GB RAM kapasitesiyle gelen modelde 1 TB’a kadar dahili depolama alanı opsiyonları yer alıyor. Face ID desteğine sahip cihazın ön kısmında 12 MP selfie kamerası taşınırken, arka tarafta ise 48 MP ana kameraya ek olarak ayrıca 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x yakınlaştırma desteğine sahip 12 MP telefoto lens bulunuyor.

5G bağlantı desteğine sahip olan cihazda titanyum malzeme tercihi göze çarparken, aynı zamanda telefon USB-C bağlantı girişi desteğiyle Apple adına bir dönüm noktasını temsil ediyor. IP68 sertifikasıyla suya karşı dayanıklılık gösteren ürün, ayrıca uydu üzerinden SOS desteğiyle dikkat topluyor.

iOS 17 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihaz, Haziran ayındaki WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılacak ve Eylül ayında genel kullanıma açılacak iOS 18 yazılımını da destekleyecek.