6.000 mAh bataryalı Motorola Moto G64 5G çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Motorola uzun süredir beklenen cihazını nihayet piyasaya sürdü. Orta segment pazara hitap eden yeni Motorola Moto G64 5G modeli şimdiden büyük bir ilgi gördü. Moto G53 5G’ye oldukça benzer bir tasarıma ev sahipliği yapan cihaz, serinin önceki modellerine göre daha gelişmiş bir donanım vaat ediyor.

Uygun fiyata yüksek bir performanstan yararlanmak isteyen tüketicilere hitap eden yeni Motorola telefonu çok yakında raflarda yer almaya başlayacak. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında ise 120 Hz yenileme hızına sahip gelişmiş ekran, Dimensity 7025 yonga seti, 6.000 mAh pil kapasitesi ve Android 14 işletim sistemi karşımıza çıkıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Motorola Moto G64 5G özellikleri

Boyutlar: 161,56 x 73,82 x 8,89 mm

161,56 x 73,82 x 8,89 mm Ağırlık: 192 gram

192 gram Ekran: Full HD+ (2.400 x 1.080 piksel) çözünürlüklü 6,5 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ (2.400 x 1.080 piksel) çözünürlüklü 6,5 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7025

MediaTek Dimensity 7025 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve USB-C

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve USB-C Batarya kapasitesi: 30 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

30 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı My UX kullanıcı arayüzü

6,5 inç IPS LCD panele sahip olan ekranda 20:9 en boy oranı, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz akıcılıkta yenileme hızı yer alıyor. Cihazın ön tarafında kalın çerçeveler dikkat toplarken, merkezi kısma konumlandırılmış bir delik çentik detayı karşımıza çıkıyor.

Ön kısımda görüntülü sohbetler ve selfie çekimleri için 16 MP’lik bir sensör yer alırken; cihazın arka kısmında ise dikdörtgen bir modül içinde dikey olarak yerleştirilmiş çift kamera seti bulunuyor. Ana kamerada optik görüntü sabitleme ve 30 FPS’de Full HD video kayıt desteğine sahip 50 MP ana kamera taşınıyor. Buna ek olarak ayrıca 8 MP ultra geniş açılı lens sunuluyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7025 yonga setinden güç alan Motorola Moto G64 5G, IMG BXM-8-256 GPU ile geliyor. 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesine sahip cihazda 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı opsiyonları sunuluyor. Fakat daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyan tüketiciler için microSD kart desteği sayesinde 1 TB’a kadar hafızaya izin veriliyor.

30 watt hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh pil kapasitesiyle gelen Motorola cihazında Dolby Atmos destekli hoparlörler ve yan tarafta parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı My UX kullanıcı arayüzüyle hizmet veren modelin, çok yakında Google tarafından piyasaya sürülecek Android 15 işletim sistemini destekleyeceği aktarılıyor. Öte yandan cihazın 3 yıl güvenlik güncellemesi almaya devam edeceği belirtiliyor.

Mavi, yeşil ve lila olmak üzere üç renk seçeneğiyle karşımıza çıkan Motorola Moto G64 5G cihazının satış fiyatı henüz açıklanmadı. 16 Nisan tarihinde raflara gelecek modelin fiyat etiketi önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulacak.