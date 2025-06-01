40 yıllık Windows Not Defteri nihayet Markdown desteğine kavuşuyor

40 yıllık Windows Not Defteri uygulaması için Markdown desteği geliyor.

1985 yılında piyasaya çıkan uygulama, metin biçimlendirme seçeneklerini test ediyor.

Çok yakında bu özelliğin genel kullanıma açılması bekleniyor.

İlk kez 1985 yılında hayatımıza giren Windows Not Defteri (Notepad) uygulaması nihayet temel özelliklerin ötesine geçiyor. 40 yıllık yazılım, metin biçimlendirme ve uzun zamandır beklenen Markdown desteğini getiren bir güncelleme almaya başladı.

Yeni özellik şu an için yalnızca Windows 11’in önizleme sürümlerini test eden Windows Insider programının Canary ve Dev kanallarını kullanan kullanıcılara sunuluyor. Güncellemeyle birlikte Not Defteri artık kalın, italik, liste oluşturma, başlıklar ve hatta bağlantı ekleme gibi temel biçimlendirme özelliklerini de destekliyor.

Arayüz, Dosya, Düzenle ve Görünüm gibi geleneksel menülerin yanında, üst tarafta yer alan, bu komutlara özel yeni bir araç çubuğuna kavuştu.

Bilmeyenler için Markdown, metin biçimlendirmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dildir. Arayüzdeki düğmeleri kullanmak yerine, yazarken alt çizgiler (_) veya yıldız işaretleri (*) gibi işaretçileri eklemeniz yeterlidir. Markdown ile düzenlenmesi ve paylaşılması kolay, hafif dosyalar oluşturabilirsiniz.

Not Defteri biçimlendirme seçenekleri getiriyor

The Verge’ün haberine göre Not Defteri’ndeki en önemli değişiklik, yazarken veya belirli bölümleri seçerken metne stiller uygulamanıza olanak tanıyan bir biçimlendirme çubuğunun eklenmesi oluyor. Kalın, italik ve köprü metni düğmelerinin yanı sıra numaralı listeler, madde işaretleri ve başlık düzeyleri gibi öğeler için de destek mevcut.

Sunulan yeni güncelleme, kullanıcıların doğrudan “Görünüm” menüsünden veya pencerenin alt kısmındaki durum çubuğunda bulunan düğmeden erişerek biçimlendirilmiş görünüm ve Markdown modu arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor.

Kullanıcılar isterse uygulanan tüm biçimlendirmeleri araç çubuğunu veya düzenleme menüsünü kullanarak kaldırma olanağı da sağlıyor. Bir diğer olasılık ise bu yeni özellikleri tamamen devre dışı bırakıp, Not Defteri’ni her zaman olduğu gibi düz metin modunda tutmak olarak belirtiliyor. Bu ayarı uygulama tercihlerinden değiştirebilirsiniz.

Microsoft, Not Defteri için yeni özellikler hazırlıyor

Notepad’in sürekli güncellenmesi, özellikle de Microsoft’un WordPad’i emekliye ayırmasının ardından uygulamanın büyük bir dönüşüm geçirdiğini gösteriyor.

Biçimlendirme özelliklerinin yanı sıra ayrıca kullanıcıdan gelen komutlara göre otomatik olarak metin üreten yapay zeka destekli bir fonksiyonun test aşamasına da başlandı.

Bu değişikliklerle birlikte Not Defteri artık basit bir düzenleyici olmaktan çıkıyor. Yakın zamana kadar Word gibi daha güçlü metin düzenleyicilere özel olan özellikleri de bünyesinde barındırmaya başlıyor.

Not Defteri öneri, içerikleri düzenlemesi, yapılandırılmış notlar oluşturması veya doğrudan Markdown formatındaki dosyalarla çalışması gerekenler için daha fazla olanak sağlayan, hafif ve pratik bir uygulama olmaya devam ediyor.

Microsoft yeni özelliklerin Windows 11’in kararlı sürümüne ne zaman geleceğini henüz açıklamadı. Şimdilik güncelleme, Windows Insider test programına katılanlarla sınırlı durumda.