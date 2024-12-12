3. nesil Rode Wireless GO mikrofonlar zengin renk seçenekleriyle çıktı

Rode, üçüncü nesil Wireless GO kulaklık modelini piyasaya sundu.

Zengin bir renk kataloğuna ev sahipliği yapan cihaz, göz alıcı renklerle tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Mikrofonun öne çıkan noktalarından bir diğeri ise 40 saate kadar kayıt yapmanızı mümkün kılan geniş depolama kapasitesi oluyor.

Ünlü ses ekipmanı üreticisi Rode dikkat çeken yeni ürünleri ile karşımıza çıktı. Özellikle de geniş mikrofon kataloğu ile adından söz ettiren şirket, son olarak benzeri görülmemiş özelliklerle profesyonel ses yakalama pazarında devrim yaratmayı vaat eden 3. nesil Wireless GO mikrofon setini tanıttı.

Rode tarafından piyasaya sunulan yeni cihaz, 40 saate kadar kayıt yapabilen etkileyici dahili depolama kapasitesiyle dikkat çekiyor. Gelişmiş özellikleriyle şimdiden büyük bir ilgi toplayan model, uzak konumlardaki prodüksiyonlar için daha fazla esneklik sağlıyor. Ayrıca mikrofon, zengin renk çeşitliliğiyle de artı puan toplamayı başarıyor.

Yeni Rode Wireless GO (3. nesil) özellikleri

Rode’un yeni mikrofonunun başlıca yeni özellikler arasında ses seviyelerini gerçek zamanlı olarak dinamik olarak dengeleyen, ham kayıttaki istenmeyen dalgalanmaları en aza indiren ve sonraki düzenleme ihtiyacını önemli ölçüde azaltan özel bir teknoloji olan GainAssist karşımıza çıkıyor.

Üçüncü nesil Rode Wireless GO modeli gelişmiş güvenlik yapısıyla da öne çıkıyor. Cihaz herhangi bir işleme gerek kalmadan ikincil bir kayıt tutuyor ve son miksajda ayarlamaların gerekli olması durumunda otomatik olarak yedekleme sağlıyor.

Bununla birlikte ürünün operasyonel menzil seviyesi de dikkatlerden kaçmıyor. Cihazlar arasında doğrudan görüş hattı korunduğu sürece mikrofon, alıcıdan 260 metreye kadar uzakta çalışabiliyor.

3. nesil Rode Wireless GO fiyatı

Rode’un yeni mikrofonu geniş bir set ile tüketicilerle buluşuyor. Bu sette bir alıcı, iki verici, şarj hub’ı, rüzgar kalkanları ve çeşitli kablolar bulunuyor. Yalnızca siyah beyaz renkte sunulan önceki versiyondan farklı olarak yeni model çok daha geniş bir renk kataloğuna ev sahipliği yapıyor.

Herkesin ilgisini çekebilecek birbirinden ilgi çekici renkleri bir araya getiren Rode, yeni cihazını kırmızı, turuncu, pembe ve mor gibi birçok özel renkte tüketicilerin karşısına çıkarıyor.

Yeni Rode Wireless GO modeli 300 dolardan alıcılara hitap ediyor. Bununla birlikte cihazın şarj kutusu ayrı olarak 90 dolara satılıyor.

Yeni Rode mikrofonu içerik üreticilerden kalite ve pratiklik arayan görsel-işitsel profesyonellere kadar herkese hizmet vermeyi vaat ediyor. Cihazın Türkiye’ye ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.