Google, Android’deki can sıkıcı WhatsApp hatasını düzeltti

Teknoloji devi Google, Android işletim sisteminde WhatsApp tarafından mikrofon kullanımına işaret eden ve ciddi kullanıcı gizliliği ihlallerine sebep olabilecek bir hata tespit etti. Meta’nın mühendislik ekibi, mikrofonun aslında uygulama tarafından etkinleştirilmediğini ve bunun işletim sistemi içinde yer alan bir bildirim hatası olduğunu fark ederek şirketten geçen ay bu sorunu araştırmasını talep etmişti. Nihayet bu sorun geç de olsa çözüme kavuşturuldu.

Twitter üzerinden iki şirket, bu can sıkıcı hatayı çözmek adına bir dizi mesaj alışverişinde bulundu. Meta, Google’dan konuyu araştırıp düzeltmesini talep eden bir tweet yayınladı. Google ise yaklaşık bir aylık süre zarfından sonra bu hatayı çözdüklerini yine Twitter üzerinden Android kullanıcılarına bildirdi.

Geçtiğimiz ay pek çok sosyal medya kullanıcısı, Android işletim sisteminde WhatsApp uygulamasında mikrofonun arka planda kendi kendine çalışmaya başladığını bildiren geri dönüşlerde bulunmuştu. Bunun üzerine şirket, şu açıklamayla kullanıcılara cevap vermiş ve topu Google’a atmıştı:

Over the last 24 hours we’ve been in touch with a Twitter engineer who posted an issue with his Pixel phone and WhatsApp.

We believe this is a bug on Android that mis-attributes information in their Privacy Dashboard and have asked Google to investigate and remediate. https://t.co/MnBi3qE6Gp

— WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2023