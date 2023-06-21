Google, Android’deki can sıkıcı WhatsApp hatasını düzeltti

Teknoloji devi Google, Android işletim sisteminde WhatsApp tarafından mikrofon kullanımına işaret eden ve ciddi kullanıcı gizliliği ihlallerine sebep olabilecek bir hata tespit etti. Meta’nın mühendislik ekibi, mikrofonun aslında uygulama tarafından etkinleştirilmediğini ve bunun işletim sistemi içinde yer alan bir bildirim hatası olduğunu fark ederek şirketten geçen ay bu sorunu araştırmasını talep etmişti. Nihayet bu sorun geç de olsa çözüme kavuşturuldu.

Twitter üzerinden iki şirket, bu can sıkıcı hatayı çözmek adına bir dizi mesaj alışverişinde bulundu. Meta, Google’dan konuyu araştırıp düzeltmesini talep eden bir tweet yayınladı. Google ise yaklaşık bir aylık süre zarfından sonra bu hatayı çözdüklerini yine Twitter üzerinden Android kullanıcılarına bildirdi.

Google, Android’deki WhatsApp mikrofon hatasını çözdü

Geçtiğimiz ay pek çok sosyal medya kullanıcısı, Android işletim sisteminde WhatsApp uygulamasında mikrofonun arka planda kendi kendine çalışmaya başladığını bildiren geri dönüşlerde bulunmuştu. Bunun üzerine şirket, şu açıklamayla kullanıcılara cevap vermiş ve topu Google’a atmıştı:

“Son 24 saat içinde, Pixel telefonu ve WhatsApp’ıyla ilgili bir sorun yayınlayan bir Twitter mühendisiyle iletişime geçtik. Bunun, Android’de Gizlilik Panolarındaki bilgileri yanlış tanımlayan bir hata olduğuna inanıyoruz ve Google’dan araştırmasını ve düzeltmesini istedik.”

Over the last 24 hours we’ve been in touch with a Twitter engineer who posted an issue with his Pixel phone and WhatsApp. We believe this is a bug on Android that mis-attributes information in their Privacy Dashboard and have asked Google to investigate and remediate. https://t.co/MnBi3qE6Gp — WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2023

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları geçen hafta Android 13QPR3 güncellemesi aldı. Ancak Meta geliştirme ekibi tarafından uygulamanın kendisinde yapılan bir güncelleme ile birlikte bu sorun çözüme ulaştı. Kullanıcılar, özelliğin akıllı telefonlarında kullanımı ile ilgili yeni bildirimler almamış olsa da hem Google hem de WhatsApp ekibinden bu sorunun çözümünü gösteren bir yama notu sunulmadı. Google’dan konuya ilişkin gelen açıklama ise şu şekilde oldu:

“Sınırlı sayıda WhatsApp kullanıcısını etkileyen yeni bir Android hatası, Android Gizlilik Panosu’nda hatalı gizlilik göstergeleri ve bildirimler üretti. Kullanıcılar artık bu sorunu çözmek için WhatsApp uygulamalarını güncelleyebilir. Ortaklıkları için WhatsApp’a teşekkür ediyor ve bu hatanın kullanıcılarda yaratmış olabileceği kafa karışıklığı için özür diliyoruz.”

A recent Android bug affecting a limited number of WhatsApp users produced erroneous privacy indicators and notifications in the Android Privacy Dashboard. Users can now update their WhatsApp app to address this issue. We thank WhatsApp for their partnership and apologize… — Android Developers (@AndroidDev) June 21, 2023

Sorunun çözümü bir aydan fazla süre aldı

WhatsApp ekibi Mayıs ayında bu sorun ile ilgili çeşitli uyarılarda bulunmuştu. Fakat Android geliştirici ekibinden doğrudan bir yanıt almaları ne yazık ki bir aydan fazla zaman aldı. Bu süre zarfında kullanıcıların gizliliğinin herhangi bir şekilde tehlikeye atılması durumundan şüpheleniliyor. Fakat Google, sorunun tam olarak bildirimlerden kaynaklandığını ve mikrofonun aslında etkinleştirilmediğini savunuyor.

Meta ekibi ise sorun çözüldükten sonra konu ile ilgili daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.