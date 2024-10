28 yıllık Tomb Raider serisi yeni bir dönüm noktasına ulaştı

Crystal Dynamics ekibi efsane Tomb Raider serisinin 28. yaşını kutlamak için bir dizi sürpriz gelişmeyle karşımıza çıktı. Serinin akıbeti hakkında önemli bilgiler paylaşan şirket, artık bir klasik haline gelen Lara Croft oyunlarının 100 milyondan fazla satışa ulaştığını bildirdi.

100 milyon satış bandını geçerek yepyeni bir dönüm noktasına ulaşan Tomb Raider serisi 25 Ekim 2024 tarihinde tam olarak 28 yaşına girmiş olacak. Bu tarihte Crystal Dynamics ekibinin yeni duyurular gerçekleştireceği ve hayranlarına bazı sürprizler açıklayacağı tahmin ediliyor.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft şimdiden Netflix’te büyük ilgi gördü

Netflix platformunda yayınlanan Tomb Raider: The Legend of Lara Croft dizisi 10 Ekim tarihinde seyircisiyle buluştu. Tomb Raider’ın animasyon uyarlaması, 2013’te başlayan remake üçlemesi ile aynı zaman çizelgesini takip ediyor. Dizi, 2018’de piyasaya çıkan Shadow of the Tomb Raider’dan sonraki olaylara odaklanıyor.

Şu anda Netflix’te sekiz bölümü yayınlanan aksiyon-macera temalı animasyon dizisi Tasha Huo imzasıyla ekranlara geliyor. Kısa sürede Netflix’e damga vuran ve yüksek izlenme oranlarına ulaşan dizide Hayley Atwell seslendirme koltuğunda başrolde oturuyor.

Öte yandan Amazon’un da bir Lara Croft uyarlaması üzerinde çalıştığı biliniyor. 25 Ekim’de 28 yaşına girecek efsane oyun serisi bu kez bir canlı aksiyon uyarlamasıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İddialara göre Crystal Dynamics, serinin yıldönümünde beklenen dizinin fragman videosunu karşımıza çıkarabilir.

Tomb Raider IV-VI Remastered için geri sayım başladı

Crystal Dynamics’in açıklamasına göre Aspyr tarafından geliştirilen Tomb Raider IV-VI Remastered oyunu için de geri sayım başladı. Bu yılın başlarında Tomb Raider I-III Remastered ile karşımıza çıkan şirket, 14 Şubat 2025 tarihinde ise serinin kalan diğer üç bölümünü oyunseverlerle buluşturacak.

Tomb Raider IV-VI Remastered oyunu Lara Croft’un heyecan dolu üç klasik macerasını görsel ve teknik geliştirmelerle yeinden hayranlarına sunacak. Merakla beklenen oyun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC (Steam – Epic Games Store) platformlarında yayınlanacak. Oyunun şu anda Epic Games’te 419 TL fiyat etiketi ile ön siparişe açık durumda olduğunu da belirtmekte fayda var.

