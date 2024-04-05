BAFTA oyun dünyasının en ikonik karakterlerini sıraladı

Britanya Akademisi Sinema Ödülleri (BAFTA) yirminci yıldönümüne özel eğlenceli bir oylama gerçekleştirdi. Oyun dünyasının en ikonik karakterleri sıralandı. BAFTA’ya göre oyunseverlerin favori karakteri Lara Croft oldu. Tomb Raider’ın ana karakteri olan Croft, listenin zirvesinde yer aldı.

BAFTA’nın gerçekleştirdiği oyun dünyasının en ikonik karakterleri anketine 4 binden fazla kişi katılım gösterdi. Toplamda yirmi karaktere yer verilen listede ayrıca Baldur’s Gate 3, Red Dead Redemption 2, Pokemon, Minecraft ve Uncharted gibi popüler oyunların kahramanları karşımıza çıktı.

En ikonik oyun karakterleri

Yeni bir macerasıyla son olarak 2018 yılında Shadow of the Tomb Raider ile gördüğümüz Lara Croft karakteri tüm zamanların en ikonik oyun karakteri olarak listenin zirvesine çıktı. Ancak yakın zamanda Tomb Raider 1-3 Remastered derlemesinin tüm platformlarda oyunseverlerle yeniden buluşması, sevilen kahramanı yeniden gündeme getirerek hafızalara kazınmasına katkıda bulundu.

Britanya Akademisi Sinema Ödülleri tarafından gerçekleştirilen ankette, oyun dünyasının en ikonik karakterleri şu şekilde sıralanıyor:

Lara Croft (Tomb Raider) Mario (Super Mario Bros) Agent 47 (Hitman) Sonic the Hedgehog (Sonic) Sackboy (LittleBigPlanet) Pac-Man (Pac-Man) Link (The Legend of Zelda) Master Chief (Halo) Kratos (God of War) Shadowheart (Baldur’s Gate 3) Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2) Pikachu (Pokémon) Steve (Minecraft) Solid Snake (Metal Gear Solid) Crash Bandicoot (Crash Bandicoot) Cloud Strife (Final Fantasy VII) Astarion (Baldur’s Gate 3) Kazuma Kiryu (Yakuza) Ellie Williams (The Last of Us) Nathan Drake (Uncharted)

Lara Croft karakteri Netflix ile geri dönüyor

İlk defa 1996 yılında hayatımıza giren Lara Croft karakteri oyun dünyasında ikonik bir isim olarak bilinirken, aynı zamanda sinema dünyasında da büyük bir popülariteye sahip. Beyazperdede Angelina Jolie ve Alicia Vikander tarafından hayat verilen kahraman, şu ana dek toplam 11 ana oyun ve 6 DLC paketinde yer aldı.

Popüler karakter çok yakında Netflix platformunda yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Son yıllarda yeni bir macerasıyla görünmeyen kahraman, bu yıl Netflix platformunda yayınlanacak Tomb Raider animasyon dizisi ile yeni maceralara yelken açacak. Fakat henüz dizinin yayın tarihi duyurulmadı.

Öte yandan Lara Croft karakteriyle yalnızca Netflix’in ilgilenmediğini belirtmekte yarar var. Bunun yanı sıra Amazon Prime Video da yine Croft’un maceralarını ele alan bir dizi geliştirecek. Fakat bu projeye ilişkin şimdilik pek fazla detay bilinmiyor.

Peki ya size göre oyun dünyasının en ikonik ve unutulmaz karakterleri hangileri? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!