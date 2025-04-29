27 Xiaomi modeli daha Android 16 Beta testlerine katılabilecek

Google, Android 16 Beta testlerine katılan cihazların sayısını artırıyor.

Yakın zamanda Pixel modellerinin yanı sıra Xiaomi ve diğer bazı markalar da test programına dahil olmuştu.

Şimdi ise toplamda 27 adet Xiaomi, Redmi ve POCO cihazı test sürecine dahil edildi.

Son haftalarda Android 16 Beta’nın yayınlanmasıyla birlikte artık Xiaomi de sistemin yeni versiyonunu test planına dahil eden üreticiler arasında yer aldı. Şimdi ise Çinli marka, bu yeni versiyonu test edebilen cihaz portföyünü daha da genişletiyor.

Ortaya çıkan raporlara göre yeni Beta sürümüyle uyumlu cihazlar listesine akıllı telefonlar ve tabletler de dahil olmak üzere toplamda 27 cihaz eklendi. Merakla beklenen yeni yazılımın, HyperOS 2’nin belirli bir sürümünde çalışması bekleniyor.

Android 16 Beta programına katılan Xiaomi modelleri

XiaomiTime’ın haberine göre çok sayıda Xiaomi, Redmi ve POCO modeli Android 16 Beta testlerine katılma şansı buldu. Listede yer alan modeller şu şekilde sıralanıyor:

POCO F7 Ultra EEA Global (miro)

POCO F7 Ultra Global (miro)

Redmi K60 Ultra China (corot)

Redmi K70 Ultra China (rothko)

REDMI K80 Pro China (miro)

Xiaomi 13T Pro Global (corot)

Xiaomi 14T Pro EEA Global (rothko)

Xiaomi 14T Pro Global (rothko)

Xiaomi 14T Pro ID Global (rothko)

Xiaomi 14T Pro RU Global (rothko)

Xiaomi 14T Pro TR Global (rothko)

Xiaomi 14T Pro TW Global (rothko)

Xiaomi 15 China (dada)

Xiaomi 15 EEA Global (dada)

Xiaomi 15 Global (dada)

Xiaomi 15 ID Global (dada)

Xiaomi 15 IN Global (dada)

Xiaomi 15 Pro China (haotian)

Xiaomi 15 RU Global (dada)

Xiaomi 15 TW Global (dada)

Xiaomi 15 Ultra China (xuanyuan)

Xiaomi 15 Ultra Global (xuanyuan)

Xiaomi MIX FLIP China (ruyi)

Xiaomi MIX FLIP Global (ruyi)

Xiaomi MIX FOLD 4 China (goku)

Xiaomi Pad 7 Pro China (muyu)

Xiaomi Pad 7 Pro Global (muyu)

Yayımlanan listeden de anlaşılacağı üzere, seçilen cihazlar küresel pazarların yanı sıra Çin, Tayvan, Avrupa, Rusya, Hindistan ve Endonezya pazarlarını hedefleyen cihazlar da dahil olmak üzere birçok bölgeyi kapsıyor.

Ayrıca Xiaomi iştiraklerinin cihazları da dahil olmak üzere çok çeşitli cihaz türlerimiz mevcut. Liste yalnızca üst sınıf olarak kabul edilen cihazları kapsıyor olsa da, standart bar formatını izleyen akıllı telefonların yanı sıra katlanabilir cihazlar ve tabletler de listeye dahil ediliyor.

Tüm bunlarla birlikte, Android 16’nın haziran ortasında piyasaya sürülmesinin ardından Xiaomi’nin, dünyanın birçok bölgesinde en azından listelenen 11 model için birkaç cihazı için yazılım güncellemesi yayınlaması uzun sürmeyecek üreticiler listesinde yer alması bekleniyor.