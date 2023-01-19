2023’te çıkacak Netflix filmleri ve yayın tarihleri açıklandı

2023’te çıkacak Netflix filmleri belli oldu. Dünyanın en büyük dijital streaming platformu, bu yıl da abonelerine bir dolu ilgi çekici içerik sunacak. Onlarca heyecan veren yapıma ev sahipliği yapacak olan servis, ünlü yönetmen ve oyuncuları bir araya getirecek.

Yıl sonuna kadar yayınlanacak olan içerikler arasında şüphesiz ki en çok dikkat çeken yapım, henüz ismi belli olmayan bir Wes Anderson filmi olacak. Roald Dahl’ın ülkemizde Can Yayınları etiketiyle ve Şeker Henry’nin İnanılmaz Öyküsü ismiyle yayımlanan romanından uyarlanacak olan filmde başarılı aktör Benedict Cumberbatch başrol koltuğunda oturacak.

2023’te çıkacak Netflix filmleri arasında bir diğer dikkat çeken proje ise usta yönetmen David Fincher imzalı The Killer filmi oldu. Alexis Nolent’in aynı adlı çizgi roman serisine dayanan film, neo-noir aksiyon ve gerilim türlerini bir araya getirecek.

Zack Snyder’ın yönettiği Rebel Moon yıldızlar geçidi oyuncu kadrosuyla yılın en önemli filmlerinden bir tanesi olmaya aday görünüyor. David Yates’in Pain Hustlers filmi ekim ayında Netflix kütüphanesine eklenecek. Öte yandan Sam Hargrave’in yönettiği ve Chris Hemsworth’ün başrolünü üstlendiği Extraction 2 haziranda platformda yer alacak. Yıl içerisinde ekranlara gelecek olan iddialı filmler ve yayın tarihleri şu şekilde duyuruldu:

2023’te çıkacak Netflix filmleri:

Your Place or Mine : 10 Şubat 2023 | Yönetmen: Aline Brosh McKenna | Oyuncular: Reese Witherspoon, Ashton Kutcher, Jesse Williams, Zoë Chao, Welsey Kimmel, Griffin Matthews, Rachel Bloom, Shiri Appleby, Vella Lovell, Tig Notaro ve Steve Zahn Regie

: 10 Şubat 2023 | Yönetmen: Aline Brosh McKenna | Oyuncular: Reese Witherspoon, Ashton Kutcher, Jesse Williams, Zoë Chao, Welsey Kimmel, Griffin Matthews, Rachel Bloom, Shiri Appleby, Vella Lovell, Tig Notaro ve Steve Zahn Regie Luther: The Fallen Sun : 10 Mart 2023 | Yönetmen: Jamie Payne | Oyuncular: Idris Elba, Cynthia Erivo, Andy Serkis, Dermot Crowley

: 10 Mart 2023 | Yönetmen: Jamie Payne | Oyuncular: Idris Elba, Cynthia Erivo, Andy Serkis, Dermot Crowley Murder Mystery 2 : 31 Mart 2023 | Yönetmen: Jeremy Garelick | Oyuncular: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Adeel Akhtar, John Kani, Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, Enrique Arce, Tony Goldwyn, Annie Mumolo, Zurin Villanueva

: 31 Mart 2023 | Yönetmen: Jeremy Garelick | Oyuncular: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Adeel Akhtar, John Kani, Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, Enrique Arce, Tony Goldwyn, Annie Mumolo, Zurin Villanueva The Mother : 12 Mart 2023 | Yönetmen: Niki Caro | Oyuncular: Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael Garcia Bernal, Paul Raci, Lucy Paez

: 12 Mart 2023 | Yönetmen: Niki Caro | Oyuncular: Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael Garcia Bernal, Paul Raci, Lucy Paez Extraction 2 : 16 Haziran 2023 | Yönetmen: Sam Hargrave | Oyuncular: Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili

: 16 Haziran 2023 | Yönetmen: Sam Hargrave | Oyuncular: Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili Hearth of Stone: 11 Ağustos 2023 | Yönetmen: Tom Harper | Oyuncular: Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready

11 Ağustos 2023 | Yönetmen: Tom Harper | Oyuncular: Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready Lift: 25 Ağustos 2023 | Yönetmen: F. Gary Gray | Oyuncular: Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Jacob Batalon, Jean Reno ve Sam Worthington

25 Ağustos 2023 | Yönetmen: F. Gary Gray | Oyuncular: Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Jacob Batalon, Jean Reno ve Sam Worthington Damsel : 13 Ekim 2023 | Yönetmen: Juan Carlos Fresnadillo | Oyuncular: Millie Bobby Brown, Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson, Brooke Carter ve Shohreh Aghdashloo

: 13 Ekim 2023 | Yönetmen: Juan Carlos Fresnadillo | Oyuncular: Millie Bobby Brown, Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson, Brooke Carter ve Shohreh Aghdashloo Pain Hustlers : 27 Ekim 2023 | Yönetmen: David Yates | Oyuncular: Emily Blunt, Chris Evans, Andy Garcia, Catherine O’Hara, Jay Duplass, Brian d’Arcy James ve Chloe Coleman

: 27 Ekim 2023 | Yönetmen: David Yates | Oyuncular: Emily Blunt, Chris Evans, Andy Garcia, Catherine O’Hara, Jay Duplass, Brian d’Arcy James ve Chloe Coleman The Killer : 10 Kasım 2023 | Yönetmen: David Fincher | Oyuncular: Michael Fassbender, Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte, Tilda Swinton

: 10 Kasım 2023 | Yönetmen: David Fincher | Oyuncular: Michael Fassbender, Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte, Tilda Swinton A Family Affair : 17 Kasım 2023 | Yönetmen: Richard LaGravenese | Oyuncular: Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King, Liza Koshy ve Kathy Bates

: 17 Kasım 2023 | Yönetmen: Richard LaGravenese | Oyuncular: Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King, Liza Koshy ve Kathy Bates Leave the World Behind : 8 Aralık 2023 | Yönetmen: Sam Esmail | Oyuncular: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la, Farrah Mackenzie, Charlie Evans ve Kevin Bacon

: 8 Aralık 2023 | Yönetmen: Sam Esmail | Oyuncular: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la, Farrah Mackenzie, Charlie Evans ve Kevin Bacon Rebel Moon : 22 Aralık 2023 | Yönetmen: Zack Snyder | Oyuncular: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher, Charlie Hunnam ve Anthony Hopkins

: 22 Aralık 2023 | Yönetmen: Zack Snyder | Oyuncular: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher, Charlie Hunnam ve Anthony Hopkins İSİMSİZ WES ANDERSON FİLMİ (ROALD DAHL UYARLAMASI) : 2023 | Yönetmen: Wes Anderson | Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, Sir Ben Kingsley, Richard Ayoade, Rupert Friend, Asa Jennings

: 2023 | Yönetmen: Wes Anderson | Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, Sir Ben Kingsley, Richard Ayoade, Rupert Friend, Asa Jennings Maestro: 2023 | Oyuncular: Bradley Cooper, Carey Mulligan, Maya Hawke, Matt Bomer, Sarah Silverman

2023’te çıkacak Netflix filmleri ile ilgili platformun paylaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: