Türkiye’nin 2025 Süpermarkaları açıklandı: Listede Apple ve Samsung da var

Türkiye'nin 2025 Süpermarkaları açıklandı.

3 bin 864 markanın değerlendirildiği görüşmelere farklı şehir, yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik gruplardan toplamda 2.001 kişi katılım gösterdi.

Açıklanan listede Apple, Samsung ve Google gibi teknoloji şirketleri de karşımıza çıkıyor.

Superbrands Türkiye yirmi senedir ülkemizdeki “süpermarkaları belirleme” çalışmasıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. İlk kez 2025 yılında başlayan bu araştırmalar şimdi sekizinci kez bizlerle buluşarak Türkiye’nin 2025 Süpermarkaları hakkında bizlere bilgi veriyor.

Bilmeyenler için “Süpermarka” kavgamı tüketicilerin bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde arzuladıkları ve para ödeyerek sahip olmak istedikleri, duygusal veya fiziksel avantajları diğer markalara kıyasla daha yüksek oranda sunan markalara verilen isimleri kapsıyor.

3 bin 864 marka değerlendirildi

Superbrands Türkiye ekibinin gerçekleştirdiği araştırmada toplam 3 bin 864 marka değerlendirildi. Bu süreçte 1.267 marka “Süpermarka” adayı olarak belirlendi.

Bağımsız sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Seçici Kurul oylaması sonucunda ilk 300 marka NielsenIQ tarafından halk oylamasına sunuldu. 300 marka için İstanbul, Ankara, İzmir’de, kadın-erkek dağılımı eşit olan 18-55 yaş ve tüm sosyo-ekonomik statü gruplarında 2.001 tüketiciyle görüşme yapıldı.

Türkiye’nin 2025 Süpermarkaları

Tüketicilerin markalara 1 (en düşük) ile 100 (en yüksek) arasında bir puan verdiği görüşmeler sonucunda 150 marka Superbrands barajını aştı ve “Türkiye’nin Süpermarkaları” olarak öne çıkmayı başardı.

“Türkiye’nin 2025 Süpermarkaları” olarak seçilen 150 marka sektör, şehir, cinsiyet, yaş ve sosyo-ekonomik statü kırılımında aşağıdaki verileri bizlere yansıtıyor:

Listede en çok markanın yer aldığı ilk üç sektörler sırasıyla:

20 marka ile Atıştırmalık (Bisküvi / Gofret / Çikolata / Dondurma / Sakız)

15 marka ile Kişisel Bakım ve Temizlik ürünleri

11 marka ile Dijital Dünya

İlk 10’da yer alan markalar sırasıyla şunlar oluyor:

Google Mercedes-Benz Volkswagen Apple Instagram THY Bosch Samsung Sabiha Gökçen Havalimanı Kurukahveci Mehmet Efendi

İllere göre ilk 5 marka ise şöyle:

İstanbul: Mercedes-Benz, Google, Volkswagen, Apple, Kurukahveci Mehmet Efendi

Mercedes-Benz, Google, Volkswagen, Apple, Kurukahveci Mehmet Efendi Ankara: Google, Instagram, Domestos, Dyson, Volkswagen

Google, Instagram, Domestos, Dyson, Volkswagen İzmir: Apple, Google, Arçelik, CarrefourSa, Mercedes-Benz

Cinsiyete göre ilk 5 marka şu şekilde sunuluyor:

Kadın: Google, Mercedes-Benz, Volkswagen, Instagram, Apple

Google, Mercedes-Benz, Volkswagen, Instagram, Apple Erkek: Mercedes-Benz, Google, Apple, Volkswagen, Instagram

Yaş gruplarına göre ilk 5 marka:

18-30 yaş: Mercedes-Benz, Google, Apple, Instagram, THY

Mercedes-Benz, Google, Apple, Instagram, THY 31-43 yaş: Google, Mercedes-Benz, Volkswagen, THY, Instagram

Google, Mercedes-Benz, Volkswagen, THY, Instagram 44-55 yaş: Paşabahçe, Volkswagen, Aselsan, Google, Mercedes-Benz

SES gruplarına göre ilk 5 marka:

AB SES: Google, Mercedes-Benz, Apple, Volkswagen, Instagram

Google, Mercedes-Benz, Apple, Volkswagen, Instagram C1 SES: Mercedes-Benz, Google, Apple, Volkswagen, THY

Mercedes-Benz, Google, Apple, Volkswagen, THY C2 SES: Google, Volkswagen, Mercedes-Benz, Instagram, Kurukahveci Mehmet Efendi

Google, Volkswagen, Mercedes-Benz, Instagram, Kurukahveci Mehmet Efendi DE SES: Google, Instagram, Mercedes-Benz, Apple, Paşabahçe

“Superbrands Türkiye 2025” olarak seçilen 150 marka daha detaylı bir şekilde incelendiğinde ise şu veriler göze çarpıyor:

Erkeklere kıyasla kadınlarda; Paşabahçe, Nutella, Karaca, Prima, Bephantol, Arçelik, Omo, Pantene, Pimapen, Gratis, Fairy, Cif, Pril, Penti, Biskrem, Atasay, Bellona, Vernel, Flormar, Palmolive, Altınbaş, Ariel, Perwoll, e-bebek.com, Arzum, Falım, Flo markalarının belirtilme oranı daha yüksek.

Paşabahçe, Nutella, Karaca, Prima, Bephantol, Arçelik, Omo, Pantene, Pimapen, Gratis, Fairy, Cif, Pril, Penti, Biskrem, Atasay, Bellona, Vernel, Flormar, Palmolive, Altınbaş, Ariel, Perwoll, e-bebek.com, Arzum, Falım, Flo markalarının belirtilme oranı daha yüksek. Kadınlara kıyasla erkeklerde; Mercedes-Benz, Shell, Ford Otosan, Netflix, Gillette, Nissan, sahibinden.com, Roketsan, İzocam ve Castrol markalarının belirtilme oranı daha yüksek.

Mercedes-Benz, Shell, Ford Otosan, Netflix, Gillette, Nissan, sahibinden.com, Roketsan, İzocam ve Castrol markalarının belirtilme oranı daha yüksek. Diğer illere kıyasla İstanbul’da ; Kurukahveci Mehmet Efendi markasının belirtilme oranı daha yüksek.

; Kurukahveci Mehmet Efendi markasının belirtilme oranı daha yüksek. Diğer illere kıyasla Ankara’da; Dyson, Domestos, Netflix, Supradyn, X, Biletix markalarının belirtilme oranı daha yüksek.

Dyson, Domestos, Netflix, Supradyn, X, Biletix markalarının belirtilme oranı daha yüksek. Diğer illere kıyasla İzmir’de; Bosch, Kütahya Porselen, Siemens, Lassa, Opet, Shell, Arçelik, Ford Otosan, Yumoş, Koçtaş, Pantene, Güral Porselen, Pınar, Solo, Nissan, Pimapen, Demirdöküm, Komili, Filli Boya, Çanakkale Seramik, Eti Cicibebe, sahibinden.com, Ülker Pötibör, Carte D’or, Eti Burçak, Goodyear, Taç, Kent Şekerleme, Hanımeller, Korkmaz, Tadım, hepsiburada.com, Migros, Renault, Madame Coco, Pril, Algida, Polisan, Casper, Milka, LC Waikiki, Teknosa, Finish, Bellona, Yapı Kredi Bankası, Vernel, TAV Havalimanları, Elidor, CarrefourSa, Atasun Optik, Uludağ, Arzum, Vestel, Tat, Nestle Çikolata, Garanti BBVA, Head&Shoulders, MediaMarkt, Flo, Lipton, Doğtaş ve Baykar markalarının belirtilme oranı daha yüksek.

Bosch, Kütahya Porselen, Siemens, Lassa, Opet, Shell, Arçelik, Ford Otosan, Yumoş, Koçtaş, Pantene, Güral Porselen, Pınar, Solo, Nissan, Pimapen, Demirdöküm, Komili, Filli Boya, Çanakkale Seramik, Eti Cicibebe, sahibinden.com, Ülker Pötibör, Carte D’or, Eti Burçak, Goodyear, Taç, Kent Şekerleme, Hanımeller, Korkmaz, Tadım, hepsiburada.com, Migros, Renault, Madame Coco, Pril, Algida, Polisan, Casper, Milka, LC Waikiki, Teknosa, Finish, Bellona, Yapı Kredi Bankası, Vernel, TAV Havalimanları, Elidor, CarrefourSa, Atasun Optik, Uludağ, Arzum, Vestel, Tat, Nestle Çikolata, Garanti BBVA, Head&Shoulders, MediaMarkt, Flo, Lipton, Doğtaş ve Baykar markalarının belirtilme oranı daha yüksek. Diğer yaş gruplarına kıyasla 18-30 yaş grubunda; Mercedes-Benz, Apple, Instagram, İstanbul Havaalanı, Magnum, Tesla, Damak, Dalin, Sensodyne, Yemeksepeti, Carte D’or, Getir, Algida, Flormar, Elidor, Biletix, CarrefourSa, Falım, Vivident, Nestle Çikolata markalarının belirtilme oranı daha yüksek.

Diğer yaş gruplarına kıyasla 31-43 yaş grubunda; Google, Mercedes-Benz, Volkswagen, THY, Instagram, Apple, Kurukahveci Mehmet Efendi, Bosch, Paşabahçe, TOGG markalarının belirtilme oranı daha yüksek.

Diğer yaş gruplarına kıyasla 44-55 yaş grubunda; Paşabahçe, Aselsan ve Pimapen markalarının belirtilme oranı daha yüksek.

İşte Türkiye’nin 2025 Süpermarkaları alfabetik sırayla şu şekilde oluyor:

Acıbadem Hastanesi

Adidas

Algida

Altınbaş

Apple

Arçelik

Ariel

Arzum

Aselsan

Atasay

Atasun Optik

Baykar

Bellona

Bepanthol

Beymen

Biscolata

Biletix

Biskrem

Bosch

Boyner

Bridgestone

CarrefourSa

Carte D’or

Casper

Castrol

Cif

Çanakkale Seramik

Dalin

Damak

Damat Tween

Dardanel

Demirdöküm

Doğtaş

Domestos

Dove

Dr. Oetker

Dünya Göz Hastanesi

dyo

Dyson

e-bebek.com

Elidor

Erikli

Eti Burçak

Eti Cici Bebe

Fairy

Falım

Finish

Filli Boya

Flo

Flormar

Ford Otosan

Garanti BBVA

Getir

Gillette

Goodyear

Google

Gratis

Güral Porselen

Hanımeller

Havelsan

Head&Shoulders

hepsiburada.com

Ikea

Instagram

İstanbul Havaalanı İGA

İzocam

Kahve Dünyası

Kale Kilit

Karaca

Kelebek

Kent Şekerleme

Koçtaş

Komili

Korkmaz

Kurukahveci Mehmet Efendi

Kütahya Porselen

Lassa

LC Waikiki

Lipton

Madame Coco

Magnum

Mall of İstanbul

MediaMarkt

Mercedes-Benz

Migros

Milka

Mudo Concept

Nestle Çikolata

Netflix

Nissan

Nutella

Omo

Opet

Oral-B

Palmolive

Pantene

Paşabahçe

Penti

Perwoll

Petrol Ofisi

Pınar

Pirelli

Pimapen

Polisan

Pril

Prima

Renault

Rixos Hotels

Roketsan

Saat&Saat

Sabiha Gökçen Havalimanı

sahibinden.com

Samsung

Selpak

Sensodyne

Shell

Siemens

Sleepy

Solo

Supradyn

Taç

Tadelle

Tadım

Tat

TAV Havalimanları

Teknosa

Tesla

Türk Hava Yolları

Togg

Trendyol

Türkiye İş Bankası

Uludağ (İçecek)

Ülker Çikolatalı Gofret

Ülker Çubuk Kraker

Ülker Pötibör

Vaillant

Vakko

Vernel

Vestel

Vitra

Vivident

Volkswagen

X

Yapı Kredi Bankası

Yataş

Yemeksepeti

Yumoş

Zen Pırlanta

Zorlu Center

Zorlu PSM

Superbrands Türkiye temsilcisi Dilek Koç araştırmanın verileri ışığında değerlendirmelerini şu sözlerle paylaştı “

20 yılın deneyimi ile yorumlandığında tüketici algısındaki değişiklikler dikkat çekici… Pandemi dönemi, peşi sıra başlayan savaşlar ve ekonomik sorunlar tüm dünyayı etkilediği gibi Türk tüketicisini de etkilemiş gözüküyor. Araştırmaya göre tüketicinin erişemeyeceğini düşündüğü ev veya araba alma gibi planları gözden çıkardığını, gelecek kaygısının etkisiyle evinde yaşamaya yöneldiğini görüyoruz. Ekonomideki değişim, tüketicilerin seçimlerine de yansımış durumda… Araştırma Türk halkının bugünü yaşamaya odaklı bir psikolojide olduğunu gösteriyor. Ayrıca işlevsel olan ve Türk tüketicisine yıllardır kendini kanıtlamış, geçmişten geleceğe köprü kurabilen markalar Süpermarka olmaya hak kazanmaya devam ediyor. Markaların misyonları toplumların geleceğini belirliyor. Markalar üretimde kullandıkları malzemeyle, çevreci yaklaşımıyla, insan kaynaklarına verdikleri önem ve teknolojiye yaptıkları yatırım ile daha mutlu ve umutlu bir toplumda yaşamamızı sağlıyor ve yaşam kalitemizi belirliyorlar. Süpermarkaların başarılı olmasının sebebinin ‘ürün satmak’ değil ‘duygu satmak’ olduğunu açıkça görüyoruz. Marka; motivasyon yaratıyor, mutlu hissettiriyor, gelecek duygusu taşıyor, yenilikçi, statü farkı, özel, faydalı, yaratıcı hissettiriyorsa; çevreye, kadına, çocuklara, fırsat eşitliğine, eğitime yatırım yapıyorsa, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütüyorsa tüketicide karşılığını buluyor. Bütün bunların yanı sıra, nesiller arası iletişimi ve geçirgenliği sağlayan markalar da Süpermarka algısını güçlendirmeyi başarıyor. Kısacası Türk tüketicisi yeniliklere açık, teknolojiyle barışık, iletişim ve empati kurabildiği markalara Süpermarka olarak hayatında yer vermeye devam ediyor.”

NIQ (NielsenIQ+GfK) Türkiye Genel Müdürü, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika E-Ticaret Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan ise değerlendirmelerini şu ifadelerle paylaştı:

“Tüketicinin bu eğilim ve arayışlarıyla bütünleşen marka ve iletişimlerin yakın dönemde başarı şansı daha yüksek olacaktır. Araştırmada yoğunlukla yer alan ev temizlik, bakım ürünlerinin varlığını koruduğunu görüyoruz. Bu da tüketicinin hızlı iletişime geçtiği, güvendiği markalara önem verdiğini gösteriyor. Ülkemizde Z kuşağı bireyler, günde ortalama 5 saatlerini internette geçiriyor. Yine Z kuşağı gençler, sosyal medyayı kullanıyor ama kendi hayatlarını paylaşmak konusunda ise temkinli davranıyor. Bu yaş grubunda Google, Apple, Instagram gibi markaların öne çıkarak Süpermarka listesine girdiğini görüyoruz.”

Son olarak NielsenIQ Stratejik Analitik & İçgörüler Direktörü Nur Serenli ise konuşmasında şunları söyledi: