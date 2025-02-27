Türkiye’nin 2025 Süpermarkaları açıklandı: Listede Apple ve Samsung da var

- Türkiye'nin 2025 Süpermarkaları açıklandı.
- 3 bin 864 markanın değerlendirildiği görüşmelere farklı şehir, yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik gruplardan toplamda 2.001 kişi katılım gösterdi.
- Açıklanan listede Apple, Samsung ve Google gibi teknoloji şirketleri de karşımıza çıkıyor.
Superbrands Türkiye yirmi senedir ülkemizdeki “süpermarkaları belirleme” çalışmasıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. İlk kez 2025 yılında başlayan bu araştırmalar şimdi sekizinci kez bizlerle buluşarak Türkiye’nin 2025 Süpermarkaları hakkında bizlere bilgi veriyor.
Bilmeyenler için “Süpermarka” kavgamı tüketicilerin bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde arzuladıkları ve para ödeyerek sahip olmak istedikleri, duygusal veya fiziksel avantajları diğer markalara kıyasla daha yüksek oranda sunan markalara verilen isimleri kapsıyor.
3 bin 864 marka değerlendirildi
Superbrands Türkiye ekibinin gerçekleştirdiği araştırmada toplam 3 bin 864 marka değerlendirildi. Bu süreçte 1.267 marka “Süpermarka” adayı olarak belirlendi.
Bağımsız sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Seçici Kurul oylaması sonucunda ilk 300 marka NielsenIQ tarafından halk oylamasına sunuldu. 300 marka için İstanbul, Ankara, İzmir’de, kadın-erkek dağılımı eşit olan 18-55 yaş ve tüm sosyo-ekonomik statü gruplarında 2.001 tüketiciyle görüşme yapıldı.
Türkiye’nin 2025 Süpermarkaları
Tüketicilerin markalara 1 (en düşük) ile 100 (en yüksek) arasında bir puan verdiği görüşmeler sonucunda 150 marka Superbrands barajını aştı ve “Türkiye’nin Süpermarkaları” olarak öne çıkmayı başardı.
“Türkiye’nin 2025 Süpermarkaları” olarak seçilen 150 marka sektör, şehir, cinsiyet, yaş ve sosyo-ekonomik statü kırılımında aşağıdaki verileri bizlere yansıtıyor:
Listede en çok markanın yer aldığı ilk üç sektörler sırasıyla:
- 20 marka ile Atıştırmalık (Bisküvi / Gofret / Çikolata / Dondurma / Sakız)
- 15 marka ile Kişisel Bakım ve Temizlik ürünleri
- 11 marka ile Dijital Dünya
İlk 10’da yer alan markalar sırasıyla şunlar oluyor:
- Mercedes-Benz
- Volkswagen
- Apple
- THY
- Bosch
- Samsung
- Sabiha Gökçen Havalimanı
- Kurukahveci Mehmet Efendi
İllere göre ilk 5 marka ise şöyle:
- İstanbul: Mercedes-Benz, Google, Volkswagen, Apple, Kurukahveci Mehmet Efendi
- Ankara: Google, Instagram, Domestos, Dyson, Volkswagen
- İzmir: Apple, Google, Arçelik, CarrefourSa, Mercedes-Benz
Cinsiyete göre ilk 5 marka şu şekilde sunuluyor:
- Kadın: Google, Mercedes-Benz, Volkswagen, Instagram, Apple
- Erkek: Mercedes-Benz, Google, Apple, Volkswagen, Instagram
Yaş gruplarına göre ilk 5 marka:
- 18-30 yaş: Mercedes-Benz, Google, Apple, Instagram, THY
- 31-43 yaş: Google, Mercedes-Benz, Volkswagen, THY, Instagram
- 44-55 yaş: Paşabahçe, Volkswagen, Aselsan, Google, Mercedes-Benz
SES gruplarına göre ilk 5 marka:
- AB SES: Google, Mercedes-Benz, Apple, Volkswagen, Instagram
- C1 SES: Mercedes-Benz, Google, Apple, Volkswagen, THY
- C2 SES: Google, Volkswagen, Mercedes-Benz, Instagram, Kurukahveci Mehmet Efendi
- DE SES: Google, Instagram, Mercedes-Benz, Apple, Paşabahçe
“Superbrands Türkiye 2025” olarak seçilen 150 marka daha detaylı bir şekilde incelendiğinde ise şu veriler göze çarpıyor:
- Erkeklere kıyasla kadınlarda; Paşabahçe, Nutella, Karaca, Prima, Bephantol, Arçelik, Omo, Pantene, Pimapen, Gratis, Fairy, Cif, Pril, Penti, Biskrem, Atasay, Bellona, Vernel, Flormar, Palmolive, Altınbaş, Ariel, Perwoll, e-bebek.com, Arzum, Falım, Flo markalarının belirtilme oranı daha yüksek.
- Kadınlara kıyasla erkeklerde; Mercedes-Benz, Shell, Ford Otosan, Netflix, Gillette, Nissan, sahibinden.com, Roketsan, İzocam ve Castrol markalarının belirtilme oranı daha yüksek.
- Diğer illere kıyasla İstanbul’da; Kurukahveci Mehmet Efendi markasının belirtilme oranı daha yüksek.
- Diğer illere kıyasla Ankara’da; Dyson, Domestos, Netflix, Supradyn, X, Biletix markalarının belirtilme oranı daha yüksek.
- Diğer illere kıyasla İzmir’de; Bosch, Kütahya Porselen, Siemens, Lassa, Opet, Shell, Arçelik, Ford Otosan, Yumoş, Koçtaş, Pantene, Güral Porselen, Pınar, Solo, Nissan, Pimapen, Demirdöküm, Komili, Filli Boya, Çanakkale Seramik, Eti Cicibebe, sahibinden.com, Ülker Pötibör, Carte D’or, Eti Burçak, Goodyear, Taç, Kent Şekerleme, Hanımeller, Korkmaz, Tadım, hepsiburada.com, Migros, Renault, Madame Coco, Pril, Algida, Polisan, Casper, Milka, LC Waikiki, Teknosa, Finish, Bellona, Yapı Kredi Bankası, Vernel, TAV Havalimanları, Elidor, CarrefourSa, Atasun Optik, Uludağ, Arzum, Vestel, Tat, Nestle Çikolata, Garanti BBVA, Head&Shoulders, MediaMarkt, Flo, Lipton, Doğtaş ve Baykar markalarının belirtilme oranı daha yüksek.
- Diğer yaş gruplarına kıyasla 18-30 yaş grubunda; Mercedes-Benz, Apple, Instagram, İstanbul Havaalanı, Magnum, Tesla, Damak, Dalin, Sensodyne, Yemeksepeti, Carte D’or, Getir, Algida, Flormar, Elidor, Biletix, CarrefourSa, Falım, Vivident, Nestle Çikolata markalarının belirtilme oranı daha yüksek.
- Diğer yaş gruplarına kıyasla 31-43 yaş grubunda; Google, Mercedes-Benz, Volkswagen, THY, Instagram, Apple, Kurukahveci Mehmet Efendi, Bosch, Paşabahçe, TOGG markalarının belirtilme oranı daha yüksek.
- Diğer yaş gruplarına kıyasla 44-55 yaş grubunda; Paşabahçe, Aselsan ve Pimapen markalarının belirtilme oranı daha yüksek.
İşte Türkiye’nin 2025 Süpermarkaları alfabetik sırayla şu şekilde oluyor:
- Acıbadem Hastanesi
- Adidas
- Algida
- Altınbaş
- Apple
- Arçelik
- Ariel
- Arzum
- Aselsan
- Atasay
- Atasun Optik
- Baykar
- Bellona
- Bepanthol
- Beymen
- Biscolata
- Biletix
- Biskrem
- Bosch
- Boyner
- Bridgestone
- CarrefourSa
- Carte D’or
- Casper
- Castrol
- Cif
- Çanakkale Seramik
- Dalin
- Damak
- Damat Tween
- Dardanel
- Demirdöküm
- Doğtaş
- Domestos
- Dove
- Dr. Oetker
- Dünya Göz Hastanesi
- dyo
- Dyson
- e-bebek.com
- Elidor
- Erikli
- Eti Burçak
- Eti Cici Bebe
- Fairy
- Falım
- Finish
- Filli Boya
- Flo
- Flormar
- Ford Otosan
- Garanti BBVA
- Getir
- Gillette
- Goodyear
- Gratis
- Güral Porselen
- Hanımeller
- Havelsan
- Head&Shoulders
- hepsiburada.com
- Ikea
- İstanbul Havaalanı İGA
- İzocam
- Kahve Dünyası
- Kale Kilit
- Karaca
- Kelebek
- Kent Şekerleme
- Koçtaş
- Komili
- Korkmaz
- Kurukahveci Mehmet Efendi
- Kütahya Porselen
- Lassa
- LC Waikiki
- Lipton
- Madame Coco
- Magnum
- Mall of İstanbul
- MediaMarkt
- Mercedes-Benz
- Migros
- Milka
- Mudo Concept
- Nestle Çikolata
- Netflix
- Nissan
- Nutella
- Omo
- Opet
- Oral-B
- Palmolive
- Pantene
- Paşabahçe
- Penti
- Perwoll
- Petrol Ofisi
- Pınar
- Pirelli
- Pimapen
- Polisan
- Pril
- Prima
- Renault
- Rixos Hotels
- Roketsan
- Saat&Saat
- Sabiha Gökçen Havalimanı
- sahibinden.com
- Samsung
- Selpak
- Sensodyne
- Shell
- Siemens
- Sleepy
- Solo
- Supradyn
- Taç
- Tadelle
- Tadım
- Tat
- TAV Havalimanları
- Teknosa
- Tesla
- Türk Hava Yolları
- Togg
- Trendyol
- Türkiye İş Bankası
- Uludağ (İçecek)
- Ülker Çikolatalı Gofret
- Ülker Çubuk Kraker
- Ülker Pötibör
- Vaillant
- Vakko
- Vernel
- Vestel
- Vitra
- Vivident
- Volkswagen
- X
- Yapı Kredi Bankası
- Yataş
- Yemeksepeti
- Yumoş
- Zen Pırlanta
- Zorlu Center
- Zorlu PSM
Superbrands Türkiye temsilcisi Dilek Koç araştırmanın verileri ışığında değerlendirmelerini şu sözlerle paylaştı “
20 yılın deneyimi ile yorumlandığında tüketici algısındaki değişiklikler dikkat çekici… Pandemi dönemi, peşi sıra başlayan savaşlar ve ekonomik sorunlar tüm dünyayı etkilediği gibi Türk tüketicisini de etkilemiş gözüküyor. Araştırmaya göre tüketicinin erişemeyeceğini düşündüğü ev veya araba alma gibi planları gözden çıkardığını, gelecek kaygısının etkisiyle evinde yaşamaya yöneldiğini görüyoruz.
Ekonomideki değişim, tüketicilerin seçimlerine de yansımış durumda… Araştırma Türk halkının bugünü yaşamaya odaklı bir psikolojide olduğunu gösteriyor. Ayrıca işlevsel olan ve Türk tüketicisine yıllardır kendini kanıtlamış, geçmişten geleceğe köprü kurabilen markalar Süpermarka olmaya hak kazanmaya devam ediyor.
Markaların misyonları toplumların geleceğini belirliyor. Markalar üretimde kullandıkları malzemeyle, çevreci yaklaşımıyla, insan kaynaklarına verdikleri önem ve teknolojiye yaptıkları yatırım ile daha mutlu ve umutlu bir toplumda yaşamamızı sağlıyor ve yaşam kalitemizi belirliyorlar. Süpermarkaların başarılı olmasının sebebinin ‘ürün satmak’ değil ‘duygu satmak’ olduğunu açıkça görüyoruz.
Marka; motivasyon yaratıyor, mutlu hissettiriyor, gelecek duygusu taşıyor, yenilikçi, statü farkı, özel, faydalı, yaratıcı hissettiriyorsa; çevreye, kadına, çocuklara, fırsat eşitliğine, eğitime yatırım yapıyorsa, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütüyorsa tüketicide karşılığını buluyor.
Bütün bunların yanı sıra, nesiller arası iletişimi ve geçirgenliği sağlayan markalar da Süpermarka algısını güçlendirmeyi başarıyor. Kısacası Türk tüketicisi yeniliklere açık, teknolojiyle barışık, iletişim ve empati kurabildiği markalara Süpermarka olarak hayatında yer vermeye devam ediyor.”
NIQ (NielsenIQ+GfK) Türkiye Genel Müdürü, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika E-Ticaret Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan ise değerlendirmelerini şu ifadelerle paylaştı:
“Tüketicinin bu eğilim ve arayışlarıyla bütünleşen marka ve iletişimlerin yakın dönemde başarı şansı daha yüksek olacaktır. Araştırmada yoğunlukla yer alan ev temizlik, bakım ürünlerinin varlığını koruduğunu görüyoruz. Bu da tüketicinin hızlı iletişime geçtiği, güvendiği markalara önem verdiğini gösteriyor.
Ülkemizde Z kuşağı bireyler, günde ortalama 5 saatlerini internette geçiriyor. Yine Z kuşağı gençler, sosyal medyayı kullanıyor ama kendi hayatlarını paylaşmak konusunda ise temkinli davranıyor. Bu yaş grubunda Google, Apple, Instagram gibi markaların öne çıkarak Süpermarka listesine girdiğini görüyoruz.”
Son olarak NielsenIQ Stratejik Analitik & İçgörüler Direktörü Nur Serenli ise konuşmasında şunları söyledi:
“Araştırmanın sonuçları tüketicinin hayatta kalmaya odaklandığını, lüks tüketimden uzaklaştığını gösteriyor. Ancak Süpermarkaları yine de günlük yaşamında tutmaya çalıştığını da görüyoruz yani önem verdiği ve kendini mutlu hissettiren şeylere para harcıyor. Takı, kuyumculuk, aksesuar markalarının listedeki yerini koruyor olmasının sebebi bu olsa gerek…Kuyumculuk sektöründeki markaların listede yer alıyor olması, sürdürülebilir bir Süpermarka algısı oluşturmayı başardıklarını gösteriyor.