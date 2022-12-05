2022’nin En İyi Android Oyunları ve Uygulamaları

2022’nin sonlarına doğru yaklaşırken yılın en iyileri de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Google ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Google Play verileri ve Google Play editörlerinin seçimlerine göre 2022’nin en iyi Android uygulamaları ve en iyi Android oyunlarını paylaştı.

Yüzbinlerce Android oyunun yer aldığı Google Play mağazasında, 2022’nin en iyi Android oyunu olarak seçilen oyun, Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan hayyatta kalma türündeki battle-royale oyunu Apex Legends Mobile olarak karşımıza çıkıyor.

2022’nin en iyi Android uygulamaları listesinin başında ise yapay zeka teknolojisini kullanarak sıradan fotoğraflardan sanatsal görseller oluşturmasıyla bilinen Dream by WOMBO uygulaması yer alıyor.

2022’nin en iyi Android oyunları ve en iyi Android uygulamalarının tam listesi ise şöyle:

En İyi Android Oyunları (2022)

Kullanıcıların seçimi, en iyi çok oyunculu (multiplayer) oyunlar, en iyi zaman öldürmelik oyunlar, en iyi bağımsız oyunlar, en iyi hikayeye sahip oyunlar gibi kriterlere göre belirlenen 2022’nin en iyi Android oyunları arasında aşağıdaki oyunlar yer alıyor:

En İyi Android Uygulamaları (2022)

Kullanıcıların seçimi, eğlence, kişisel gelişim, sağlık, işlevsellik, akıllı saatler, tabletler vs gibi kriterlere göre belirlenen 2022’nin en iyi Android uygulamaları arasında ise aşağıdaki uygulamalar yer alıyor:

Google Play’de En Çok Satan E-kitaplar (2022)

En iyi Android oyunları ve uygulamalarının yanı sıra 2022’nın en çok satan e-kitapları için de bir liste yayınlandı. Bu listeye göre yılın en çok satan kitapları ve sesli kitapları şöyle:

Fire & Blood – George R. R. Martin

It Ends with Us – Colleen Hoover

Fairy Tale – Stephen King

I’m Glad My Mom Died – Jennette McCurdy

A Court of Thorns and Roses – Sarah J. Maas

Google Play’de En Çok Satan Sesli Kitaplar (2022)