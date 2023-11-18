1998 yapımı orijinal Half-Life, 25. yıl dönümüne özel ücretsiz oldu

Valve tarafından geliştirilen ve 1998 yılında piyasaya çıkan orijinal Half-Life oyunu 25. yıl dönümü nedeniyle 20 Kasım Pazartesi gününe kadar Steam platformunda ücretsiz oldu. Normal şartlarda 105 TL karşılığında satılan oyun, nostaljik klasik FPS deneyimini yeniden yaşamak isteyen kullanıcılar için heyecan verici bir deneyim vaat ediyor.

Bir döneme damgasını vuran efsane oyun, Steam’de oturum açmış herhangi bir kullanıcı tarafından kolaylıkla ücretsiz olarak indirebilir. Bununla birlikte Valve ekibi Team Fortress Classic, Half-Life: Opposing Force, Half-Life, Half-Life: Blue Shift, Half-Life 2, Half-Life 1: Source, Half-Life 2: Episode One ve Half-Life 2: Episode Two’dan oluşan Half-Life Complete paketini 117,62 TL yerine yüzde 40’lık indirimle 70,58 TL karşılığında sunuyor.

Half-Life oyunu Steam’den nasıl ücretsiz indirilir?

25 yaşına giren unutulmaz Half-Life oyununu Steam’den 20 Kasım tarihine kadar ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır:

Steam platformunu açıp hesabınıza giriş yapın. Hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturun. Half-Life sayfasına girin.

“Half-Life Alın” bölümündeki “Hesaba Ekle” butonuna tıklayın.

Oyunu indirmek için Steam programına ihtiyacınız olacak. Steam yüklüyse “Evet”, değilse “Hayır, yüklü değil” butonuna tıklayıp ücretsiz olarak indirin. Bununla birlikte oyun indirilmeye başlanacak.

Oyun indirildikten sonra Oyunlarım sekmesinden Half-Life’ı bulup Oyunu Başlat düğmesine tıklayarak nostaljik deneyime başlayabilirsiniz.

Half-Life’ın Steam sayfasında oyunun 25. yıl dönümüne özel olarak güncellendiğini açıklıyor. Yıllar sonra bu efsane oyuna pek çok yeni özellik eklendiği vurgulanıyor. Valve, oyunu şu cümlelerle duyuruyor:

“50’den fazla dergi tarafından Yılın Oyunu seçilen Valve’in ilk oyunu, oyuncuların hayatta kalmak için düşünmesi gereken korkutucu derecede gerçekçi bir dünya yaratmak için aksiyon ve macerayı ödüllü teknolojiyle harmanlıyor. Aynı zamanda, karşı takıma karşı oynamanıza olanak tanıyan heyecan verici bir çok oyunculu modu da içeriyor.”

Half-Life (1998) sistem gereksinimleri

Orijinal Half-Life oyunu sistem gereksinimleri konusunda kullanıcıları pek de zorlamıyor. Çok temel donanımlara sahip cihazlardan bile bu oyuna rahatlıkla erişilebileceği anlaşılıyor.

İşlemci: 500MHz işlemci

Bellek: 96 MB RAM

Ekran kartı: 16 MB’lık GPU

Sistem: Windows XP veya üzeri işletim sistemi, fare, klavye ve internet bağlantısı

Half-Life’ın 25. yıl dönümüne özel belgesel yayınlandı

Valve, oyunun 25. yıl dönümüne özel Half-Life serisinin tarihini anlatan bir belgesel filmi yayınladı. Şirketin YouTube kanalından yayınlanan belgeselde, Valve’ın ilk ortaya çıkış günleri, karakter ve silah tasarımlarının nasıl gerçekleştirildiği, şirketin Half-Life hikayesini ve oyun senaryolarını nasıl inşa ettiği gibi ilgi çekici konulara yer veriliyor.