Steam rakibi popüler oyun platformu Epic Games Store her gün bir yeni ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Şirket, şimdiye kadar haftada bir olarak dağıttığı bedava oyun fırsatlarını, 15 Aralık tarihinden bu yana günlük olarak kullanıcılarına sunuyor. Yeni yıla kadar devam edecek kampanya doğrultusunda oyuncular, birbirinden ilgi çekici yapımlara hiç para ödemeden ulaşma şansı buluyor. Dün Mortal Shell oyununu kullanıcılara sunan şirket, şimdi ise Dishonored – Definitive Edition oyunuyla karşımıza çıktı.

Dishonored – Definitive Edition nasıl ücretsiz indirilir?

Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks imzası ile yayınlanan Dishonored – Definitive Edition oyunu Raphael Colantonio ve Harvey Smith yönetmenliğinde karşımıza çıkıyor. Unreal Engine 3 oyun motoruyla geliştirilen aksiyon – macera ve gizlilik türündeki tek oyunculu yapım; Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yer alıyor.

179 TL fiyat etiketi ile bugün itibariyle Epic Games Store platformunda listelenmeye başlayan oyun, 30 Aralık 2022 saat 19:00’a kadar bedava olarak indirilebilecek. Siz de hemen bu imkandan yararlanmak istiyorsanız platformda yeni bir hesap açın ya da mevcut hesabınıza giriş yapın; ardından da oyunun sayfasını ziyaret edip ‘Yükle’ butonuna tıklayarak kütüphanenize ekleyin.

Dishonored koleksiyonunu eksiksiz bir şekilde bir araya getiren Definitive Edition sürümü aynı zamanda Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches ve Void Walker’s Arsenal gibi ek içerikleri de oyuncularla buluşturuyor. Kullanıcılar, intikam duygusuyla hareket eden ve doğaüstü güçlere sahip bir suikastçıyı canlandırıp heyecan verici bir hikayeye dahil oluyor. Etkileyici grafikleriyle büyük ilgi gören oyun, aynı zamanda derinlikli hikayesi ve esnek dövüş sistemiyle de olumlu eleştiriler topluyor.

Dishonored Definitive Edition’ın sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows XP (64-Bit) veya üzeri işletim sistemi

Windows XP (64-Bit) veya üzeri işletim sistemi İşlemci: Intel Pentium Dual Core E2220 2.40 GHz. ya da AMD Athlon II X2 215 2.7 GHz. veya üzeri işlemci

Intel Pentium Dual Core E2220 2.40 GHz. ya da AMD Athlon II X2 215 2.7 GHz. veya üzeri işlemci RAM kapasitesi: 3 GB veya üzeri RAM miktarı

3 GB veya üzeri RAM miktarı Ekran kartı: AMD Radeon HD 4350 ya da NVidia GeForce 315 veya üzeri en az 512 MB belleğe sahip ekran kartı

AMD Radeon HD 4350 ya da NVidia GeForce 315 veya üzeri en az 512 MB belleğe sahip ekran kartı Harddisk: 9 GB boş alan

9 GB boş alan DirectX: DX 9

Önerilen sistem gereksinimleri: