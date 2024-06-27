Steam’de 410 TL’ye Sunless Skies: Sovereign Edition oyunu Epic Games’te ücretsiz oldu

Steam platformunda 410 TL karşılığında satılan Sunless Skies: Sovereign Edition oyunu bugün itibariyle Epic Games Store platformunda ücretsiz olarak oyunseverlere sunuldu. Her hafta bir ücretsiz oyun dağıtmaya devam eden popüler oyun platformu Epic Games bu haftaki bedava oyunu ile dikkatleri üzerinde toplayarak kullanıcılarını memnun etti.

Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu 2021 yılında piyasaya sürüldü. Üç yıllık bir oyun olan bu yapım düşük sistemli birçok bilgisayarda da rahatlıkla çalıştırılabiliyor. Peki ya Epic’in bu haftaki oyunu neler sunuyor? İşte o oyunla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Sunless Skies: Sovereign Edition bu hafta Epic Games’te ücretsiz oldu

Düşük sistemli bilgisayarlarda da oynanabilecek Sunless Skies: Sovereign Edition macera, rol yapma ve nişancı türlerini bir arada buluşturuyor. Sunless Sea’nin devamı niteliğindeki bu yapım, ana oyun ile aynı şekilde Fallen London dünyasında geçiyor. Failbetter Games tarafından geliştirilen oyunu 4 Temmuz tarihine kadar Epic Games’ten indirmeniz mümkün.

Eleştirmenler ve oyuncular tarafından oldukça olumlu notlar alan oyun yeni bir Viktorya imparatorluğunun yıldızlara doğru ilerlediği bir zamana oyuncuları götürüyor. Oyuncular bu yapımda uzay gemisi kaptanı rolüne hayat verirken, bir dizi zorluk ve tehlikelere karşı mücadele etmeniz gerekiyor. Etkileyici görselleri ve müzikleriyle dikkat uyandıran yapım, rol yapma mekanikleriyle de adından sıkça söz ediyor.

Epic Games haftanın ücretsiz oyunları nasıl indirilir?

Epic Games Store’un internet sitesini açın.

Epic Games hesabınıza giriş yapın. Bir hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturun.

Epic Games Launcher’ı yükleyip çalıştırın.

Ana sayfada yer alan Ücretsiz Oyunlar sekmesini açın.

Sunless Skies: Sovereign Edition‘ı bulup Ücretsiz Al düğmesine basın.

Oyunu kütüphanenize eklemek adına Ekle butonuna tıklayın.

Sunless Skies: Sovereign Edition sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Pentium 2Ghz veya AMD eşdeğeri

Intel Pentium 2Ghz veya AMD eşdeğeri RAM: 4 GB RAM

4 GB RAM GPU: DX9 veya özellik düzeyi 9.3 özelliklerine sahip DX11

DX9 veya özellik düzeyi 9.3 özelliklerine sahip DX11 DirectX: DirectX 10

DirectX 10 Depolama: 4500 MB kullanılabilir alan

4500 MB kullanılabilir alan Ses kartı: DirectX 9.0c uyumlu

Peki ya siz Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Oyunla ilgili düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.