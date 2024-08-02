195 TL’lik LumbearJack oyunu Epic Games Store’da ücretsiz oldu! Nasıl indirilir?

Geçen hafta FIST: Forged In Shadow Torch’u ücretsiz olarak oyunseverlere sunan Epic Games Store platformu bu hafta LumberJack oyunu ile karşımıza çıktı. Her hafta bir bedava oyun hediye etmeye devam eden Steam rakibi oyun platformu, 195 TL değerindeki bu eğlenceli oyunu ücretsiz listelemeye başladı. Bir hafta boyunca herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyun sonsuza dek sizin olacak.

2022 yılında piyasaya çıkan bağımsız oyun FinalBoss Games adlı küçük bir ekip tarafından geliştirildi. Epic Games Store’un haftanın ücretsiz oyunu eğlenceli temasıyla ilgi uyandırdı. Elinde balta olan bir ayı olarak keyifli bir maceraya atılacağınız bu yapımda “israfçı insanların” gezegeni kirletmek için verdiği gerçekleştirdiği eylemlerin önüne geçmekle sorumlu olacaksınız. Peki ya macera için hazır mısınız? İşte LumberJack’in merak edilen tüm detayları…

Epic Games’te ücretsiz olan LumberJack’in konusu

“Baltanı kapıp yoluna çıkan insan yapımı her şeyi doğra, geri dönüştür, sevimli hayvan dostlarınla bulmacaları çöz ve çevreyi kurtar!” konusuyla karşımıza çıkan LumberJack’te oyuncular bulmaca türünde eğlence dolu bir maceraya atılıyor. Sevimli grafiklere sahip olan oyun, kullanıcıların ormanda keşif yapması ve karşısına çıkan bulmacaları çözmesiyle renkli bir hal alıyor.

Jack adlı mütevazı bir ayıya hayat vereceğiniz oyunda çevrede yer alan unsurlardan yararlanarak ilerlemeniz gerekiyor. Çevrenizi düzenleyip hayvan dostlarınızı kurtarmakla sorumlu olacağınız bu yapım, doğayı yok etme niyetinde olan kötü bir şirketi devirmeye çalışacağınız basit ama keyifli bir hikaye sunuyor.

LumberJack oyunu Epic Games’ten nasıl ücretsiz indirilir?

195 TL değerinde olan LumberJack oyununu şu anda Epic Games Store platformundan ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. 8 Ağustos akşamına kadar oyunun platformda bedava olarak kütüphaneye eklenebileceğini belirtelim. LumberJack’i indirmek için şu adımları sırasıyla takip etmeniz gerekiyor:

Epic Games Store’u açın.

Epic Games hesabınıza giriş yapın. Eğer bir hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturun.

Epic Games Launcher’ı indirip açın.

Ana sayfada bulunan Ücretsiz Oyunlar sekmesine girin.

LumberJack‘i bulup Ücretsiz Al düğmesine tıklayın.

Oyunu kütüphanenize dahil etmek için Ekle butonuna basın.

LumberJack sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core i3-3240, AMD A8-3850 veya eşdeğeri

Intel Core i3-3240, AMD A8-3850 veya eşdeğeri Ekran kartı: GeForce GT 640 (2 GB), Radeon R7 250 (2 GB) veya eşdeğeri

GeForce GT 640 (2 GB), Radeon R7 250 (2 GB) veya eşdeğeri Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama alanı: 1 GB boş alan

Peki ya sizler Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyunu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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