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    270 TL değerindeki Death’s Gambit: Afterlife bu hafta Epic Games’te ücretsiz oldu

    Normal değeri 270 TL olan Death's Gambit: Afterlife oyunu bu hafta Epic Games Store platformunda ücretsiz oldu.
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    Death's Gambit Afterlife

    Death’s Gambit: Afterlife bu hafta Epic Games Store platformunda ücretsiz oldu. Yıllardır her hafta oyunseverlere en az bir tane bedava oyun hediye etmeye devam eden Steam rakibi oyun platformu, 22 Ağustos tarihine kadar indirebileceğiniz popüler oyunu bugün itibariyle kullanıcılarla buluşturdu.

    Epic Games Store platformuna gelen yeni ücretsiz oyun şu anda tüm kullanıcılar tarafından herhangi bir ek ücret ödemeden indirilebilir durumda. Sizler de kolaylıkla oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Peki ya Epic Games’in bu haftaki bedava oyunu kullanıcılara neler sunuyor? İşte oyunla alakalı merak edilen tüm detaylar…

    Death’s Gambit: Afterlife oyunculara neler vaat ediyor?

    White Rabbit tarafından geliştirilen ve Serenity Forge tarafından yayınlanan Death’s Gambit: Afterlife, 2 boyutlu bir platform aksiyon rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak 13 Temmuz 2018 tarihinde piyasaya sürülen oyun 25 Temmuz 2024’te Epic Games’e geldi. Şimdi ise oyuna hiçbir ücret ödemeden erişim sağlayabilirsiniz. Oyunu bir kez kütüphanesine ekleyen oyuncular ömür boyu bu yapıma sahip olabilecek.

    2D platform aksiyon RPG’si olarak karşımıza çıkan Death’s Gambit: Afterlife orijinal oyunun genişletilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Geniş bir silah ve yetenek yelpazesin sahip olan oyunda gizemli bir dünyayı keşfedip ölümsüzlüğün bedeliyle yüzleşeceğiniz etkileyici bir macera sunuluyor. Oyunun konusu Epic Games’te şu şekilde açıklanıyor:

    “Ölümsüzlük vaadi Siradon’un kalbinde yatar. Death’in sağ kolu olarak, diyarın ölümsüz koruyucularına meydan okuyun ve ruhlarını arındırmak için sonsuz mücadeleye katlanın.

    Afterlife, oyunculara orijinal oyunun üstüne deneyimleyecekleri 10 yeni seviye, 30’dan fazla silah, 5 yeni boss, mekanik yenilemeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çok sayıda yeni içerik sunuyor. Seçimleriniz Sorun’un hikayesinin destansı finalini etkileyecek.”

    Öte yandan ilgilenenler için World of Warships oyununun Starter Pack: Albany paketi de ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.

    Death’s Gambit: Afterlife sistem gereksinimleri

    Minimum gereksinimler: Önerilen gereksinimler:
    İşletim sistemi: Windows 7 32bit Windows 7 (32bit) veya daha yenisi
    İşlemci: Intel Core 2 Duo E7500 2,93 GHz / AMD Athlon 64 X2 Çift Çekirdekli İşlemci 5600+ 2,9 GHz Intel Core i3 veya üstü
    RAM: 2 GB RAM 4 GB RAM
    Ekran kartı: NVIDIA GeForce 9600 GT / AMD Radeon HD 6450 Nvidia Geforce GT520 / AMD Radeon HD 6670 veya üstü
    Depolama: 1 GB kullanılabilir alan 1 GB kullanılabilir alan

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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