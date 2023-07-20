16 GB RAM’e sahip Nubia Z50S Pro tanıtıldı

Nubia bugün yeni akıllı telefon modeli ile hayranları karşısına çıktı. Şimdiye kadar hakkında pek çok söylenti ortaya çıkan Nubia Z50S Pro modeli resmen tanıtıldı. Üst düzey donanımı ile dikkatleri üzerinde toplayan model, aynı zamanda oldukça şık bir görünüme ev sahipliği yapıyor. Performans canavarı özellikleriyle artı puan toplayan cihaz, Android telefonlar arasında öne çıkan seçeneklerden bir tanesi olmaya aday görünüyor.

Nubia’nın yeni performans canavarı telefonu arka kısımda dairesel bir modül içerisinde üçlü kamera setine ev sahipliği yapıyor. Cihaz, yüksek performansını Qualcomm tarafından geliştirilen hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden sağlıyor. Bununla birlikte 16 GB RAM kapasitesi karşımıza çıkıyor.

Nubia Z50S Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

GPU: Adreno 740 ekran kartı

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 1 TB dahili depolama

Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP ultra geniş lens ve 8 MP sensörlü ve 6x optik yakınlaştırmalı telefoto lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3 LE, WiFi 6E ve USB-C bağlantı noktası

Batarya: 80 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MyOS 13 kullanıcı arayüzü

Boyutlar: 163,63 × 75,98 × 8,6 milimetre

Ağırlık: 228 gram

Modern ve şık bir görünüme sahip olan Nubia telefonu, arka tarafta derinin dokusunu simüle eden ve ona birinci sınıf bir his veren AG Glass ile kaplanıyor. Cihaz, piyasadaki diğer modeller gibi arkasında büyük bir kamera modülü sunuyor. Ancak rakiplerine kıyasla önemli bir fark yer alıyor. Fiziksel düğme aracılığıyla kullanıcılar pratik bir şekilde fotoğraf çekme imkanına sahip olabiliyor.

6,78 inç düz AMOLED ekrana sahip olan Nubia Z50S Pro, 2800 x 1260 piksel çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 1,07 milyar renk desteğiyle geliyor. Düşük mavi ışık için UL platin sertifikası bulunuyor ve bu sayede kullanıcılar daha az göz yorgunluğu yaşıyor.

3,36 GHz frekansla hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olan cihaz, yüksek bir performans vaat ediyor. Daha önce aynı işlemciyi Samsung Galaxy S23 ve Red Magic 8S Pro modellerinde de görem şansına sahip olmuştuk. Öte yandan cihazda 16 GB’a kadar RAM desteği ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı bulunuyor. 80 watt hızlı şarja sahip 5.100 mAh pil kapasitesiyle güçlendirilen modelde ayrıca daha iyi ısı dağılımı adına 4.233 milimetre karelik bir buhar odası sunulmakta.

Mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir çekim performansı vadeden Nubia Z50S Pro, 50 MP Sony IMX800 sensörlü ana kamera taşıyor. Makro çekimler için 50 MP ultra geniş açılı lens ile 6x optik yakınlaştırma desteği ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 8 MP telefoto lens bulunuyor. Ön kısımda ise 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Nubia Z50S Pro fiyatı

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkacak olan Nubia Z50S Pro’nun fiyatı belli oldu. Cihaz, 12 GB + 256 GB’lık sürümüyle 3 bin 699 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 13 bin 800 TL) karşılığında satılacak. En pahalı seçenek olan 16 GB + 1 TB’lık sürüm ise 4 bin 399 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 16 bin 400 TL) fiyat etiketiyle listelenecek.