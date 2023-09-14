144 Hz ekranlı Motorola Edge 40 Neo rekabetçi fiyatıyla çıktı

Motorola Edge 40 Neo uzun bir süredir teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyordu. Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı ile karşılaştığımız bu model nihayet bugün resmiyet kazandı. Motorola’nın yeni telefonu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarları için duyuruldu. Akıllı telefon, temel model ve ‘Pro’ seçeneğinden sonra Edge 40 ailesine dahil edilen üçüncü cihaz olarak karşımıza çıktı.

Yeni Motorola telefonu şık bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Cihazın siyah versiyonu akrilik, diğer seçenekler ise vegan deri kaplamayla sunuluyor. Birinci sınıf yapıya sahip olan ürün, su ve toza karşı daha fazla dayanıklılık vaat eden IP68 sertifikası içeriyor. Öte yandan Pantone renklerinde siyah, yeşil ve mavi opsiyonlarıyla hoş bir görünüm sağlanıyor. Bununla birlikte sürdürülebilirlik konusundaki hedefini bağlılığını hayranlarına gösteren şirket, ambalajın herhangi bir plastik malzeme içermediğini ve yüzde 60 oranında geri dönüştürülebilir malzemeye sahip olduğunu vurguluyor.

Motorola Edge 40 Neo özellikleri

Ekran: 6,55 inç pOLED panel, 144 Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük kalitesi

6,55 inç pOLED panel, 144 Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük kalitesi İşlemci: MediaTek Dimensity 7030

MediaTek Dimensity 7030 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 13 MP sensörlü ultra geniş açılı lens

50 MP sensörlü ana lens ve 13 MP sensörlü ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G desteği, 4G LTE, Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz, Bluetooth, NFC, USB-C ve parmak izi okuyucu

5G desteği, 4G LTE, Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz, Bluetooth, NFC, USB-C ve parmak izi okuyucu Batarya: 68 watt TurboPower hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi

68 watt TurboPower hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MyUI 5.0 kullanıcı arayüzü

6,55 inç pOLED ekranla karşımıza çıkan Motorola Edge 40 Neo, 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi sunuyor. 144 Hz yenileme hızıyla olağanüstü bir akıcılık sağlayan ürün, 1.300 nit maksimum parlaklık, 10 bit renk derinliği ve HDR10+ desteğine yer veriyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7030 işlemciden gücünü alan Motorola telefonu, 12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışan cihaz, Motorola’nın özelleştirdiği MyUX 5.0 kullanıcı arayüzüyle performans sağlıyor. Cihazda Moto Connect ve Ready For desteklerine izin veriliyor.

Gelişmiş bir kamera setiyle dikkat toplayan Motorola Edge 40 Neo, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olan 50 MP ana kamerayla geliyor. Çift kamera setini 13 MP ultra geniş açılı lens tamamlıyor. Selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için ise ön tarafa yerleştirilmiş delik içerisinde 32 MP’lik bir kameradan yararlanılıyor.

5.000 mAh pil kapasitesiyle ideal bir batarya performansı sunan Motorola cihazı, 68 watt TurboPower şarjı destekliyor. Bu sayede cihaz yalnızca 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde yüzde 0’dan yüzde 50’ye dolum sağlıyor. Cihazın diğer özellikleri arasında ise ekrana entegre bir dijital okuyucu, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler, 5G, 4G LTE, Bluetooth ve NFC destekleri sunuluyor.

Motorola Edge 40 Neo fiyatı

Motorola Edge 40 Neo’nun satış fiyatı açıklandı. Cihaz 399 Euro karşılığında raflarda boy gösterecek. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 11 bin 400 TL’ye tekabül ediyor.