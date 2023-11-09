14 yıllık video sohbet platformu Omegle kapandı

Bir döneme damgasını vuran popüler video sohbet platformu Omegle kullanıcılarına veda ediyor. 14 yıl boyunca kullanıcılara hizmet veren internet sitesi, artık tüm faaliyetlerini kapattığını açıkladı. Omegle’nin kurucusu Leif K-Brooks, alınan bu dikkat çekici kararın platformun bakımının ve kötüye kullanımı ile mücadelenin yüksek maliyetleri sebebiyle alındığını belirtti. Yaşanan bu durumların da platformu işletmeye devam etmeyi hem mali anlamda hem de duygusal taraftan sürdürülemez bir hale getirdiği vurgulandı.

Platformun kurucusu K-Brooks, yapmış olduğu açıklamada internet sitesini kullanıcılara dünyanın dört bir yanından insanlarla iletişim kurma, yeni kültürler keşfetme ve tarafsız üçüncü taraflardan öneriler alma imkanı sunan bir platform olarak tanımladı. Fakat ne yazık ki uygulamanın bazı kullanıcılar tarafından suiistimal edildiğini ve çeşitli suçlar işlendiğini aktardı.

Omegle artık resmen kapandı

Leif K-Brooks, Omegle’ın kötüye kullanım ile mücadele etme konusunda bazı güvenlik ve denetme önlemlerine sahip olduğunu, fakat yine de kötüye kullanıma karşı mücadelenin son derece yüksek maliyetinin ve stresinin artık sürdürülemez bir hale geldiğini ifade etti.

Ünlü yazılım geliştiricisi K-Brooks, platformun kapatılmasına rağmen iletişim platformlarındaki istismarla mücadele etmeye devam edeceğini dile getirdi. Son olarak da yıllarda Omegle’ı kullanan sadık kullanıcılara teşekkürlerini aktardı.