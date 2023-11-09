14 yıllık video sohbet platformu Omegle kapandı

Bir döneme damgasını vuran popüler video sohbet platformu Omegle kullanıcılarına veda ediyor. 14 yıl boyunca kullanıcılara hizmet veren internet sitesi, artık tüm faaliyetlerini kapattığını açıkladı. Omegle’nin kurucusu Leif K-Brooks, alınan bu dikkat çekici kararın platformun bakımının ve kötüye kullanımı ile mücadelenin yüksek maliyetleri sebebiyle alındığını belirtti. Yaşanan bu durumların da platformu işletmeye devam etmeyi hem mali anlamda hem de duygusal taraftan sürdürülemez bir hale getirdiği vurgulandı.
Platformun kurucusu K-Brooks, yapmış olduğu açıklamada internet sitesini kullanıcılara dünyanın dört bir yanından insanlarla iletişim kurma, yeni kültürler keşfetme ve tarafsız üçüncü taraflardan öneriler alma imkanı sunan bir platform olarak tanımladı. Fakat ne yazık ki uygulamanın bazı kullanıcılar tarafından suiistimal edildiğini ve çeşitli suçlar işlendiğini aktardı.
Omegle artık resmen kapandı
Leif K-Brooks, Omegle’ın kötüye kullanım ile mücadele etme konusunda bazı güvenlik ve denetme önlemlerine sahip olduğunu, fakat yine de kötüye kullanıma karşı mücadelenin son derece yüksek maliyetinin ve stresinin artık sürdürülemez bir hale geldiğini ifade etti.
Ünlü yazılım geliştiricisi K-Brooks, platformun kapatılmasına rağmen iletişim platformlarındaki istismarla mücadele etmeye devam edeceğini dile getirdi. Son olarak da yıllarda Omegle’ı kullanan sadık kullanıcılara teşekkürlerini aktardı.
“Yıllar geçtikçe insanlar yabancı kültürleri keşfetmek için Omegle’ı kullandı. Tarafsız üçüncü kişilerden hayatlarıyla ilgili tavsiye almak ve yalnızlık duygularını hafifletmeye yardımcı olmak için karşımıza çıktı. Hatta ruh eşlerinin Omegle’da buluşup evlendikleri hikayelerini bile duydum. Bunlar öne çıkanlardan sadece birkaçı…
Maalesef düşük puanlarımız da var. Hemen hemen tüm araçlar iyilik veya kötülük için kullanılabilir ve bu doğuştan gelen esneklikleri nedeniyle özellikle iletişim araçları için geçerlidir. Telefon, büyükannenize mutlu bir doğum günü dilemek için kullanılabileceği gibi bomba tehdidi yapmak için de kullanılabilir. Bazı kişilerin iğrenç suçlar işlemek de dahil olmak üzere onu kötüye kullandığını kabul etmeden Omegle hakkında dürüst bir açıklama yapılamaz.
Omegle bu saldırıların doğrudan hedefidir, ancak nihai kurban sizsiniz: Omegle’ı kendi hayatlarınızı ve başkalarının hayatlarını iyileştirmek için kullanmış olan veya kullanabilecek olan hepiniz. Omegle’ın var olmaması gerektiğini söylediklerinde aslında onu kullanmanıza izin verilmemesi gerektiğini söylüyorlar; internette rastgele yeni insanlarla tanışmanıza izin verilmemesi gerektiğini. Bu fikir benim değer verdiğim ideallere, özellikle de suçu önlemek için kısıtlamalar getirildiğinde, bu kısıtlamaların yükünün masum mağdurlara veya potansiyel suç mağdurlarına yöneltilmemesi gerektiği yönündeki özgür toplumun temel ilkesine karşı bir lanettir.
Ne yazık ki doğru olan her zaman geçerli olmuyor. Her ne kadar koşulların farklı olmasını istesem de, bu mücadelenin stresi ve masrafı, Omegle’ı çalıştırmanın ve onun kötüye kullanılmasıyla mücadele etmenin mevcut stresi ve masrafıyla birlikte çok fazla. Omegle’ı işletmek artık finansal veya psikolojik olarak sürdürülebilir değil. Açıkçası 30’lu yaşlarımda kalp krizi geçirmek istemiyorum.”