WhatsApp görüntülü sohbetlerde ses paylaşma özelliğini Android’e getiriyor

Meta’nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, görüntülü sohbetlerde ses paylaşma özelliği üzerinde çalışmaya başladı. Video konferans deneyimini daha verimli bir hale getirmeyi amaçlayan platform, kısa süre önce yaptığı güncellemede, görüntülü aramalarda ekran paylaşma imkanı sunmaya başlamıştı. Şimdiyse ekranınızı paylaşmanıza gerek kalmadan, yalnızca dinlediğiniz sesi karşı tarafa aktarmanıza izin veren bir işlev bulunacak.

WhatsApp’a gelecek yenilik ile birlikte artık akıllı telefon ya da tablet cihazınızdan çalışan sesi görüşmede yer alan arkadaşlarınızla paylaşmanız mümkün bir hale gelecek. Örnek vermek gerekirse bu işlev sayesinde WhatsApp’ta kız arkadaşınızla sohbet ederken, Spotify’dan sevdiğiniz bir parçayı açarak birlikte aynı müziğe eşlik edebileceksiniz.

WhatsApp, Android için Beta kullanıcılarına yeni özelliğini sundu

WhatsApp, görüntülü sohbetlerde ses paylaşma özelliğini şu anda Android için Beta sürümünde test ediyor. WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre bu yenilik, uygulamanın Beta 2.24.1.19 sürümünde yer alıyor. Çok yakında kararlı sürümde herkese açılması beklenen işlev, muhtemelen ilerleyen haftalarda hem Android hem de iOS’ta herkes için erişilebilir hale gelecek.

Aşağıda yer alan ekran görüntüsünden de rahatlıkla anlaşılabileceği üzere WhatsApp, kullanıcıların cihazlarında çalan sesleri görüntülü sohbetlerdeki katılımcılarla paylaşmaya izin verecek. Bu sayede şirket, platformdaki video konferans deneyimini daha da iyileştirmeyi amaçlıyor.

Kullanıcıların görüntülü sohbetler sırasında arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte video izlemelerine ya da müzik dinlemelerine imkan sağlayan yeni özellik, kullanıcı etkileşimini artırarak uygulamayı daha verimli bir şekilde kullanabilmenize kapı aralayacak.

Görüntülü sohbetlerde ses paylaşma desteğiyle birlikte WhatsApp, yalnızca film izlemek ya da müzik dinlemek için değil, farklı alanlarda da hizmet verecek. Eğitim konusunda da işe yarayacak bir çözüm olacak bu özellik, bir ders ya da sunum sırasında yararlanılabilecek.

iOS için WhatsApp Beta’da da test ediliyor

WhatsApp geçtiğimiz ay bu özelliği ilk olarak iOS için Beta sürümünde test etmeye başlamıştı. Uygulamanın 23.25.10.72 sürümü ile birlikte hayatımıza giren bu işlevin artık Android için Beta’ya da gelmesi, muhtemelen beklenen yeniliğin çok yakında herkese açık sürümde yayınlayacağına işaret ediyor.

WhatsApp’ın bu yeniliği şimdilik sadece az sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor. Kademeli bir şekilde tüm kullanıcılara sunulması beklenen özellik, ilerleyen süreçte tüm iOS ve Android kullanıcılarına ulaşacak.