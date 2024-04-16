WhatsApp sohbet filtreleme özelliğini duyurdu

WhatsApp mesajlarınızı daha iyi bir şekilde organize etmenize yardımcı olacak yeni sohbet filtreleme özelliğini kullanıcılara sundu. Bugün itibariyle herkese açık kararlı sürümde yayınlanan fonksiyon, kişisel ve grup konuşmalarınızı birbirinden ayırmanıza katkıda bulunacak.

WhatsApp’ın yeni işlevi, özellikle de uygulamayı hem iş hem kişisel kullanıma yönelik tercih eden kullanıcılar adına oldukça yarar sağlayacak. Sohbet kutusu kalabalık olan kullanıcıların aradıkları konuşmaları hızlıca bulmalarına imkan tanınacak. Öte yandan gözünüzden kaçan okunmamış sohbetler de ayrı bir filtrede listelenecek.

WhatsApp üç sohbet filtresi sunuyor

Kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak yeni WhatsApp özelliği, kullanıcıların konuşmalarını tercihlerine göre kategorize etmelerine kapı aralıyor. Şu anda üç farklı filtre seçeneği karşımıza çıkıyor. Bu filtreler şu şekilde açıklanıyor:

Tümü: Tüm mesajlarınızın varsayılan görünümü.

Tüm mesajlarınızın varsayılan görünümü. Okunmamış: Kaçırdığınız veya yanıtlamanız gereken konuşmaları görmek istediğiniz zamanlar için ideal. Yanıtlarınıza öncelik verebilmeniz için, okunmamış olarak işaretlediğiniz ya da henüz açmadığınız mesajları gösterir.

Kaçırdığınız veya yanıtlamanız gereken konuşmaları görmek istediğiniz zamanlar için ideal. Yanıtlarınıza öncelik verebilmeniz için, okunmamış olarak işaretlediğiniz ya da henüz açmadığınız mesajları gösterir. Gruplar: Çok talep edilen bu özellik sayesinde artık tüm grup sohbetleriniz tek bir yerde organize edilecek. Haftalık aile yemeği konuşmanızdan tatil planlarına kadar tüm favorilerinizi daha kolay bulabileceksiniz. Toplulukların alt grupları da burada görünecek.

WhatsApp tarafından duyurulan sohbet filtreleme özelliği bugünden itibaren kullanıcıların erişimine sunulmaya başlandı. Şirketin açıkladığı bilgilere göre yeni özellik ilerleyen haftalarda dünya genelinde tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale gelecek.

WhatsApp Web yenilendi

WhatsApp’ın yakın zamanda karşımıza çıkardığı bir diğer önemli gelişme ise Web arayüzünün yenilenmesi oldu. Beta kullanıcıları tarafından uzun süredir test edilen arayüz artık nihayet genel kullanıma açıldı. Kullanıcı deneyimini daha iyi bir hale getiren WhatsApp Web daha sezgisel bir arayüze ulaştı.

Yeni WhatsApp Web tasarımı, daha modern simgeler ve uygulamanın ana işlevlerine direkt bağlantı imkanı sunan bir kenar çubuğuyla geliyor. Bu kenar çubuğunda Sohbetler, Güncellemeler, Topluluklar ve Aramalar sayfalarının yanı sıra ayrıca Arşivlenen Mesajlar ve Yıldızlı Mesajlar da yer alıyor.

WhatsApp Web’in yeni tasarımı, uygulamanın Windows ve macOS sürümlerindekine benzer bir deneyim ortaya koyuyor. Bu değişikliklerle birlikte şirket, platformlar arasında görsel ve işlevsel anlamda tutarlılık sağlıyor. Şu anda yenilenen arayüz dünya genelinde kademeli bir şekilde dağıtılıyor.