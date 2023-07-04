120W hızlı şarjlı iQOO Neo 7 Pro tanıtıldı

iQOO uzun süredir heyecanla beklenen yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. Şirket, Neo 7 serisini genişletmeye devam ediyor. Son olarak bu yılın Şubat ayında iQOO Neo 7 5G cihazıyla seriye yeni bir model ekleyen şirket, şimdi ise iQOO Neo 7 Pro modelini duyurdu. Şık tasarımıyla ilgi odağı haline gelen ürün, ilk günden dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

iQOO’nun yeni telefonu, standart model ile karşılaştırıldığında 120 Hz yenileme hızı, Flash Charge teknolojisini destekleyen geniş pil kapasitesi ve 120 watt hızlı şarj desteği gibi ortak özelliklerin yanı sıra, aynı zamanda daha güçlü bir işlemci ve üçlü kamera modülü gibi iyileştirilmiş özelliklere de yer veriyor.

iQOO Neo 7 Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB depolama

Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

Batarya: 120 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, çift bant Wi-Fi ve USB-C bağlantı noktası

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13

Yeni iQOO telefonu iki farklı arka panel ile karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki AGG Glass kaplamaya sahip Dark Storm seçeneği olurken, diğeri ise sentetik deri kaplamalı Fearless Flame olarak görülüyor. 6,78 inç AMOLED panele sahip cihazda Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 1200 Hz dokunmatik örnekleme, 1500 nit maksimum parlaklık ve HDR10+ desteği sunuluyor. Oyunlarda ve diğer zorlu görevlerde görüntü optimizasyonu sağlamak adına özel bir çipe yer verilirken; çizilmelere ve çatlaklara karşı ise Schott Sensation Up koruma katmanı bulunuyor.

iQOO Neo 7 Pro, Qualcomm’un maksimum 3 GHz frekansına sahip Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Bununla birlikte cihazda Adreno 730 GPU bulunuyor. 12 GB LPDDR5 RAM kapasitesi ile gelen model, 256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı taşıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışan model, Funtouch OS 13 kullanıcı arayüzüne ev sahipliği yapıyor.

Mobil fotoğrafçılara yönelik de çarpıcı özellikler sunan akıllı telefon, 4K ve 60 fps video kayıt desteğine sahip 50 MP Samsung GN5 ana kamera taşıyor. Üçlü kamera modülünde aynı zamanda 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lense yer veriliyor. Ön kısımda ise selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için 16 MP’lik bir sensör sunuluyor.

5.000 mAh geniş pil kapasitesiyle kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralayan cihaz, 120 watt hızlı şarj desteği ile performansını ortaya koyuyor. Tüm bunların yanı sıra telefonda ekran altı parmak izi okuyucusu, çift hoparlör, 5G bağlantısı ve Bluetooth 5.3 desteği bulunuyor. Son olarak cihaz, en zorlu görevlerde dahi performansı sabit tutmak adına gelişmiş bir soğutma sistemini bünyesinde barındırıyor.

iQOO Neo 7 Pro fiyatı

İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkan iQOO Neo 7 Pro’nun fiyatı belli oldu. Dark Storm ve Fearless Flame renklerinde iki farklı bellek yapılandırmasıyla cihaz, şu fiyatlardan alıcılara hitap edecek: