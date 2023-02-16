iQOO Neo 7 5G, 120W hızlı şarjla tanıtıldı

iQOO Neo 7 5G pek çok söylenti ve sızıntı iddiasının ardından resmen piyasaya çıktı. Serinin dördüncü modeli olarak lanse edilen akıllı telefon cihazı, geçtiğimiz yılın aralık ayında satışa sunulan iQOO Neo 7 SE ile hem donanım hem de tasarım anlamında pek çok benzerlik içeriyor.

Dimensity 8200 işlemcisi ile kullanıcılarına yüksek bir performans vaat eden cihaz, 6,78 inçlik büyük ekranı ve 120 watt hızlı şarj desteği gibi öne çıkan detaylarıyla artı puan toplamayı başarıyor.

iQOO Neo 7 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200

RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB depolama

Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

Arka kamera: 64 MP sensörlü ana lens, 2 MP sensörlü derinlik sensörü, 2 MP sensörlü makro lens

Batarya kapasitesi: 120 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, çift bant Wi-Fi ve USB-C bağlantı noktası

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı OriginOS 3 kullanıcı arayüzü

8 bitlik oyunlar ve Polaroid kameralardan ilham alan retro bir tasarımla gelen iQOO Neo 7, dikkat çeken bir görünüme sahip. 6,78 inç AMOLED ekranla çıkan cihazda 1080 x 2400 piksel (Full HD+) çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği ve 1.000 nit maksimum parlaklık oranı kullanıcılara sunuluyor.

iQOO’nun yeni telefonu 8 GB ve 12 GB LPDDR5 RAM ile 128 GB ve 256 GB’lık depolama alanını bir araya getiriyor. Buna ek olarak 8 GB’a kadar genişletilmiş RAM 3.0 desteği sunan modelde Mali-G610 MC6 GPU ve 4 nanometre MediaTek Dimensity 8200 işlemcisi bulunuyor. Daha önce Redmi K60E modelinde de gördüğümüz bu işlemci, yüksek performans sunuyor.

Kamera tarafında da iQOO Neo 7 5G beklentileri fazlasıyla karşılıyor. 64 MP ISOCELL GW3 ana kameraya ev sahipliği yapan cihazda, 2 MP makro lens ve 2 MP’lik bir derinlik sensörü karşımıza çıkıyor. Ön kısımda ise 16 MP selfie kamerası yer alıyor. 5.000 mAh pil kapasitesine sahip modelde 120 watt hızlı şarj desteği sayesinde tam 25 dakikada yüzde 0’dan yüzde 100’e şarj dolumu vaat ediliyor.

Ekran altı parmak izi okuyucusuyla gelen akıllı telefon modeli, Android 13 işletim sistemi ve FuntouchOS 13 kullanıcı arayüzüyle karşımıza çıkıyor. Cihazın iki büyük Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi alacağı vaat ediliyor.

iQOO Neo 7 5G fiyatı

İlk olarak Hindistan pazarında piyasaya sürülen yeni iQOO telefonu, iki farklı varyant halinde satılıyor. Cihazın fiyatları şu şekilde listeleniyor: