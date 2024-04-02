YouTube’dan akıllı TV’ler için hayat kolaylaştıracak özellik

Popüler video izleme platformu YouTube önemli bir yenilik ile karşımıza çıktı. Şirket, akıllı TV cihazları üzerinden YouTube izleyen kullanıcılar için hayat kolaylaştırmayı vaat eden bir özellik geliştirdi. Kullanıcı deneyimini artırmaya odaklanan bu işlev, akıllı televizyonlarda uzaktan kumanda ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Bilindiği üzere YouTube akıllı TV uygulamasında, mobil sürüme göre bazı sınırlamalar gösteriyor. Fakat şirket, kullanıcı deneyimi konusunda daha iyi bir performansa ulaşmak için bu sınırlamaları ortadan kaldırmak için yaratıcı çözümler üretiyor. Büyük ekranda daha kolay kontrol imkanı sağlayan firma, artık akıllı televizyonlardan içerik tüketen kullanıcıları direkt olarak videonun en iyi bölümlerine götürecek yeni bir işlev sunuyor.

YouTube akıllı TV’lerde videoların önemli parçalarına götürecek

YouTube CEO’su Neal Mohan’ın X (eski adıyla Twitter) platformundan aktardığı bilgilere göre akıllı TV’ler için YouTube uygulaması, artık videoların en önemli anlarını otomatik bir şekilde kullanıcıların karşısına çıkaracak. En kritik anlara kolayca geçiş yapabileceğiniz işlev, televizyon kumandası ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırmaya yardımcı olacak.

Akıllı TV cihazları için gelen yeni YouTube özelliği, basit bir yapay zeka algoritması ile çalışıyor. Bu algoritma, videodaki en önemli anları otomatik olarak saptıyor ve ilerleme çubuğunda yer alan beyaz işaretleyicilerle vurguluyor. Bu sayede kullanıcılar, uzaktan kumandada yer alan gezinme tuşlarına basarak kolaylıkla videonun önemli kısımlarına ulaşabiliyor.

We know viewers love to watch YouTube in the living room, and we're continuing to innovate to make the experience on TV even better. Now you can easily access auto generated key moments from any video. Check it out the next time you watch YouTube on your TV… pic.twitter.com/qRTHw695aX — Neal Mohan (@nealmohan) April 2, 2024

YouTube’un yeni işlevi sayesinde artık videoların önemli kısımlarını bulmak için uğraş göstermenize ihtiyaç kalmayacak. Bu işlemin özellikle de akıllı TV’lerde oldukça zor olduğu göz önüne alındığında, yeniliğin kullanıcılar adına pratik bir deneyim sağlayacağı görülüyor.

YouTube CEO’su Neal Mohan tarafından paylaşılan görüntüye göre platform, akıllı TV cihazlarında önemli anların küçük resim halinde önizlemelerini gösterecek. Aynı zamanda bu bölümlerin neler içerdiğine ilişkin kısa başlıklar da yer alacak.

Bilindiği üzere YouTube içerik üreticileri yıllardır zaten videolarındaki önemli kısımları vurgulamak için o bölümleri parçalara ayırabiliyordu. Elbette bu işlem yalnızca manuel bir şekilde sağlanıyordu. Ancak şimdi şirket, bu işlemi tamamen otomatik bir şekilde gerçekleştiriyor.

Akıllı televizyonlarda kullanıcılar, kanal sahiplerinin manuel ayırdığı bölümlere zaten kolayca erişim sağlayabiliyordu. Ama yeni özellik sayesinde içerik üreticilerin tanımlamadığı parçalar da kullanıcılar tarafından artık pratik bir şekilde yönetilebiliyor. Böylelikle daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuluyor.