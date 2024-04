YouTube’dan akıllı TV’ler için hayat kolaylaştıracak özellik

Popüler video izleme platformu YouTube önemli bir yenilik ile karşımıza çıktı. Şirket, akıllı TV cihazları üzerinden YouTube izleyen kullanıcılar için hayat kolaylaştırmayı vaat eden bir özellik geliştirdi. Kullanıcı deneyimini artırmaya odaklanan bu işlev, akıllı televizyonlarda uzaktan kumanda ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Bilindiği üzere YouTube akıllı TV uygulamasında, mobil sürüme göre bazı sınırlamalar gösteriyor. Fakat şirket, kullanıcı deneyimi konusunda daha iyi bir performansa ulaşmak için bu sınırlamaları ortadan kaldırmak için yaratıcı çözümler üretiyor. Büyük ekranda daha kolay kontrol imkanı sağlayan firma, artık akıllı televizyonlardan içerik tüketen kullanıcıları direkt olarak videonun en iyi bölümlerine götürecek yeni bir işlev sunuyor.

YouTube CEO’su Neal Mohan’ın X (eski adıyla Twitter) platformundan aktardığı bilgilere göre akıllı TV’ler için YouTube uygulaması, artık videoların en önemli anlarını otomatik bir şekilde kullanıcıların karşısına çıkaracak. En kritik anlara kolayca geçiş yapabileceğiniz işlev, televizyon kumandası ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırmaya yardımcı olacak.

Akıllı TV cihazları için gelen yeni YouTube özelliği, basit bir yapay zeka algoritması ile çalışıyor. Bu algoritma, videodaki en önemli anları otomatik olarak saptıyor ve ilerleme çubuğunda yer alan beyaz işaretleyicilerle vurguluyor. Bu sayede kullanıcılar, uzaktan kumandada yer alan gezinme tuşlarına basarak kolaylıkla videonun önemli kısımlarına ulaşabiliyor.

We know viewers love to watch YouTube in the living room, and we're continuing to innovate to make the experience on TV even better. Now you can easily access auto generated key moments from any video. Check it out the next time you watch YouTube on your TV… pic.twitter.com/qRTHw695aX

— Neal Mohan (@nealmohan) April 2, 2024