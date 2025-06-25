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    YouTube Music çevrimdışı şarkı sözü problemini gideriyor

    YouTube Music platformu artık nihayet çevrimdışı olarak da kullanıcıların şarkı sözlerini görüntülemesine izin veriyor.
    YouTube Music
    • YouTube Music, çevrimdışı müzik dinleme deneyimini olumlu yönde etkileyecek önemli bir yenilik getirdi.
    • Kullanıcılar tarafından uzun süredir talep edilen isteklere kulak veren şirket, artık çevrimdışı olarak da şarkı sözlerini görüntülemenize izin veriyor.
    • Kademeli olarak dağıtılan bu yeniliğin yakında tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

    YouTube Music favori şarkılarını çevrimdışı dinleyen müzik severlere yeni bir özellik getiriyor. Kullanıcıların şarkı parçacıklarıyla görseller oluşturabildiği şarkı sözü paylaşma özelliğinin ardından, şimdi de topluluğun beklediği başka bir iyileştirme daha geliyor.

    Can sıkıcı bir sorunu ortadan kaldıran YouTube Music, artık çevrimdışı olsanız bile indirdiğiniz parçaların şarkı sözlerini sizlere sunuyor. Bu küçük ama önemli iyileştirme, kullanıcılar tarafından şimdiden büyük bir memnuniyetle karşılandı.

    YouTube Music can sıkıcı bir sorunu nihayet çözüyor

    Android Headlines tarafından aktarılan bilgilere göre müzik indirip çevrimdışı dinleme olanağı YouTube Music’in temel avantajlarından biri olarak biliniyor. Fakat şimdiye kadar internet bağlantısı olmadan şarkı sözlerini görüntüleme olanağı eksikti.

    Bu unsur kullanıcıların en sık dile getirdiği isteklerden biriydi. YouTube Music sonunda uyum sağladı ve şarkı sözlerini şarkılarla birlikte indirmenize izin vermeye başladı.

    YouTube Music offline şarkı sözü

    Yani artık çevrimdışı modda müzik dinlerseniz, dinlerken eşlik edebileceğiniz şarkının sözlerini de göreceksiniz. Bunun için artık internet erişimi zorunluluğu bulunmayacak. Kullanıcılar diledikleri gibi müzik keyfinin tadını çıkarma şansına sahip olabilecek.

    Şarkı sözlerini internet bağlantısı olmadan görüntüleme özelliği Spotify veya Apple Music gibi diğer iyi bilinen platformlarda eksikti. YouTube Music’in bu yönde bir adım önde olduğu anlaşılıyor.

    Spotify vs YouTube Music: Hangi müzik uygulaması daha iyi?

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    Belki de zamanla rakiplerde de benzer bir özellik göreceğiz. Fakat şu an için bu özellik yalnızca YouTube Music platformuna özel kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

    Şarkı sözü paylaşma özelliği genişletiliyor

    YouTube Music’in son zamanlarda üzerinde çalıştığı bir diğer önemli yenilik ise yeni şarkı sözü paylaşma özelliği oluyor. Bu işlev artık Android ve iOS cihazlarda daha fazla kullanıcı tarafından kullanılabiliyor.

    YouTube Music şarkı sözü paylaşma
    YouTube Music şarkı sözlerini sosyal medyada paylaşma özelliği getiriyor / Kaynak: 9to5Google

    Bu özelliği bir şarkıdan beş dizeye kadar özel bir görselde paylaşmak için kullanabilirsiniz. YouTube Music 8.24 sürümünde kullanıcılarla buluşan bu yenilik, Şarkı Sözleri sekmesinde yeni bir “Paylaş” düğmesini karşımıza çıkarıyor.

    Siz de hoşunuza giden şarkı sözlerini bu özellikten yararlanarak sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Fakat eğer henüz bu yeniliği göremediyseniz endişelenmeyin. Kademeli olarak dağıtılan özellik çok yakında tüm kullanıcıların erişimine sunulmuş olacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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