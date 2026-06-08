iOS 27 resmen tanıtıldı: iPhone’lara 250’den fazla yenilik geliyor

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Apple, WWDC 2026'da iOS 27 işletim sistemini resmen tanıttı.

250'den fazla yeniliğe sahip olan güncellemenin performans, güvenlik ve yapay zeka konularında önemli iyileştirmeler sunması bekleniyor.

Güncellemenin iPhone 11 de dahil olmak üzere birçok eski cihazda çalışabileceği doğrulandı.

Teknoloji devi Apple bugün yeni iOS 27 işletim sistemi güncellemesini resmi olarak duyurdu. iPhone cihazları için tasarlanan bu yeni güncelleme, 250’den fazla yeni özelliğe ev sahipliği yapıyor.

İlgi çekici çok sayıda yeni özelliğin yanı sıra şirket ayrıca performans, verimlilik, güvenlik ve yapay zekaya odaklanan çok çeşitli iyileştirmeler sunuyor. Apple, hem yeni hem de eski cihazlarda deneyimi daha akıcı hale getirebilecek görsel iyileştirmelere, hız artışına ve optimizasyonlara odaklanıyor.

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iOS 27 ile gelecek yeni özellikler açıklandı

iOS 27’nin başlıca yeni özelliklerinden biri Liquid Glass tasarımının evrimi olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar, özel bir kontrol aracılığıyla arayüzün şeffaflık seviyesini ayarlayabilecek. Simgeler ise daha belirgin ve sofistike bir görünüm oluşturmak için yeni kırılma katmanları aldı.

Apple ayrıca önemli performans artışları da vaat ediyor. Şirkete göre uygulamalar yüzde 30’a kadar daha hızlı açılacak, AirDrop transferleri yüzde 80’e kadar daha hızlı olacak ve yeni bir CPU zamanlayıcısı sayesinde sistem eski modellerde daha iyi yanıt verecek.

The Verge’ün haberine göre Spotlight tamamen yeniden inşa edilecek. Araç artık cihazda depolanan verileri daha iyi anlayabilen, daha alakalı sonuçlar sunan ve sistem genelindeki aramaları hızlandıran bağlamsal bir indeksleme sistemi kullanabilecek.

Yerel uygulamalara da özel önem veriliyor. Mail uygulamasına önemli mesajları bulmayı kolaylaştıran yeni bir sıralama mekanizması ekleniyor. Fotoğraflar uygulamasına ise albümleri düzenleme, puanlara göre sıralama ve farklı platformlarda paylaşımı genişletme gibi gelişmiş özellikler kazandırılıyor.

iOS 27 güncellemesinin en önemli değişikliklerden biri iCloud Paylaşımlı Albümler ile ilgili olarak karşımıza çıkıyor. İlk defa Android ve Windows kullanıcıları bu iş birlikçi alanlara katılabilecek ve entegrasyon Apple ekosisteminin ötesine genişleyecek.

Apple ayrıca Sağlık uygulamasındaki gelişmeleri de vurguluyor. iOS 27 güncellemesi adet döngüsünü izlemek, perimenopoz ve menopozu takip etmek için daha ayrıntılı araçlar ve konuyla ilgili yeni eğitim içerikleri sunuyor.

Şirket yapay zeka alanında Apple Intelligence’ın yeteneklerini genişletmeye de devam ediyor. Sistem artık daha doğru arama önerileri, geliştirilmiş çok dilli yazma, daha gelişmiş bağlamsal tanıma ve Kısayollar uygulaması tarafından oluşturulan otomasyonlara yönelik geliştirmeler sunuyor.

Öte yandan AirPods da özel bir ekolayzer alacak. Apple Haritalar ise daha detaylı hava görüntüleri ve navigasyon ile konum keşfi için yeni araçlar sunan geliştirilmiş bir Flyover sürümüne kavuşacak.

Bunların yanı sıra güvenlik de şirketin öncelikleri arasında yer alıyor. Apple çocuk hesapları, ebeveyn denetimleri, parola yönetimi, hesap kurtarma ve acil durum uyarılarının daha verimli izlenmesi için güncellemeler duyurdu.

Diğer öne çıkan özellikler arasında FaceTime kararlılığındaki iyileştirmeler, Safari’deki optimizasyonlar, yeni widget seçenekleri, daha hızlı iCloud senkronizasyonu, daha yüksek HomeKit güvenilirliği ve platformdaki neredeyse tüm uygulamalara yayılmış düzinelerce iyileştirme yer alıyor.

Apple ayrıca iOS 27 güncellemesinin iPhone 11 serisine de geleceğini doğruladı. Yeni güncelleme, geçen yılki iOS 26’yı destekleyen tüm cihazlarda çalışacak.