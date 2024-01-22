Teknoloji devi Apple, çok yakında piyasaya çıkacak yeni iPad Air modeliyle tablet kataloğunu genişletmeyi planlıyor. Ortaya çıkan son bilgiler, heyecanla beklenen 12.9 inç iPad Air modelinin tasarımı hakkında neredeyse tüm soru işaretlerini gideriyor. Tanıdık bir tasarımla karşımıza çıkacak cihaz, daha büyük bir ekran ve bazı önemli yeni özellikler vaat edecek.

Apple tarafından geliştirilen ve şirketin orta seviye iPad serisi olarak kabul edilen iPad Air ailesi, iPad Pro’ya göre daha uygun bir fiyatla geliyor. Yine de güçlü özellikler ve yüksek bir performans vaat eden bu cihazlar, tüketiciler için nispeten bütçe dostu bir tablet seçeneği sunmak adına piyasada boy gösteriyor. Özellikle de öğrenciler ve sanatçılar tarafından ilgiyle kullanılan ürün, çok yakında 12.9 inçlik yeni sürümüyle dikkatleri üzerinde toplamayı hedefliyor.

12.9 inç iPad Air tasarımı nasıl görünecek?

91mobiles tarafından paylaşılan yeni CASD görselleri sayesinde merakla beklenen yeni 12.9 inç iPad Air cihazının tasarımı hakkında akıllardaki soru işaretleri ortadan kalktı. Yayınlanan görüntüler, şirketin çok yakında piyasaya süreceği yeni tabletiyle bazı önemli özellikler ve birtakım tasarım değişiklikleri gerçekleştirmeyi hedeflediğini gözler önüne seriyor.

Ortaya çıkan görüntülere göre yeni 12.9 inç iPad Air cihazının tasarımı, serinin dördüncü ve beşinci nesil modellerinde yer alan tasarıma oldukça benzer bir görünüm içerecek. Fakat yine de bazı dikkat çekici değişiklikler yapılacak. En önemli farklılıklar arasında ise daha büyük 12.9 inçlik ekran boyutu öne çıkıyor.

Paylaşılan görüntülerde göze çarpan diğer bir detay ise önceki nesil modellere göre daha çıkıntılı görünen ve uzun hap şeklinde bir tasarımla yenilenen arka kamera modülü oluyor. Şirket tarafından gerçekleştirilen bu küçük ama önemli değişiklikler, yeni iPad’lerin iPhone cihazlara daha benzer bir tasarıma sahip olacağının ipuçlarını veriyor.

Ön kısmı 12.9 inç iPad Pro modeline oldukça benzer bir tasarım içeren yeni 12.9 inç iPad Air seçeneği daha kalın çerçevelerle dikkat çekiyor. Cihazın çerçeve kalınlığı 10,9 inç iPad Air ile benzer bir görünüm sunuyor. ProMotion ve LiDAR sensör gibi gelişmiş özelliklere ihtiyaç duymayacak tüketicilere hitap edecek yeni Apple tableti, seride nispeten daha uygun fiyatlı seçenekler arasına yerleşecek.

Son olarak iddialara göre yeni iPad Air modeli Apple’ın M2 çipiyle çalışacak. Böylelikle olağanüstü bir performansa kapı aralayacağı tahmin edilen tablet, bu yılın ilk çeyreğinde üretim aşamasına girecek. İlerleyen aylarda ise tabletin resmi olarak piyasaya duyurulacağı öne sürülüyor.