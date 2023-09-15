Disney’in Atatürk filmi Netflix ve Amazon’da yayınlanacak

İlk olarak adı Disney+ platformu ile anılan Atatürk filmi geçtiğimiz aylarda büyük bir tartışmanın merkezinde kaldı. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği ve başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı film, iddialara göre Ermeni lobilerinin baskısı nedeniyle Disney+’tan çekildi. Bunun üzerine Walt Disney ekibi, başlangıçta dizi olarak tasarlanan projeyi iki film halinde FOX TV kanalında ve sinemalarda yayınlayacaklarını bildirdi.
Merakla beklenen yapım, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim 2023’te televizyona özel hazırlanmış versiyonuyla FOX TV’de ekranlara gelecek. Sonrasında ilk film 3 Kasım’da, ikinci film ise 5 Ocak 2024’te sinemalarda yayınlanacak. 2024’te her iki film de yine FOX’ta seyircisiyle buluşacak.
Disney+’ın Atatürk filmini yayınlamama kararı sonrasında ülkemizdeki pek çok kullanıcı, platformdaki aboneliklerini iptal etme kararı almıştı. Bugün ise ünlü gazeteci Fatih Altaylı dikkat çekici bir iddia ile karşımıza çıktı. Altaylı, beklenen filmin Netflix ve Amazon Prime Video aracılığıyla tüm dünyada yayınlanacağını duyurdu.
Fatih Altaylı’dan Atatürk filmi açıklaması
Gazeteci Fatih Altaylı’nın aktardığı bilgilere göre Atatürk filmi için ilk önce HBO ile anlaşma yapılmış, ancak sonrasında HBO’nun yabancı projelere yatırım yapmama kararı sonrasında projeyi Disney+ üstlenmişti. Disney’in çekilme kararının ardından ise yapımın FOX TV ve sinema salonlarında yayınlanacağı öğrenilmişti.
Altaylı’nın iddiaları doğrultusunda filmin Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’da gösterimleri için görüşmeler devam ediyor. Bunun yanı sıra Disney+’ın projeden çekilmesiyle birlikte filmin dijital olarak dağıtımını Amazon Prime Video ve Netflix sağlayacak. Bu iki platform, tüm dünyada filmi izleyicisiyle buluşturacak.
Fatih Altaylı’nın Atatürk filmi ile ilgili köşe yazısını aşağıdan okuyabilirsiniz:
“Kamuoyunun son zamanlarda Atatürk filminin yapımcısı olarak tanıdığı eski Show TV Genel Müdürü Saner Ayar arayıp “Abi, küçük bir gruba Atatürk filminin bir ön gösterimini yapacağız” deyince üzerine fırtınalar koparılan yapımı izlemek için Kanyon’daki sinemanın yolunu tuttum.
Önce Saner’den filmin yapım öyküsünü dinledik.
Cumhuriyet’in 100. yılında bir Atatürk filmi yapmak için 3 yıl önce harekete geçmişlerdi. İlk anlaşmaları ise ABD’nin paralı televizyon kanalı HBO ile yapılmıştı. Bana göre en kaliteli yapımların adresi olan HBO, filmin senaryosunu beğenmiş ve filmi satın almaya karar vermişti. Ancak film değil, 6 bölümlük bir dizi olmasını istiyorlardı.
Üzerinde hayli çalışılan ve uzun bir araştırmanın sonucu olan senaryo buna göre yazıldı ve çekim aşamasına gelindi.
Ancak HBO, bir anda diziyi satın almaktan vazgeçti. “ABD dışından dizi alımını durdurma kararı almışlardı.”
Bunun üzerine yapımcılar yeni bir yayıncı arayışına girdiler. Bu kez Disney Plus diziye talip oldu.
Dizi 17,5 milyon dolar maliyetle Türkiye ve Makedonya başta olmak üzere orijinal lokasyonlarda çekildi. 3 bin dublör, on binlerce figüran kullanıldı. Aylar süren çekimler filmin dramatik anlatımına uygun ışığa sahip olsun diye sadece sabah saatlerinde, güneşin doğuşunu takip eden 1 saatlik zaman diliminde gerçekleştirilebildi.
Ve sonrasında hepinizin bildiği haber geldi. Disney Plus filmi yayınlamaktan vazgeçmişti.
Türkiye’deki Fox TV yöneticilerinin de gayretleriyle sorun bir ölçüde çözüldü. Dizinin Fox TV Türkiye’de yayınlanması, film versiyonun ise Türkiye’de iki bölüm halinde sinemalarda gösterime girmesi kararlaştırıldı.
Ancak bu arada başka gelişmeler de olmuş.
Atatürk filmi sadece Türkiye’de değil, Orta Avrupa dahil Avrupa’nın tamamında, Doğu Asya’da pek çok ülkede sinemalarda gösterime giriyor.
Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’da gösterim için ise görüşmeler sürüyor.
Ve Disney Plus’ın yayınlamama kararı aldığı diziyi Amazon ve Netflix platformları dünya çapında tüm abonelerine gösterecek.
Yani anlayacağınız Atatürk gibi, Atatürk filmi de her türlü zorluğu aşmayı başarıyor ve aldığı darbelerden güçlenerek çıkarak tüm dünya sinemalarında halkın önüne çıkmaya ve iki platformda birden gösterime girmeye hazırlanıyor.”