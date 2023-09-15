Disney’in Atatürk filmi Netflix ve Amazon’da yayınlanacak

İlk olarak adı Disney+ platformu ile anılan Atatürk filmi geçtiğimiz aylarda büyük bir tartışmanın merkezinde kaldı. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği ve başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı film, iddialara göre Ermeni lobilerinin baskısı nedeniyle Disney+’tan çekildi. Bunun üzerine Walt Disney ekibi, başlangıçta dizi olarak tasarlanan projeyi iki film halinde FOX TV kanalında ve sinemalarda yayınlayacaklarını bildirdi.

Merakla beklenen yapım, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim 2023’te televizyona özel hazırlanmış versiyonuyla FOX TV’de ekranlara gelecek. Sonrasında ilk film 3 Kasım’da, ikinci film ise 5 Ocak 2024’te sinemalarda yayınlanacak. 2024’te her iki film de yine FOX’ta seyircisiyle buluşacak.

Disney+’ın Atatürk filmini yayınlamama kararı sonrasında ülkemizdeki pek çok kullanıcı, platformdaki aboneliklerini iptal etme kararı almıştı. Bugün ise ünlü gazeteci Fatih Altaylı dikkat çekici bir iddia ile karşımıza çıktı. Altaylı, beklenen filmin Netflix ve Amazon Prime Video aracılığıyla tüm dünyada yayınlanacağını duyurdu.

Fatih Altaylı’dan Atatürk filmi açıklaması

Gazeteci Fatih Altaylı’nın aktardığı bilgilere göre Atatürk filmi için ilk önce HBO ile anlaşma yapılmış, ancak sonrasında HBO’nun yabancı projelere yatırım yapmama kararı sonrasında projeyi Disney+ üstlenmişti. Disney’in çekilme kararının ardından ise yapımın FOX TV ve sinema salonlarında yayınlanacağı öğrenilmişti.

Altaylı’nın iddiaları doğrultusunda filmin Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’da gösterimleri için görüşmeler devam ediyor. Bunun yanı sıra Disney+’ın projeden çekilmesiyle birlikte filmin dijital olarak dağıtımını Amazon Prime Video ve Netflix sağlayacak. Bu iki platform, tüm dünyada filmi izleyicisiyle buluşturacak.

Fatih Altaylı’nın Atatürk filmi ile ilgili köşe yazısını aşağıdan okuyabilirsiniz: