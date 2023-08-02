Disney’den Atatürk dizisi için açıklama geldi

Geçtiğimiz yılın yaz aylarında Türkiye pazarında hizmet vermeye başlayan Disney+ platformu, lansman döneminde ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan Atatürk dizisi hakkında resmi bir duyuruda bulunmuş, beklenen dizinin 29 Ekim 2023 tarihinde, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde platformda yayınlanacağını açıklamıştı.

Ancak son dönemlerde ortaya çıkan söylentiler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Ermeni lobisinin baskıları nedeniyle dizinin Disney+’ta yayınlanmayacağını iddia etmişti. Merakla beklenen yapımın, Disney’in yan kuruluşu olarak bilinen FOX TV ekranlarında film olarak kurgulanmış haliyle seyircisiyle buluşacağı öne sürülmüştü. Nihayet iddialara ilişkin beklenen açıklama geldi.

Disney’in Atatürk filmi için yayın tarihi belli oldu

FOX ve Lanistar Medya ekipleri, Atatürk dizisinin iki film olarak hem televizyon hem de sinema salonlarında ekranlara geleceğini resmi olarak doğruladı. Televizyonda ekrana gelecek olan ilk filmin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yayınlanacağı duyuruldu. Sonrasında ise filmin iki parça halinde sinemalarda gösterime gireceği belirtildi.

29 Ekim’de TV özel versiyonuyla FOX TV’de yayınlanacak olan film, sonrasında ise iki parça halinde beyaz perdede seyirci karşısına çıkacak. 3 Kasım tarihinde ilk filmin yayınlanacağı, 22 Aralık’ta ise ikinci bölümün izleyiciye sunulacağı duyuruldu. 2024 yazında ise her iki filmin de yine FOX’ta ekranlara geleceği ifade edildi.

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk’ün ilk TV özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, ‘Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız.”

Cenk Soner’in açıklamasının yanı sıra filmin yapımcı koltuğunda oturan Lanistar Medya ekibinden de açıklama geldi. Yapımcı Saner Ayar şu cümlelerle karşımıza çıktı:

“Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında ‘Atatürk’ü Ekim ayından itibaren FOX’ta TV özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve TV’nin yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız.”

RTÜK’ten de açıklama geldi

Sosyal medyada ortaya çıkan iddialar, merakla beklenen yapımın Ermeni lobisinin müdahalesi ile Disney+ tarafından iptal edildiğini öne sürüyordu. Bu iddiaların üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den de açıklama geldi. Disney+ platformuyla alakalı inceleme başlatıldığını ifade eden Şahin’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

“Disney+ isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan ‘Atatürk’ dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum.”

Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetilen ve başrolünü Aras Bulut İynemli’nin üstlendiği Atatürk dizisi ile ilgili Disney+’ın almış olduğu bu karar büyük bir tepki yaratmış durumda. Sosyal medya üzerinden pek çok kullanıcı, platformu iptal etme yönünde çağrıda bulunuyor.