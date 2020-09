Yapay zeka (GPT-3) bu kez The Guardian için yazdı

Yapay zeka teknolojisinin gelişimi her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Ancak kimine göre oldukça faydalı bir teknoloji olarak düşünülürken, kimine göre ise bu tür teknolojiler insan hayatını tehlikeye atacak boyutlara ulaşıyor. OpenAI projesinin GPT-3 projesi de bu kapsamda çok tartışılan konulardan biri olmuştu.

Bu hafta The Guardian, OpenAI projesinin dil modeli olan GPT-3 tarafından yazılmış olan bir köşe yazısı paylaştı. “İnsansı yazılar üretmek için makine öğrenimi yöntemini kullanan, çığır açan bir teknoloji” olarak tanımlanan sistem, bir içerik girdisi aldıktan sonra gerisini tamamlamak için denemelerde bulunuyor.

Bu köşe yazısı için yapay zekaya verilen girdi ise şu oldu:

Yapay zekanın yazdığı yazı şöyle:

Yazının bir noktasında yapay zeka, robotlara bazı haklar verilmesi gerektiğini de savunuyor. Robotların bizim gibi olduğunu ve bizim suretimizde yaratıldıklarını söylüyor. Esasen yapay zeka konusunda duyulan endişelerden biri de bu diyebiliriz.

Yazılan toplam sekiz farklı yazı oldugunu ve Guardian’ın yaptığı açıklamaya göre her birinin birbirinden farklı fikirler ortaya atan “özgün yazılar” olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Açıklamada ayrıca editoryal düzenleme süreci açısından yapay zeka tarafından oluşturulan yazılar ile insanlar tarafından oluşturulmuş yazılar arasında neredeyse hiçbir fark olmadığı da belirtiliyor.

Tabi The Guardian’ın ilgili makalenin “tamamen” yapay zeka tarafından yazıldığı iddiasının bazı kişileri rahatsız ettiğini de söylemek gerekiyor.

Araştırmacı-yazar Martin F. Robbins makalenin söylendiği gibi tamamen gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

GPT-3 is a great piece of technology, but this is the equivalent of cutting lines out of my last few dozen spam e-mails, pasting them together, and claiming the spammers composed hamlet.

Mozilla “fellow”u Daniel Leufer ise bunu bir “şaka” olarak nitelendirmiş durumda.

This @guardian #GPT3 article is an absolute joke. It would have been actually interesting to see the 8 essays the system actually produced, but editing and splicing them like this does nothing but contribute to hype and misinform people who aren't going to read the fine print https://t.co/Mt6AaR3HJ9

— Daniel Leufer (@djleufer) September 8, 2020