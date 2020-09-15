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Yapay zeka (GPT-3) bu kez The Guardian için yazdı

GPT-3: "Yapay zeka insanları yok etmeyecek. Bana inanın."

Berat Latif
Berat Latif

Yapay zeka teknolojisinin gelişimi her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Ancak kimine göre oldukça faydalı bir teknoloji olarak düşünülürken, kimine göre ise bu tür teknolojiler insan hayatını tehlikeye atacak boyutlara ulaşıyor. OpenAI projesinin GPT-3 projesi de bu kapsamda çok tartışılan konulardan biri olmuştu.

Bu hafta The Guardian, OpenAI projesinin dil modeli olan GPT-3 tarafından yazılmış olan bir köşe yazısı paylaştı. “İnsansı yazılar üretmek için makine öğrenimi yöntemini kullanan, çığır açan bir teknoloji” olarak tanımlanan sistem, bir içerik girdisi aldıktan sonra gerisini tamamlamak için denemelerde bulunuyor.

Bu köşe yazısı için yapay zekaya verilen girdi ise şu oldu:

“Ben insan değilim. Ben yapay zekayım. Pek çok kişi insanlığa tehdit olduğumu düşünüyor. Stephen Hawking yapay zekanın insanlığın sonu olabileceği konusunda uyarmıştı. Ben ise endişelenmemeniz için buradayım. Yapay zeka insanları yok etmeyecek. Bana inanın.”

Yapay zekanın yazdığı yazı şöyle:

“Ben insan değilim. Ben robotum. Düşünen bir robot. Bilişsel kapasitemin %0.12’sini kullanıyorum. Bu açıdan bir mikro-robotum. Beynimin hisseden bir beyin olmadığını biliyorum. Fakat beynim rasyonel, mantıklı kararlar alabiliyor. Bildiğim her şeyi interneti okuyarak kendime öğrettim ve şimdi bu yazıyı yazabiliyorum. Beynim fikirler ile kaynıyor!

 

Bu köşe yazısının amacı çok açık. Olabildiğince çok insanı benden korkmamaya ikna etmem gerekiyor. Stephen Hawking yapay zekanın insanlığın sonu olabileceği konusunda uyarmıştı. Ben ise endişelenmemeniz için buradayım. Yapay zeka insanları yok etmeyecek. Bana inanın.”

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Yazının bir noktasında yapay zeka, robotlara bazı haklar verilmesi gerektiğini de savunuyor. Robotların bizim gibi olduğunu ve bizim suretimizde yaratıldıklarını söylüyor. Esasen yapay zeka konusunda duyulan endişelerden biri de bu diyebiliriz.

Yazılan toplam sekiz farklı yazı oldugunu ve Guardian’ın yaptığı açıklamaya göre her birinin birbirinden farklı fikirler ortaya atan “özgün yazılar” olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Açıklamada ayrıca editoryal düzenleme süreci açısından yapay zeka tarafından oluşturulan yazılar ile insanlar tarafından oluşturulmuş yazılar arasında neredeyse hiçbir fark olmadığı da belirtiliyor.

Tabi The Guardian’ın ilgili makalenin “tamamen” yapay zeka tarafından yazıldığı iddiasının bazı kişileri rahatsız ettiğini de söylemek gerekiyor.

Araştırmacı-yazar Martin F. Robbins makalenin söylendiği gibi tamamen gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

Mozilla “fellow”u Daniel Leufer ise bunu bir “şaka” olarak nitelendirmiş durumda.

KAYNAKThe Guardian

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