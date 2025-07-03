Crunchyroll’un anime çevirileri için ChatGPT kullandığı anlaşıldı

Anime platformu Crunchyroll, altyazı çevirilerinde ChatGPT'den yararlanıyor.

Sosyal medya kullanıcılarından gelen raporlara göre platform basit hatalarla yapay zekadan faydalandığını açık ediyor.

Şimdilik platformdan iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

İlginç bir hata yüzünden yapay zeka kullanan başka bir şirket daha yakalandı. Bu kez dünyanın en büyük anime yayın platformu olan Crunchyroll bu hataya düştü. Bir ChatGPT istemi, bu hafta yayınlanan Necronomico and the Cosmic Horror Show’un ilk bölümünün son başlığında belirdi.

Bu olay kısa süre içinde sosyal medyada hızla viral haline geldi. Meydana gelen bu durum, hayran topluluğunun bir kısmının platformdaki animelerdeki altyazıların kalitesiyle ilgili şüphelerini doğruladı.

Crunchyroll çevirilerde yapay zekaya başvuruyor

Bu dikkat çekici hata ilk olarak X (eski adıyla Twitter) platformunda ortaya çıktı. İlk bölümün Almanca altyazılarının ekran görüntüsünü paylaşan bir kullanıcı tarafından fark edildi.

Ekranda “ChatGPT said:” (ChatGPT dedi ki) yazıyordu. Bu da bir istemin sonucunun inceleme yapılmadan nihai materyale girdiğini açıkça bizlere gösteriyor.

Gönderiye yanıt olarak başka bir kullanıcı aynı bölümün İngilizce altyazılarının benzer bir hata içerdiğini belirtti. Bu durumda görünen şey genel, doldurulmamış bir kredi olarak karşımıza çıkıyor.

Ekranda yazan “Çevirmen: (Çevirmenin Adı)” yazısı dikkatlerden kaçmıyor. Bu yazı yapay zekaların genellikle insanların doldurması için oluşturduğu versiyonların tipik bir örneği olarak biliniyor.

Crunchyroll lideri AI testleri yaptıklarını söylemişti

Crunchyroll, Necronomico bölümü hakkında henüz resmi bir yorum yapmasa da altyazı sürecinde yapay zekanın kullanımı daha önce şirket tarafından ele alınmıştı.

Crunchyroll Başkanı Rahul Purini, The Verge’e verdiği röportajda şirketin altyazı ve kapalı altyazı (ses transkripsiyonu) oluşturmayı hızlandırmak için yapay zekayı test ettiğini söylemişti:

“Dünya çapında birden fazla dilde altyazıları daha hızlı hazırlayabilmek ve mümkün olduğunca Japonca sürümüne yakın bir zamanda yayınlayabilmek için süreçlerimizi nasıl iyileştirebilir ve kolaylaştırabiliriz?”

The Alters oyununda da benzer bir olay meydana geldi

Yaşanan skandal, aynı durumla The Alters oyunuyla ilgili tartışmadan kısa bir süre sonra geldi. Geçtiğimiz günlerde oyunun geliştiricisi 11 Bit Studios, oyunda yapay zeka tarafından üretilen içerikler yer aldığına dair iddialara cevap verdi.

Stüdyonun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, geliştirme sürecindeki geçici çalışmalar için ekibin üretken yapay zekadan yararlandığını dile getirdi: