Crunchyroll’un anime çevirileri için ChatGPT kullandığı anlaşıldı

- Anime platformu Crunchyroll, altyazı çevirilerinde ChatGPT'den yararlanıyor.
- Sosyal medya kullanıcılarından gelen raporlara göre platform basit hatalarla yapay zekadan faydalandığını açık ediyor.
- Şimdilik platformdan iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
İlginç bir hata yüzünden yapay zeka kullanan başka bir şirket daha yakalandı. Bu kez dünyanın en büyük anime yayın platformu olan Crunchyroll bu hataya düştü. Bir ChatGPT istemi, bu hafta yayınlanan Necronomico and the Cosmic Horror Show’un ilk bölümünün son başlığında belirdi.
Bu olay kısa süre içinde sosyal medyada hızla viral haline geldi. Meydana gelen bu durum, hayran topluluğunun bir kısmının platformdaki animelerdeki altyazıların kalitesiyle ilgili şüphelerini doğruladı.
Crunchyroll çevirilerde yapay zekaya başvuruyor
Bu dikkat çekici hata ilk olarak X (eski adıyla Twitter) platformunda ortaya çıktı. İlk bölümün Almanca altyazılarının ekran görüntüsünü paylaşan bir kullanıcı tarafından fark edildi.
Ekranda “ChatGPT said:” (ChatGPT dedi ki) yazıyordu. Bu da bir istemin sonucunun inceleme yapılmadan nihai materyale girdiğini açıkça bizlere gösteriyor.
Gönderiye yanıt olarak başka bir kullanıcı aynı bölümün İngilizce altyazılarının benzer bir hata içerdiğini belirtti. Bu durumda görünen şey genel, doldurulmamış bir kredi olarak karşımıza çıkıyor.
Ekranda yazan “Çevirmen: (Çevirmenin Adı)” yazısı dikkatlerden kaçmıyor. Bu yazı yapay zekaların genellikle insanların doldurması için oluşturduğu versiyonların tipik bir örneği olarak biliniyor.
Crunchyroll lideri AI testleri yaptıklarını söylemişti
Crunchyroll, Necronomico bölümü hakkında henüz resmi bir yorum yapmasa da altyazı sürecinde yapay zekanın kullanımı daha önce şirket tarafından ele alınmıştı.
Crunchyroll Başkanı Rahul Purini, The Verge’e verdiği röportajda şirketin altyazı ve kapalı altyazı (ses transkripsiyonu) oluşturmayı hızlandırmak için yapay zekayı test ettiğini söylemişti:
“Dünya çapında birden fazla dilde altyazıları daha hızlı hazırlayabilmek ve mümkün olduğunca Japonca sürümüne yakın bir zamanda yayınlayabilmek için süreçlerimizi nasıl iyileştirebilir ve kolaylaştırabiliriz?”
The Alters oyununda da benzer bir olay meydana geldi
Yaşanan skandal, aynı durumla The Alters oyunuyla ilgili tartışmadan kısa bir süre sonra geldi. Geçtiğimiz günlerde oyunun geliştiricisi 11 Bit Studios, oyunda yapay zeka tarafından üretilen içerikler yer aldığına dair iddialara cevap verdi.
Stüdyonun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, geliştirme sürecindeki geçici çalışmalar için ekibin üretken yapay zekadan yararlandığını dile getirdi:
“The Alters’da AI tarafından üretilen içeriklerin kullanımıyla ilgili çeşitli suçlamalar gördük ve bu konuda yaklaşımımızı açıklığa kavuşturmak istiyoruz. AI tarafından oluşturulan varlıklar, geliştirme süreci boyunca sadece geçici ve sınırlı WIP olarak kullanıldı; ekip her zaman anlamlı ve elle hazırlanmış hikaye anlatımına öncelik verdi. Oyun içinde yanlışlıkla kalan tek bir yapay zeka tarafından üretilmiş yer tutucu metin ise kapsamlı şekilde incelendi ve münferit bir vaka olduğu doğrulandı, ilgili varlık güncelleniyor.
Buna ek olarak, oyunun sosyal alanında birkaç lisanslı film son aşamada eklendi ve bu filmler yapay zeka kullanılarak yerelleştirildi; çünkü aşırı zaman kısıtlamaları nedeniyle çeviri ortakları sürece dahil edilmedi. Bu videolardaki çevirilerin oyun genelindeki kaliteyi yakalaması için, lansmandan sonra güvenilir çeviri ajansları sürece katıldı ve güncellenmiş çeviriler uygulanıyor. Bu harici filmler, oyundaki tüm metinlerin sadece %0,3’ünü oluşturuyor ve sadece İngilizce yayınlamak yerine, oyunculara daha iyi bir deneyim sunmak amaçlandı.
Yapay zeka araçlarının oyun geliştirmede sunduğu yeni zorluklar ve fırsatlara uyum sağlamak için iç süreçlerimizi aktif şekilde güncelliyoruz. Her şeyden önce, oyunlarımızı nasıl yaptığımız konusunda şeffaf kalmaya devam ediyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederiz.”