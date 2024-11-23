Xiaomi Türkiye resmen duyurdu: İşte HyperOS 2 alacak telefonlar

- Xiaomi Türkiye, HyperOS 2 güncellemesi alacak telefonları duyurdu.
- Kasım ve Aralık aylarında yeni güncellemeye sahip olacak modeller açıklandı.
- Onlarca Xiaomi, Redmi ve POCO cihazının güncellemeye ulaşacağı belirtiliyor.
Xiaomi Türkiye, Android 15 işletim sistemini temel alan HyperOS 2 yazılımını alacak telefonlar ile ilgili resmen bilgi verdi. Çinli teknoloji devi tarafından yapılan resmi açıklamada, Kasım ve Aralık aylarında yeni güncellemeye ulaşacak olan cihazlar duyuruldu.
Çok sayıda önemli yeniliğe sahip olan HyperOS 2 güncellemesi, kullanıcı deneyimini daha iyi bir hale getiriyor. Bununla birlikte yazılım, performans artışı ve güvenlik iyileştirmeleriyle de kullanıcılarını memnun etmeye odaklanıyor. Peki ya güncelleme Türkiye’de hangi modellere ne zaman gelecek? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…
Türkiye’de hangi telefonlar HyperOS 2 güncellemesi alacak?
Xiaomi Türkiye, HyperOS 2 dağıtım takvimi ile ilgili resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden merak edilen tüm detayları paylaştı. Yıl sonuna kadar güncellemeye ulaşacak modeller sıralandı.
Açıklanan detaylara göre merakla beklenen yeni güncelleme bu ay Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14T/14T Pro, Xiaomi 14/14 Ultra, Xiaomi 13T Pro, Redmi Note 13/Pro/Pro Plus, POCO F6 Pro, POCO X6/X6 Pro, POCO M6 Pro, Xiaomi Pad 6s Pro 12.4 ve Xiaomi Smart Band 9 Pro gibi modellere sunulacak.
Aralık ayında ise Xiaomi 13 serisi, 12 serisi, Mi 11/11 Ultra/11 Lite, Redmi Note 12 serisi, Redmi 12/12 5G, Redmi 13 serisi ve POCO F4, F5, F6 gibi popüler telefon serileri yeni güncellemeden yararlanabilecek.
Kasım 2024’te HyperOS 2 alacaklar Xiaomi telefonlar
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13T Pro
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13
- POCO F6 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO X6
- POCO M6 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
Aralık 2024’te HyperOS 2 alacaklar Xiaomi telefonlar
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi K50i
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12S
- Redmi 12 5G
- Redmi 12
- POCO C65
- POCO X5 Pro 5G
- POCO F5
- POCO F5 Pro
- POCO F4 GT
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7 4G
- Redmi Pad SE 8.7
- Redmi Pad SE
- POCO Pad
Peki ya siz HyperOS 2 güncellemesinden yararlanabiliyor musunuz?
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