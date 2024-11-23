Xiaomi Türkiye resmen duyurdu: İşte HyperOS 2 alacak telefonlar

Xiaomi Türkiye, HyperOS 2 güncellemesi alacak telefonları duyurdu.

Kasım ve Aralık aylarında yeni güncellemeye sahip olacak modeller açıklandı.

Onlarca Xiaomi, Redmi ve POCO cihazının güncellemeye ulaşacağı belirtiliyor.

Xiaomi Türkiye, Android 15 işletim sistemini temel alan HyperOS 2 yazılımını alacak telefonlar ile ilgili resmen bilgi verdi. Çinli teknoloji devi tarafından yapılan resmi açıklamada, Kasım ve Aralık aylarında yeni güncellemeye ulaşacak olan cihazlar duyuruldu.

Çok sayıda önemli yeniliğe sahip olan HyperOS 2 güncellemesi, kullanıcı deneyimini daha iyi bir hale getiriyor. Bununla birlikte yazılım, performans artışı ve güvenlik iyileştirmeleriyle de kullanıcılarını memnun etmeye odaklanıyor. Peki ya güncelleme Türkiye’de hangi modellere ne zaman gelecek? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Türkiye’de hangi telefonlar HyperOS 2 güncellemesi alacak?

Xiaomi Türkiye, HyperOS 2 dağıtım takvimi ile ilgili resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden merak edilen tüm detayları paylaştı. Yıl sonuna kadar güncellemeye ulaşacak modeller sıralandı.

Açıklanan detaylara göre merakla beklenen yeni güncelleme bu ay Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14T/14T Pro, Xiaomi 14/14 Ultra, Xiaomi 13T Pro, Redmi Note 13/Pro/Pro Plus, POCO F6 Pro, POCO X6/X6 Pro, POCO M6 Pro, Xiaomi Pad 6s Pro 12.4 ve Xiaomi Smart Band 9 Pro gibi modellere sunulacak.

Aralık ayında ise Xiaomi 13 serisi, 12 serisi, Mi 11/11 Ultra/11 Lite, Redmi Note 12 serisi, Redmi 12/12 5G, Redmi 13 serisi ve POCO F4, F5, F6 gibi popüler telefon serileri yeni güncellemeden yararlanabilecek.

Kasım 2024’te HyperOS 2 alacaklar Xiaomi telefonlar

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

POCO F6 Pro

POCO X6 Pro

POCO X6

POCO M6 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Aralık 2024’te HyperOS 2 alacaklar Xiaomi telefonlar

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Mi 11 Ultra

Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi K50i

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12S

Redmi 12 5G

Redmi 12

POCO C65

POCO X5 Pro 5G

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO F4 GT

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad SE

POCO Pad

Peki ya siz HyperOS 2 güncellemesinden yararlanabiliyor musunuz?

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