Xiaomi telefonlar için Apple Watch desteği geliyor

Apple Watch'lar çok yakında Xiaomi telefonlarda desteklenebilir.

Xiaomi, bu entegrasyon için kolları sıvadı ve test aşamasına girdi.

Testlerin başarıyla sonuçlanması halinde Apple Watch'lar ilk kez Android ekosistemiyle uyumluluk sağlayabilir.

Teknoloji devi Apple, rakiplerine kıyasla daha kapalı bir ekosisteme sahip olmasıyla öne çıkıyor. Android işletim sistemi ile keskin bir ayrım ortaya koyan şirket; iOS, iPadOS, watchOS, tvOS ve visionOS gibi yazılımlarıyla geniş bir ekosistem ortaya koyuyor. Fakat ortaya çıkan son raporlar, Xiaomi’nin bazı Apple cihazlarıyla uyumlu bir şekilde çalışmaya başlayacağını öne sürüyor.

Çinli şirket, bazı Apple aksesuarlarını Android cihazlar ile uyumlu bir hale getirmeyi planlıyor. İşletim sistemleri arasındaki engellere adeta meydan okuyan Xiaomi, Apple Watch gibi ürünlerle entegrasyon sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

Xiaomi, Apple Watch cihazlarını Android dünyasına getirebilir

Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi çok yakında Apple Watch, AirPods ve HomePods’u akıllı telefonlarına entegre edecek. Bunun için yeni yollar araştırmaya devam eden şirket, kaynaktan gelen rapor doğrultusunda muhtemelen çok da uzak olmayan bir gelecekte Apple ekosistemine “sızmayı” başaracak.

Şu anda AirPods modelleri Android tarafından desteklenirken çok noktalı bağlantı gibi bazı özelliklerden ne yazık ki kullanıcılar faydalanamıyor. HomePod ve Apple Watch ise kullanım ve özellikle de ilk kurulum işlemleri için bir iPhone gerekiyor. Ancak Xiaomi bu tür engelleri aşmaya kararlı görünüyor.

Apple Watch için Android desteği getirilmesi pek çok kişi için sürpriz ve şaşırtıcı bir hamle olacak gibi görünüyor. Xiaomi’nin üzerinde çalışmaya devam ettiği bu teknoloji, başarılı olması halinde muhtemelen ilerleyen süreçte diğer Android telefon üreticilerini de benzer çözümler geliştirmeye teşvik edebilir. Böylelikle Apple akıllı saatler, Android telefon kullanıcıları için daha cazip birer seçenek haline gelebilir.

Beklenen uyumluluk ne zaman gelecek?

Xiaomi şu anda Apple Watch desteği ile ilgili çalışmalarına devam etse de bu projenin ilerleyen aşamada gerçekten hayata geçip geçmeyeceği henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor. Büyük teknik sorunlarla karşılaşan şirket, ayrıca Apple’ın buna karşı bir hamlede bulunması halinde söz konusu fikri tamamen bir kenarı atabilir.

Bu konuda küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse geçmişte Beeper Mini, iMessage uygulamasını Android’e getirme girişiminde bulunmuştu. Ancak ne yazık ki Apple buna karşı çıkarak yasal yollara başvurdu. Benzer bir durumun Xiaomi ile de yaşanıp yaşanmayacağı şu anda merak konusu.

Diğer markalar da Android ile uyumluluk üzerinde çalışıyor

Apple ekosistemiyle entegrasyon konusunda çalışan tek şirket elbette ki Xiaomi değil. Apple Watch desteği ile ilgili söylentilerde Xiaomi şu anda başrol koltuğunda otursa da benzer başka çözümler üzerinde çalışan farklı Android markaları olduğunu da hatırlatalım.

Örnek vermek gerekirse OnePlus ve OPPO markaları iPhone ile dosya paylaşımı için AirDrop benzeri bir işlev ile karşımıza çıktı. Xiaomi ise HyperOS 2 güncellemesi ile ekranı MacBook’a yansıtma, iWork dosyalarını dönüştürücü olmadan açma ve Xiaomi-Apple cihazları arasında dosya aktarma gibi konularda pratik özellikler sunuyor.