Xiaomi HyperOS 4 özellikleri sızdırıldı: Arayüz baştan aşağı değişiyor

Xiaomi'nin Android 17 tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 4 hakkında önemli detaylar sızdırıldı.

Şirket eski MIUI kod tabanından tamamen vazgeçerek daha modern bir tasarım diline geçiş yapıyor.

Özel Leica renk paleti ve temalarıyla zenginleştirilecek olan yazılım güncellemesinin, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde Xiaomi 18 serisiyle beraber tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi’nin MIUI arayüzünün yerine geçen HyperOS işletim sisteminin son versiyonu olan HyperOS 4 güncellemesi hakkında sızıntılar geldi. Xiaomi 18 serisi ile birlikte resmi tanıtımı yapılması beklenen Android 17 temelli yeni güncelleme görsel anlamda büyük yenilikler getirecek.

HyperOS 4 ile arayüz değişiyor

Sızıntı kaynağı Smart Pikachu’nun aktardığı bilgilere göre, alışılmış HyperOS 3 tasarım dilinden uzaklaşan şirketin çok daha modern bir görünüme geçiş yapacağı bildirildi. Şirket içi test sunucularından gelen sızıntılar, işletim sisteminde köklü değişiklikler yaşanacağına işaret ediyor.

Yeni sürümün en dikkat çekici özelliklerinden biri şüphesiz özel Leica renk paleti eklentisi olacak. Xiaomi ve Leica ortaklığında geliştirilen özel tema seçeneği doğrudan sisteme entegre biçimde sunulacak. İki firma daha önce Xiaomi 17 Ultra modelinde derin bir iş birliğine gitmişti. Söz konusu ortaklığın bir yansıması olarak Leica ilhamlı özel ikonlar, gölge ve ışık efektleri ile yepyeni sistem seslerinin HyperOS 4’e dahil edilmesi bekleniyor.

MIUI kodlarına tamamen veda ediliyor

Daha önceki raporlar, firmanın eski MIUI kod tabanından tamamen uzaklaşacağını ortaya koymuştu. Temel sistem uygulamalarının Rust programlama diliyle baştan yazıldığı belirtildi. Çinli teknoloji devi, böylelikle çok daha stabil ve güvenli bir sistem altyapısı kurmayı hedefliyor.

HyperOS 4 güncellemesinin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtılacak Xiaomi 18 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyor. Lansman tarihi yaklaştıkça yeni arayüze dair daha fazla detayın ortaya çıkması muhtemel görünüyor.

HyperOS 4 güncellemesini alacak telefonlar

Xiaomitime sitesinin haberine göre, HyperOS 4 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefon modelleri şu şekilde:

Xiaomi

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17

Xiaomi Pad 8

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi Pad 8

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi MIX FLIP 2

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Pad 7

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Redmi

Redmi K Pad

Redmi K60 Ultra

Redmi K70 Ultra

Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 Max

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Pad 2 Pro 5G

Redmi Note 15

Redmi Note 15 Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 4G

Redmi Note 14S

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 Pro+

Redmi K90

Redmi K90 Pro Max

Redmi Pad 2 Pro

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 4G

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi A5 4G

Redmi Turbo 4

Redmi 14R 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi K70e

Redmi K70

Redmi Turbo 3

POCO

Poco Pad X1

Poco M8 5G

Poco M8 Pro 5G

Poco F8 Pro

Poco F8 Ultra

Poco Pad M1

Poco C85 5G

Poco C85 4G

Poco M7 Plus

Poco M7 4G

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco C71

Poco X7 Pro

Poco M7 5G

Poco X7

Poco X6 Pro

Poco F6 Pro

Poco F6