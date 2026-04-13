Xiaomi HyperOS 4 özellikleri sızdırıldı: Arayüz baştan aşağı değişiyor

- Xiaomi'nin Android 17 tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 4 hakkında önemli detaylar sızdırıldı.
- Şirket eski MIUI kod tabanından tamamen vazgeçerek daha modern bir tasarım diline geçiş yapıyor.
- Özel Leica renk paleti ve temalarıyla zenginleştirilecek olan yazılım güncellemesinin, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde Xiaomi 18 serisiyle beraber tanıtılması bekleniyor.
Xiaomi’nin MIUI arayüzünün yerine geçen HyperOS işletim sisteminin son versiyonu olan HyperOS 4 güncellemesi hakkında sızıntılar geldi. Xiaomi 18 serisi ile birlikte resmi tanıtımı yapılması beklenen Android 17 temelli yeni güncelleme görsel anlamda büyük yenilikler getirecek.
HyperOS 4 ile arayüz değişiyor
Sızıntı kaynağı Smart Pikachu’nun aktardığı bilgilere göre, alışılmış HyperOS 3 tasarım dilinden uzaklaşan şirketin çok daha modern bir görünüme geçiş yapacağı bildirildi. Şirket içi test sunucularından gelen sızıntılar, işletim sisteminde köklü değişiklikler yaşanacağına işaret ediyor.
Yeni sürümün en dikkat çekici özelliklerinden biri şüphesiz özel Leica renk paleti eklentisi olacak. Xiaomi ve Leica ortaklığında geliştirilen özel tema seçeneği doğrudan sisteme entegre biçimde sunulacak. İki firma daha önce Xiaomi 17 Ultra modelinde derin bir iş birliğine gitmişti. Söz konusu ortaklığın bir yansıması olarak Leica ilhamlı özel ikonlar, gölge ve ışık efektleri ile yepyeni sistem seslerinin HyperOS 4’e dahil edilmesi bekleniyor.
MIUI kodlarına tamamen veda ediliyor
Daha önceki raporlar, firmanın eski MIUI kod tabanından tamamen uzaklaşacağını ortaya koymuştu. Temel sistem uygulamalarının Rust programlama diliyle baştan yazıldığı belirtildi. Çinli teknoloji devi, böylelikle çok daha stabil ve güvenli bir sistem altyapısı kurmayı hedefliyor.
HyperOS 4 güncellemesinin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtılacak Xiaomi 18 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyor. Lansman tarihi yaklaştıkça yeni arayüze dair daha fazla detayın ortaya çıkması muhtemel görünüyor.
HyperOS 4 güncellemesini alacak telefonlar
Xiaomitime sitesinin haberine göre, HyperOS 4 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefon modelleri şu şekilde:
Xiaomi
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi MIX FLIP 2
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Mix Fold 4
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
Redmi
- Redmi K Pad
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K70 Ultra
- Redmi Turbo 5
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi K80 Ultra
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi K90
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi 15C 5G
- Redmi 15C 4G
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi A5 4G
- Redmi Turbo 4
- Redmi 14R 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi K70e
- Redmi K70
- Redmi Turbo 3
POCO
- Poco Pad X1
- Poco M8 5G
- Poco M8 Pro 5G
- Poco F8 Pro
- Poco F8 Ultra
- Poco Pad M1
- Poco C85 5G
- Poco C85 4G
- Poco M7 Plus
- Poco M7 4G
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco C71
- Poco X7 Pro
- Poco M7 5G
- Poco X7
- Poco X6 Pro
- Poco F6 Pro
- Poco F6