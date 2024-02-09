Uzun süredir beklenen Xiaomi Civi 4’ün özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi çok yakında orta seviye akıllı telefon segmentine yeni bir ürün dahil edecek. Uzun bir süredir heyecanla beklenen Xiaomi Civi 4 için geri sayım başlarken, cihazın teknik özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı.

Gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamaya aday görünen yeni Xiaomi telefonu hakkında merak edilen yeni bilgiler Çinli sosyal medya platformu Weibo’da yayınlandı. Xiaomi’nin yeni modelinden neler beklenebileceğine dair önemli ipuçları sağlandı.

Yeni Xiaomi telefonu Honor 100 ile rekabet edecek

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen Xiaomi Civi 4, güçlü özellikleri ve şık tasarımıyla raflarda boy gösterecek. Xiaomi’nin orta seviye cihazının, gerçekleştirilen testlerde Honor 100 serisinden çok daha iyi bir performans ortaya koyduğu vurgulanıyor. Honor’un çok satan telefonunun Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performanslı bir işlemciye, 16 GB’a kadar RAM kapasitesine ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanına izin verdiğini de hatırlatmakta yarar var.

İddialara göre Xiaomi, Honor 100 serisi ile rekabet edebilmek adına Mediatek tarafından geliştirilen Dimensity 8300 Ultra yonga setiyle performans sunacak. Geçen yılın sonlarında piyasaya çıkan işlemci, Redmi K70E gibi modellerde de yer alarak güçlü performansını ispatlamıştı.

Xiaomi Civi 4 ile ilgili bir başka öne çıkan söylenti ise cihazın Qualcomm tarafından geçen yılın son çeyreğinde duyurulan Snapdragon 8 Gen 3 çipine sahip olacağı oldu. Honor 100 modelinde de yer alan bu yonga seti, üst düzey performansıyla kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralıyor.

Xiaomi Civi 4 teknik özellikleri ve çıkış tarihi

Yeni Xiaomi modelinde 1.5K çözünürlük kalitesine ve kavisli yapıya sahip bir ekran yer alamsı bekleniyor. 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunacağı tahmin edilen cihazda 6,55 inç FULL HD panel bulunacak.

Bilindiği üzere Xiaomi, Civi serisi akıllı telefonlarını yalnızca Çin pazarında satışa sunuyor. Dolayısıyla muhtemelen Xiaomi Civi 4 için de aynı durum geçerli olacak. Bu noktada şirket, merakla beklenen cihazını küresel pazarda Xiaomi 14 Lite adı altında raflara getirecek.

Fakat daha önce şirket, Xiaomi Civi 3 modeli için küresel pazarda herhangi bir eşdeğer model yayınlamamıştı. Ancak yine de Xiaomi Civi 2’nin Xiaomi 13 Lite adı altında global pazara geldiği düşünüldüğünde, son söylentiler olası görünüyor.

Xiaomi Civi 4 çıkış tarihi şimdilik resmi olarak duyurulmadı. Fakat tahminlere göre şirket, bu yılın Mayıs ayında beklenen modelini tüketicilerle buluşturacak. Böylelikle yeni cihaz, Xiaomi Civi 3’ten tam bir yıl sonra gelecek.