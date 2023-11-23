16 GB RAM ve 1 TB depolamaya sahip Honor 100 serisi tanıtıldı

Honor’un yeni üst düzey donanıma sahip akıllı telefon serisi piyasaya çıktı. Toplamda iki modelden oluşan Honor 100 ailesi kullanıcılara tanıtıldı. Standart modelin yanı sıra bir Pro seçeneğine de yer veren seride, önceki nesle göre performans, kamera ve hızlı şarj gücü gibi noktalarda şirket önemli iyileştirmeler gerçekleştirdi.

İddialı bir tasarım ile hayranları karşısına çıkan yeni akıllı telefon modeli, 1 TB’a kadar dahili depolama alanı ve 16 GB’a kadar RAM kapasitesine izin veriyor. Sony tarafından geliştirilen sensörlere sahip 50 MP ana kamera ile karşımıza çıkan modelde 100 watt’a kadar hızlı şarj desteği sağlanıyor.

Honor 100 özellikleri

Ekran: 6,7 inç OLED ekran, 2.664 x 1.200 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2.600 nit tepe parlaklık, 3.840 Hz PWM karartma

6,7 inç OLED ekran, 2.664 x 1.200 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2.600 nit tepe parlaklık, 3.840 Hz PWM karartma İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 veya 16 GB

12 veya 16 GB Dahili depolama: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB Arka kamera: 50 MP (Sony IMX906, OIS) + 12 MP (ultra geniş açılı lens, 112 derece görüntüleme)

50 MP (Sony IMX906, OIS) + 12 MP (ultra geniş açılı lens, 112 derece görüntüleme) Ön kamera: 50 MP selfie kamerası

50 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarj ve 5.000 mAh pil

100 watt hızlı şarj ve 5.000 mAh pil Diğer özellikler:: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, ekran üstü parmak izi okuyucu, stereo ses,

5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, ekran üstü parmak izi okuyucu, stereo ses, Renk seçenekleri : Siyah, beyaz, mavi, lila

: Siyah, beyaz, mavi, lila İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 arayüzlü

Honor 100 Pro özellikleri

Ekran: 6,78 inç OLED ekran, 2.700 x 1.224 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2.600 nit tepe parlaklık, 3.840 Hz PWM karartma

6,78 inç OLED ekran, 2.700 x 1.224 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2.600 nit tepe parlaklık, 3.840 Hz PWM karartma İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM kapasitesi: 12 veya 16 GB

12 veya 16 GB Dahili depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Arka kamera: 50 MP (Sony IMX906, OIS) + 12 MP (ultra geniş açılı lens, 112 derece görüntüleme) + 32 MP (50x’e kadar dijital yakınlaştırmalı telefoto)

50 MP (Sony IMX906, OIS) + 12 MP (ultra geniş açılı lens, 112 derece görüntüleme) + 32 MP (50x’e kadar dijital yakınlaştırmalı telefoto) Ön kamera: 50 MP (Sony IMX816) + 2 MP (yardımcı lens)

50 MP (Sony IMX816) + 2 MP (yardımcı lens) Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarj ve 5.000 mAh pil

100 watt hızlı şarj ve 5.000 mAh pil Diğer özellikler:: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, ekran üstü parmak izi okuyucu, stereo ses,

5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, ekran üstü parmak izi okuyucu, stereo ses, Renk seçenekleri : Siyah, beyaz, mavi, lila

: Siyah, beyaz, mavi, lila İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 arayüzlü

Honor’un yeni serisinde Snapdragon’ın güçlü işlemleri kullanılıyor

Honor’un yeni akıllı telefon ailesi, Qualcomm tarafından geliştirilen çiplerden güç alıyor. 6,7 inç ekrana sahip olan standart modelde 2664 x 1200 piksel çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 2 bin 600 nit tepe parlaklık ve 3 bin 840 Hz PWM karartma bulunuyor. 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama sunan seçenekte Snapdragon 7 Gen 3 çipi tercih ediliyor.

Honor 100 Pro modelinde ise 6,78 inç OLED panel içinde 2700 x 1224 piksel çözünürlük yer alıyor. 1 TB’a kadar dahili depolama alanına izin veren ileri seviye telefon, Snapdragon 8 Gen 2 çipini kalbinde taşıyor. Her iki cihazda da 100 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesinden yararlanılıyor. Cihazlar Android 14 işletim sistemi altında MagicOS 7.2 arayüzüyle çalışıyor.

Honor 100 serisi fiyatları belli oldu

Siyah, beyaz, mavi ve lila renk seçenekleriyle ilk olarak Çin pazarında satışa çıkacak Honor 100 serisi şu fiyatlardan alıcılarla buluşmaya hazırlanıyor:

Honor 100 fiyatı

Honor 100 (12+256 GB): 2.499 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 10 bin 200 TL)

Honor 100 (16+256 GB): 2.799 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 11 bin 500 TL)

Honor 100 (16+512 GB): 2.999 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 12 bin 300 TL)

Honor 100 Pro fiyatı