X (Twitter) canlı yayın özelliğini Premium kullanıcılara özel yapıyor

Elon Musk liderliğinde faaliyetlerini sürdürmeye devam eden popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) son zamanlarda kullanıcıların tepkisini çeken birçok yeniliğe imza attı. Halihazırda herkesin erişebildiği bazı özellikleri ücretli üyelerle sınırlandıran platform buna bir yenisini daha ekledi. Birçok kullanıcının tepkisini üzerine çeken X artık canlı yayın özelliğini de Premium kullanıcılarla sınırlandırmayı planladığını açıkladı.

X’ten gelen açıklamaya göre platform çok yakında canlı yayın açma özelliğini yalnızca ücretli abonelerin erişimine sunacak. Çok yakında platformdaki ücretsiz üyeler ne yazık ki canlı yayın açma imkanına sahip olamayacak. Şimdilik şirket bu değişikliğin ne zaman geçerli olacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. Söz konusu düzenlemenin “yakında” uygulanmaya başlayacağı ifade edildi.

X ücretsiz üyelere canlı yayın desteğini kesiyor

X’in Live adlı resmi hesabından paylaştığı bilgilere göre yeni kararla beraber X entegrasyonuna sahip bir hizmetten canlı yayına geçmek de Premium abonelere özel tutulacak. Facebook ve Instagram rakibi diğer büyük sosyal medya uygulamaları bilindiği üzere ücretsiz kullanıcılara canlı yayın olanağı sunmaya devam ediyor. X bu anlamda böyle bir kısıtlamaya sahip olan ilk büyük platform olarak rakiplerinden ayrılıyor.

X Premium abonelik planı kullanıcılar için çok sayıda ilgi çekici özelliğe ev sahipliği yapıyor. Ücretli üyeler reklamsız bir sosyal medya deneyimi yaşarken, aynı zamanda gönderi düzenleme gibi birtakım ayrıcalıklara da ulaşabiliyor. Canlı yayın özelliğinin de bunlar arasına eklenmesiyle birlikte şirket gelirlerini daha fazla artırmayı amaçlıyor.

X Premium abonelik ücreti ne kadar?

Daha gelişmiş bir X deneyimine kapı aralayan Premium abonelik seçeneği üç farklı plan halinde karşımıza çıkıyor. Bunlardan en ucuzu olan Temel paket ayda 56,25 TL’ye erişilebiliyor. Premium paket 150 TL, Premium+ ise 300 TL’den kullanıcılara hitap ediyor.

X Premium aboneliği için yıllık daha avantajlı fiyatlardan erişim imkanı da sağlanıyor. Temel, Premium ve Premium+ paketleri sırasıyla ayda 49,84 TL, 130,83 TL ve 261,67 TL’den karşımıza çıkıyor.

Peki ya siz X platformunun canlı yayın özelliğini Premium kullanıcılarla sınırlandırma kararı hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konuda fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.