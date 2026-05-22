    Google Gemini ile CapCut güçlerini birleştirdi

    Google Gemini, CapCut ile ortaklığını duyurdu. Böylelikle kullanıcılar, sohbet robotundan çıkmadan fotoğraf ve video düzenlemesi yapabilecek.
    • Google Gemini, popüler video kurgu uygulaması CapCut ile iş birliğini açıkladı.
    • Bu ortaklıkla birlikte kullanıcılar, yapay zekayla ürettikleri görselleri ve videoları tarayıcı sekmesi ya da uygulamadan çıkmadan doğrudan sohbet arayüzünde düzenleyebilecek.
    • Gemini ayrıca yakın zaman önce Adobe ve Canva araçlarıyla entegrasyonunu da duyurdu.

    Google’ın yapay zeka platformu Gemini, CapCut ile olan iş birliğini resmen duyurdu. Özellikle de sosyal medya içerik üreticilerini yakından ilgilendiren bu gelişme, video kurgularının artık yapay zeka sohbet robotundan çıkmadan gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyacak.

    Bu stratejik ortaklık kapsamında popüler video kurgu programının temel özellikleri doğrudan yapay zekaya entegre edilecek. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar, CapCut’ın gelişmiş yaratıcı yeteneklerini kullanarak fotoğrafları ve videoları doğrudan Gemini uygulaması üzerinden düzenleyebilecek.

    CapCut: “Bu sadece başlangıç”

    1 milyardan fazla indirme sayısına sahip olan popüler video düzenleme uygulaması CapCut, sosyal medya üzerinden yaptığı son açıklamayla birlikte Google ile olan anlaşmasını resmen duyurdu.

    Google Gemini ve CapCut
    Kaynak: CapCut (X/Twitter)

    Bu entegrasyonun “yalnızca bir başlangıç” olduğunun altını çizen CapCut, ilerleyen süreçte iş birliğinin daha da genişletilebileceğinin sinyallerini verdi. Şirketten gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    “Yakında kullanıcılar, CapCut’un gelişmiş yaratıcı ve düzenleme yeteneklerini kullanarak Gemini uygulamasında doğrudan görüntüler ve videoları düzenleyebilecek.

    Yaratıcı iş akışları daha bağlantılı ve sorunsuz hale geldikçe, yaratıcılığın geleceğinin araçlar ve deneyimler arasında daha konuşma tarzında, sezgisel ve akıllıca entegre edilmiş olacağına inanıyoruz.

    Bu sadece başlangıç.”

    CapCut, Gemini platformuna entegrasyonun çok yakında gerçekleşeceğini vurguluyor. Fakat yine de şirketten henüz bu konuda kesin bir zaman çerçevesi paylaşılmadı.

    Gemini için Adobe ve Canva destekleri de duyuruldu

    Google’ın yapay zeka sohbet robotu Gemini, CapCut’ın yanı sıra başka platformlarla da iş birliği gerçekleştiriyor. Örneğin bu ayın başlarında Adobe şirketi de benzer bir ortaklık açıkladı.

    Gemini kullanıcılarının uygulama içinde görüntüler, tasarım ve video ile çalışmak için Adobe’un profesyonel araçlarına erişebileceği belirtildi. Fakat bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi açıklanmadı.

    Öte yandan Canva da Gemini kullanıcılarının uygulamada şirketin araçlarını kullanarak yeni tasarımlar oluşturabileceğini, mevcut içeriği inceleyebileceğini, slaytlardaki metin ve görselleri düzenleyebileceğini ve daha fazlasını basit metin komutlarıyla yapabileceğini bildirmişti.

    Bu ilgi çekici yeni özellikleri denemek için kullanıcıların Canva hesaplarını Google Gemini hesabına bağlamaları ya da Gemini’da @Canva yazmaları yeterli olacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

