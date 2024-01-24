WhatsApp’ta dosya paylaşımı yakında çok daha kolay olacak

Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’ta dosya paylaşımı yapmak artık çok daha kolay bir hale gelecek. WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre teknoloji devi Meta, WhatsApp için kendi dosya paylaşım sistemini geliştirmeye başladı. Paylaşılan bilgiler doğrultusunda bu sistem, Bluetooth üzerinden yakınlık yoluyla kablosuz bir şekilde dosya aktarımı yapmanıza imkan sağlayacak.

WhatsApp’ın yeni özelliği şu anda kısıtlı sayıda kullanıcıyla test ediliyor. Şimdilik bu işlevin ne zaman herkese açık kararlı sürümde yayınlanacağı henüz ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat tahminlere göre WhatsApp’ta yeni dosya paylaşımı sistemi bu yıl içinde Android ve iOS’ta kullanıcılarla buluşmaya başlayacak.

WhatsApp’ta dosya paylaşımı sistemi değişiyor

WABetaInfo’nun yayınladığı görüntülere göre WhatsApp’ın yeni dosya paylaşım sistemi oldukça basit bir şekilde çalışacak. Bunun için dosya transferi gerçekleştirecek her iki kullanıcının da “Dosya Paylaş” sekmesini açmaları gerekecek. Sonrasında ise kullanıcılar birbirlerine talep ettikleri dosyaları göndererek aktarım işlemini başlatabilecek. Fakat aktarma işlemi tamamlanana kadar kullanıcıların bu sekmeyi kapatmamaları gerekecek.

WhatsApp’ın yeni dosya paylaşım sistemi ile ilgili ilk detaylar belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre Meta’nın popüler anlık mesajlaşma uygulaması, geleneksel dosya şifrelemesini korumaya devam ediyor. Bununla birlikte kullanıcıların mesafe yoluyla Bluetooth bağlantısı üzerinden dosya aktarmalarına imkan sağlanacak. Üstüne üstlük yeni sistemi, son derece gelişmiş bir güvenlik sistemine ev sahipliği yapacak.

WhatsApp’ta dosya paylaşımı yapmak isteyen kullanıcılar şu anda belirli sınırlarla karşılaşıyor. Meta ekibi kullanıcılarına 2 GB’a kadar dosya aktarımı imkanı vaat ediyor. Fakat bu sınırlamanın yeni dosya aktarma sisteminde de devam edip etmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

WhatsApp şimdilik bu sistemin nasıl çalışacağına dair resmi olarak bir doğrulamada bulunmasa da tahminlere göre kullanıcılar Bluetooth aracılığıyla herhangi bir boyut sınırlamasına takılmadan diledikleri gibi dosya transferi sağlayabilecek.

WhatsApp’ın yeni dosya paylaşım sistemi şu anda sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test ediliyor. Gelen geri bildirimlere göre yol izleyecek şirket, muhtemelen bu yıl beklenen sistemi kullanıcılarla buluşturmaya başlayacak. İlerleyen haftalarda konuya ilişkin daha fazla detayın ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.