WhatsApp’ın Windows masaüstü uygulamasının yeni tasarımı sızdı

WhatsApp, Windows uygulamasının arayüz tasarımı yeniliyor.

Popüler mesajlaşma platformu ayrıca Kanallar ve Topluluk yönetimini de iyileştiriyor.

Şirket, kullanıcılar için platformlar arası uyumlu ve tutarlı bir deneyim ortaya koyuyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Windows işletim sistemi için özel masaüstü uygulamasının kullanıcı arayüzünde yenilemeye gidiyor. Kullanıcılara sunulacak yeniden tasarım, Windows’taki kullanıcı deneyimini WhatsApp Web ve macOS sürümünün kullanıcılarının zaten beğendiği daha çağdaş ve sezgisel tasarımla uyumlu hale getirmeye odaklanıyor.

Bu güncellemeyle, hangi platformdan giriş yaparsanız yapın mesajlaşma deneyimi tutarlı hale geliyor. Özellikle de Kanallar ve Topluluklara kolay erişim için yeni gezinme sekmeleri sunuluyor. Platformun bu noktadaki amacı, herkes için daha anlaşılır ve pratik bir kullanım sunmak olarak belirtiliyor.

WhatsApp Kanallar özelliği Windows uygulamasına entegre edildi

WABetaInfo’nun aktardığı bilgilere göre Kanallar bölümünün entegrasyonu Windows kullanıcıları için bir dönüm noktası niteliğinde oluyor. Artık kullanıcılar en sevdikleri tematik kanalları doğrudan masaüstü uygulamasından keşfedebiliyor, takip edebiliyor ve güncel kalabiliyor.

Kullanıcılara sunulan bu yeni özellik, macOS uygulamasında halihazırda uygulanmış ve kullanıma sunulmuş seçenekleri yakından yansıtıyor. Ayrıca çeşitli masaüstü sürümleri arasındaki işlevsel boşluğu kapatıyor.

İlgi çekici yeni içeriklerin keşfini daha da kolaylaştırmak için, kanalları kategorilere ayırmak üzere özel olarak tasarlanmış bir bölüm ekleniyor. Bir kullanıcı bir kanalı Android veya iOS cihazından takip etmeye karar verdiğinde, Windows için masaüstü uygulaması otomatik olarak senkronize oluyor. Aynı zamanda hesapla ilişkili tüm cihazlarda kullanıcı deneyiminde mükemmel tutarlılık sağlanıyor.

WhatsApp, Topluluk yönetimini güçlendiriyor

WhatsApp ayrıca Topluluk yönetimi de pratik hale getiriyor. Toplulukların artık uygulamanın kenar çubuğundan erişilebilen kendilerine ait özel bölümler yer alıyor.

Bu sezgisel tasarım değişikliği, kullanıcıların topluluklarını görüntülemesini ve yönetmesini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda kullanıcıların önemli duyurular hakkında güncel kalmalarını ve topluluğu oluşturan çeşitli grupların faaliyetlerini sürekli olarak akıllı telefonlarına geçmek zorunda kalmadan takip etmelerini sağlıyor.

Yenilenen arayüz, topluluklar içindeki en aktif gruplara daha fazla vurgu yaparak, devam eden konuşmalara ve en önemli etkinliklere daha hızlı ve doğrudan erişim sağlıyor.

Yenilenen tasarım WhatsApp Beta kullanıcılarına sunuldu

Güncellenmiş tasarım, iyileştirilmiş kanal ve topluluk yönetimi özelliklerini içeren yeni kullanıcı arayüzü şu anda Microsoft Store’da yer alan Windows için WhatsApp’ın en son sürümlerini yükleyen belirli bir kullanıcı grubuna Beta olarak sunuluyor.

Bu sürüm önümüzdeki birkaç hafta içinde kademeli olarak daha fazla hesaba genişletilecek. WhatsApp’ın kademeli olarak kullanıma sunulması, uygulamanın değerli geri bildirimler toplamasına ve tüm kullanıcılar için sorunsuz bir geçiş sağlamasına olanak tanıyacak.

Bununla birlikte nihayet Windows uygulama deneyimi, mesajlaşma hizmetinin sunduğu diğer masaüstü platformlarıyla uyumlu hale getirilecek.